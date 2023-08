Onafhankelijk stemadviesbureau Glass Lewis beveelt Hut 8-aandeelhouders aan te stemmen voor fusie van gelijken met US Bitcoin Corp

Stemmen moeten uiterlijk op 8 september 2023 om 16.00 uur CET binnen zijn.

TORONTO, 31 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" of de"Onderneming"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van het delven van digitale activa en aanbieders van krachtige computerinfrastructuur, heeft vandaag aangekondigd dat Glass Lewis & Co. ("Glass Lewis"), het op een na grootste Amerikaanse adviesbureau voor volmachten in Noord-Amerika, de aandeelhouders van Hut 8 heeft aanbevolen om voor de resoluties te stemmen die de voorgestelde bedrijfscombinatie (de"Transactie") met U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC") goedkeuren.

Hut 8 Mining Corp. logo

De aanbeveling komt op het moment dat Hut 8 vooruitgang blijft boeken met de Transactie, die inhoudt dat Hut 8 en USBTC samengaan in een fusie van alle aandelen. Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam "Hut 8 Corp." ("New Hut") en zal een in de VS gevestigde entiteit zijn. New Hut is van plan zijn aandelen op Nasdaq en de TSX te noteren onder het handelssymbool "HUT" na afronding van de Transactie, onder voorbehoud van goedkeuring door Nasdaq en de TSX. De transactie zal New Hut naar verwachting vestigen als een grootschalige, beursgenoteerde bitcoinminer die zich richt op efficiënt minen, sterk gediversifieerde inkomstenstromen en toonaangevende praktijken op het gebied van milieu, samenleving en governance (ESG).

De gecombineerde balans van New Hut zal naar verwachting zorgen voor een grotere financiële stabiliteit, een beter vermogen om door marktcycli te navigeren en een groter vermogen om uit te breiden en in nieuwe kansen te investeren.

Deze aanbeveling volgt op de aanbeveling van Institutional Shareholder Services Inc., 's werelds toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van corporate governance en verantwoord beleggen, aan aandeelhouders van Hut 8 om vóór de resoluties te stemmen. De details van die aankondiging vindt u hier .

"Naarmate we vooruitgang blijven boeken in de richting van de afronding van de Transactie met USBTC zijn we erg blij dat Glass Lewis de aandeelhouders van Hut 8 heeft aanbevolen om voor alle resoluties te stemmen om New Hut op te richten," zei Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "Met de twee beste volmachtadviesbureaus in Noord-Amerika die aandeelhouders adviseren om deze fusie goed te keuren, kijken we ernaar uit om deze transactie af te ronden en een versterkt, dynamisch bedrijf te vormen dat wordt ondersteund door zowel Bitcoin- als fiatinkomsten die worden gegenereerd door robuuste activiteiten in heel Noord-Amerika."

De voltooiing van de Transactie is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder de ontvangst van de vereiste goedkeuring van de aandeelhouders van het Bedrijf en de aandeelhouders van USBTC, de definitieve uitspraak van het Hooggerechtshof van British Columbia bij een verzoekschrift dat gepland staat voor 15 september 2023, en andere sluitingsvoorwaarden die gebruikelijk zijn bij transacties van deze aard. Als alle noodzakelijke goedkeuringen zijn verkregen en aan de voorwaarden voor de afronding van de transactie is voldaan of er afstand van is gedaan, wordt momenteel verwacht dat de transactie op 30 september 2023 voltooid zal zijn.

Instructies voor aandeelhouders om te stemmen

Alle geregistreerde aandeelhouders hebben hun vertrouwelijke controlenummer per post ontvangen. Aandeelhouders die hun controlenummer niet hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met onze gevolmachtigden, Alliance Advisors, via het gratis telefoonnummer 1-888-511-2641 in Noord-Amerika of per e-mail via [email protected] .

