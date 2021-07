OMRON lance le G9KA, relais PCB haute puissance à faible production de chaleur et résistance de contact ultra-faible à la pointe de l'industrie

- Contribue à la mise en place d'une société décarbonée en améliorant l'efficacité énergétique par la suppression de la production de chaleur -

KYOTO, Japon, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- OMRON Corporation, entreprise basée à Kyoto, au Japon, a annoncé le lancement mondial du relais PCB haute puissance G9KA le 1er juillet 2021. Ce produit améliore l'efficacité de la production d'énergie des systèmes de production PV en minimisant la perte d'énergie causée par la chaleur produite par les conditionneurs d'énergie, l'équipement d'alimentation et les équipements connexes utilisés dans les systèmes de production d'énergie solaire. La résistance de contact ultra-faible de pointe (*1) de 0,2milliohm(*2) supprime la chaleur générée par le relais et améliore l'efficacité de la production d'énergie des systèmes de production d'énergie solaire, accélérant ainsi le déploiement des énergies renouvelables et contribuant à la mise en place d'une société décarbonée.

Image 1 : Relais PCB haute puissance G9KA avec résistance de contact ultra-faible https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI1fl_A09Lb0xl.jpg

Ces dernières années, l'utilisation efficace des ressources énergétiques limitées est devenue un enjeu social majeur, et il est nécessaire de recourir à une conversion énergétique hautement efficace pour une production d'énergie durable. D'autre part, les installations de production d'énergie utilisant des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, génèrent des pertes d'énergie dues à la chaleur produite par les équipements pendant la production d'énergie. De plus, la capacité et le courant des installations et des équipements augmentent, de sorte que des mesures pour contrer la production de chaleur sont devenues une question urgente.

Les relais montés sur la carte PC à l'intérieur de l'équipement sont l'un des facteurs susceptibles de générer de la chaleur. Les relais sont des composants utilisés pour la commande ON/OFF du courant électrique circulant dans les équipements lorsqu'ils sont reliés au réseau électrique, et pour l'arrêt de sécurité en cas d'urgence. Les relais conventionnels à haute puissance ont une valeur de résistance de contact élevée. La perte d'énergie due à la production de chaleur constitue donc un problème. Dans certains cas, il fallait installer des mécanismes de dissipation de chaleur tels que des dissipateurs thermiques et des ventilateurs à l'intérieur des équipements pour contrer la production de chaleur, et dans d'autres cas, la détérioration de la carte PC due à la chaleur générée par le relais entraînait une diminution de la durée de vie des équipements.

Le G9KA peut atténuer la montée de température du relais d'environ 30 % (*3) - par rapport aux relais haute puissance conventionnels - en ramenant la résistance du contact à 0,2 milliohm (*2), une première dans ce secteur (*1). Ce produit permet de réduire la taille et le poids des équipements en simplifiant le dissipateur thermique et le ventilateur installés pour contrer la production de chaleur. De plus, la suppression de la chaleur générée par le relais entraîne une atténuation de l'élévation de température de la carte PC, ce qui contribue à la longévité des équipements.

OMRON continuera à contribuer à la mise en place d'une société décarbonée grâce aux produits et services fournis à ses clients, en mettant au point des dispositifs et des modules avancés basés sur les technologies qu'elle a développées pendant de nombreuses années et en les proposant dans le monde entier.

Image 2 : Principales applications https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI2fl_9uk4sWk8.jpg

Principales caractéristiques de G9KA

(1) Résistance de contact ultra-faible (0,2 milliohm) la plus avancée du secteur(*1), supprime la production de chaleur

-La réduction de la résistance de contact du relais à 0,2 milliohm (*2) peut supprimer l'augmentation de la température du relais d'environ 30 % (*3) par rapport aux relais haute puissance classiques.

-La simplification des mécanismes de dissipation de la chaleur, tels qu'un dissipateur thermique installé dans l'équipement pour contrer la production de chaleur, réduit le nombre de pièces et optimise la conception, contribuant ainsi à la réduction de la taille et du poids de l'équipement.

-La suppression de la chaleur générée par le relais permet de réduire l'élévation de température et la détérioration de la carte PC, contribuant ainsi à la longévité des équipements.

Image 3 : Comparaison des résultats de l'élévation de température lorsque le relais de 200A est excité (simulation) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI3fl_v708vS90.jpg

(2) Prend en charge des applications haute capacité

Capable d'exciter et de désexciter 200A (800 VAC), ce produit peut être utilisé dans des équipements et des applications où des charges de courant élevées doivent être coupées, et peut également remplacer les contacteurs qui sont principalement utilisés pour des applications de contrôle de puissance haute capacité. Par rapport aux contacteurs ayant une capacité de courant similaire, la hauteur du composant est réduite d'environ 1/3(*4), ce qui permet de miniaturiser l'équipement et de gagner de l'espace.

Image 4 : Comparaison de la hauteur lorsque les composants sont montés sur la carte PC (à des fins d'illustration uniquement) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI4fl_o6LePP2e.jpg

À propos de G9KA, le relais PCB à haute puissance

https://components.omron.com/product-detail?partNumber=G9KA

Remarques :

(*1) Leader du secteur : Selon les recherches menées par OMRON en mai 2021

Comparaison des valeurs de catalogue des relais à courant maximal de 200A

(*2) 0,2 milliohm : Valeur initiale de la résistance de contact dans les conditions suivantes : 200 A, 30 minutes.

(*3) Environ 30 % : Selon les recherches menées par OMRON en novembre 2020

Comparaison de l'élévation de température lorsque 200A est excité avec un relais aux performances équivalentes à celles du G9KA

(*4) Environ 1/3 : Selon les recherches menées par OMRON en mai 2021

