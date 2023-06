OMRON Healthcare au congrès ESH 2023

KYOTO, Japon, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co. (ci-après dénommée la société) de Kyoto, au Japon, a annoncé le parrainage officiel de la 32e réunion scientifique de la Société européenne d'hypertension (ci-après dénommée ESH 2023) par l'intermédiaire d'OMRON Healthcare Europe B.V., le siège des ventes et du marketing d'OMRON Healthcare en Europe. L'ESH 2023 se déroule du 23 au 26 juin 2023 au Centre des congrès de Milan en Italie, et lors de cet événement, la société présente ses récentes initiatives pour atteindre son objectif « Going for ZERO », zéro crise cardiaque et zéro accident vasculaire cérébral, à la fois sur un stand d'exposition et lors d'un colloque parallèle.

Sur le thème « On peut toujours faire place à l'inspiration », la société présente une collection de tensiomètres innovants, dont Complete (TM), un tensiomètre pour bras supérieur avec technologie ECG intégrée, NightView (TM), un tensiomètre nocturne pour poignet permettant de mesurer la tension artérielle pendant la nuit, et EVOLV (TM), un tensiomètre pratique avec brassard intégré. Le professeur Gianfranco Parati, le professeur Martino F. Pengo et le professeur George S. Stergiou interviendront lors du colloque parallèle. Ils discuteront tous de l'importance de la mesure de la pression artérielle à domicile pendant le sommeil pour la détection précoce et l'intervention de l'hypertension nocturne. Par ailleurs, le colloque mettra l'accent sur la fibrillation auriculaire, un type d'arythmie connu pour être à l'origine d'embolies cardiogéniques, et présentera la corrélation entre la fibrillation auriculaire et l'hypertension, ainsi que les avantages de l'enregistrement de l'ECG à domicile pour prévenir les maladies cardiovasculaires avant qu'elles ne s'aggravent.

La pression artérielle fluctue tout au long de la journée, et les mesures nocturnes sont normalement inférieures de 10 à 20 % aux mesures diurnes. Parmi les conditions générales d'hypertension, l'hypertension nocturne se caractérise par une pression artérielle élevée pendant le sommeil nocturne. Une étude a indiqué que le groupe dont la tension artérielle nocturne reste la même que celle de la journée aurait un taux de mortalité par accident vasculaire cérébral 2,56 fois plus élevé, alors que le taux de mortalité par accident vasculaire cérébral du groupe dont la tension artérielle augmente la nuit est 3,69 fois plus élevé (*1). Une autre étude a révélé que le taux de détection de la fibrillation auriculaire est environ trois fois plus élevé chez les patients hypertendus que chez les patients non hypertendus (*2). Il est donc essentiel de prendre le pouls et d'enregistrer l'ECG quotidiennement pour prévenir les maladies cérébro-vasculaires et cardiovasculaires.

Afin d'atteindre l'objectif de zéro événement cérébro-cardiovasculaire, la société s'est efforcée de faire progresser les méthodes de traitement de l'hypertension en collaboration avec les professionnels de la santé et les chercheurs. La société continuera à promouvoir les activités académiques au niveau mondial, à développer des dispositifs et des services, et à contribuer à donner aux individus du monde entier les moyens de vivre pleinement leur vie.

Notes :

(*1) Ohkubo T et al. American Journal of Hypertension 1997 ; 10 : 1201

(*2) Senoo K, et al. (2022), PLoS ONE 17(6) : e0269506

Aperçu de l'ESH 2023

- Titre : 32e réunion scientifique de la Société européenne d'hypertension (ESH) sur « l'hypertension et la protection cardiovasculaire »

- Date : 23-26 juin 2023 (CEST)

- Lieu : Centre des congrès de Milan en Italie

- Site Web officiel : https://www.eshonline.org/new-dates/

Colloque parallèle

- Date et heure : 11 h 30-12 h 30, samedi 24 juin 2023 (CEST)

- Lieu : Red Hall 2, Centre des congrès de Milan

- Thème : « Au-delà du jour : pression artérielle nocturne et fibrillation auriculaire, étude de leur rôle critique dans la gestion de l'hypertension »

- Présidents : Professeur Gianfranco Parati, professeur George S. Stergiou

Séance 1 : « Pourquoi inclure la pression artérielle nocturne dans le protocole de diagnostic de routine de l'hypertension » par le professeur Gianfranco Parati (professeur honoraire de médecine cardiovasculaire, Université de Milano-Bicocca, Italie ; président du Conseil sur l'hypertension, Société européenne de cardiologie ; président élu de la Ligue mondiale de l'hypertension)

Séance 2 : « Ce qu'il faut savoir sur les mesures nocturnes de la pression artérielle à domicile » par le professeur Martino F. Pengo (Institut Auxologique Italien IRCCS, département des sciences cardiovasculaires, neurales et métaboliques, hôpital San Luca, Milan, Italie)

Séance 3 : « Risques de l'hypertension non contrôlée et de la fibrillation auriculaire asymptomatique »

par le professeur George S. Stergiou (professeur de médecine et d'hypertension, président du Centre d'hypertension STRIDE-7, Faculté de médecine, Université d'Athènes, Grèce)