Aandeelhouders kunnen op de volgende manieren stemmen:

Online op proxyvote.com met behulp van het controlenummer dat verstuurd is naar het adres dat van de aandeelhouder bekend is Telefonisch via 1-800-474-7493 (Engels) of via 1-800-474-7501 (Frans) Per post door het steminstructieformulier te retourneren dat naar het bij ons bekende adres van de aandeelhouder is verstuurd

Institutionele aandeelhouders

Als u een institutionele Hut 8-aandeelhouder bent en problemen of vragen hebt, neem dan contact op met Morrow Sodali: in Noord-Amerika belt u naar het gratis nummer 1-888-777-2059, buiten Noord-Amerika belt u collect naar 1-289-695-3075 of stuurt u een e-mail naar [email protected] .

Over Hut 8

Door innovatie, verbeelding en passie is het doorgewinterde executive team van Hut 8 ambitieus in het bouwen en beheren van een computerinfrastructuur als motor voor het minen van Bitcoin, voor traditionele datacenters en voor opkomende technologieën zoals AI en machine learning. De infrastructuurportfolio van Hut 8 omvat zeven locaties: vijf high performance computing datacenters in British Columbia en Ontario die cloud, co-locatie, managed services, A.I., machine learning en VFX rendering computing oplossingen bieden, en twee locaties in Zuid-Alberta voor het minen van Bitcoin. Hut 8, dat al lang bekend staat om haar unieke treasury-strategie, heeft een van de grootste voorraden zelfgeminede Bitcoin van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Volg ons op X (voorheen bekend als Twitter) via @Hut8Mining.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de effectenwetten van de V.S. (gezamenlijk "Toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, werkzaamheden, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak geïdentificeerd aan de hand van woorden als "kan", "zou", "kon", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "toestaan", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "zou kunnen", "mogelijk", "voorspellen", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen. Daarnaast bevatten alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie en omvatten ze onder andere verklaringen met betrekking tot de verwachte resultaten van de Transactie, inclusief de activa en financiële positie van het gecombineerde bedrijf; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de Transactie te voltooien onder de hierin beschreven voorwaarden, of helemaal niet, inclusief de ontvangst van vereiste regelgevende goedkeuringen, goedkeuringen van aandeelhouders, goedkeuringen van rechtbanken, goedkeuringen van de beurs en het voldoen aan andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel dit door Hut 8 als redelijk wordt beschouwd op de datum van dit persbericht, zijn dergelijke verklaringen onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en -hacks, kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het bitcoin-netwerk, verdere ontwikkeling en acceptatie van het bitcoin-netwerk, veranderingen in bitcoin mining-problemen, verlies of vernietiging van privésleutels, verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de blockchain, foutieve transacties, vertrouwen op een beperkt aantal sleutelmedewerkers, vertrouwen op externe leveranciers van de miningpool, wijzigingen in regelgeving, classificatie en fiscale wijzigingen, momentum prijsrisico, fraude en falen met betrekking tot de uitwisseling van digitale activa, problemen bij het verkrijgen van financiële diensten en financiering, problemen bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties, internet- en stroomstoringen, geopolitieke gebeurtenissen, onzekerheid bij de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen, onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa, het niet anticiperen op technologische innovaties, de COVID19-pandemie, klimaatverandering, valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen, procesrisico, bedrijfsintegratierisico, veranderingen in de marktvraag, veranderingen in netwerk en infrastructuur, systeemonderbreking, het niet behalen van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; mogelijkheid van onderbroken levering of opschorting van de levering van energie aan de miningsites van het Bedrijf; wijzigingen in leaseovereenkomsten en andere risico's met betrekking tot de activiteiten rondom digitale activa en die van datacenters. Voor een volledig overzicht van de factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, wordt verwezen naar het onderdeel "Risicofactoren" van het Jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf van 9 maart 2023 en de andere documenten inzake voortdurende openbaarmaking van Hut 8, die beschikbaar zijn op het profiel van het bedrijf op het System for Electronic Document Analysis and Retrieval op www.dedar.com en op de EDGAR-sectie van de website van de U.S. Securities and Exchange Commission op www.sec.gov .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2197447/Hut_8_Mining_Corp_Independent_Proxy_Advisory_Firm_Glass_Lewis_Re.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp