Oncoclínicas Group noteert een netto-omzet van BRL 41 miljoen voor Q1 23

Het bedrijf rapporteerde 171 miljoen voor de afgelopen twaalf maanden, met een groei van 60% in netto-omzet en de beste EBITDA ooit

SÃO PAULO, 23 mei 2023 /PRNewswire/ - Oncoclínicas Group (ONCO3) - de grootste groep die zich toelegt op kankerbehandeling in Latijns-Amerika - maakte zijn resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2023, het derde opeenvolgende kwartaal met een groei van 33% en zijn beste EBITDA ooit, die 145% bereikte, met een totaal van BRL 277 miljoen. Het bedrijf vestigde opnieuw een record door een stijging van de netto-omzet met 60,1% te rapporteren tot BRL 1,3 miljard.

De resultaten zijn het gevolg van een omzetgroei (32,5%), samen met in 2022 voltooide overnames en een versnelling van de activiteiten van kankercentra. Vergeleken met het voorgaande kwartaal (Q4 22) bedroeg de netto-omzetgroei 6,3% en over de periode van twaalf maanden bedroeg deze BRL 4,6 miljard. Het netto-inkomen bedroeg BRL 41 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar, waarmee groei voor drie opeenvolgende kwartalen werd afgesloten.

"Onze cultuur is gebaseerd op operationele kwaliteit en efficiëntie, ondersteund door een goed presterend team. Dankzij specialisatie in kankerzorg, patiëntgerichte zorg, medische innovatie en schaalbare processen zijn we in staat om ons model van uitmuntendheid in de gezondheidszorg uit te voeren. Oncoclínicas was in 2022 heel succesvol wat betreft zijn strategische partnerschappen en de snelheid van de integratie van zijn overnames. We zetten deze beweging voort en zijn het jaar begonnen met uitstekende resultaten die het potentieel van de groep voor verdere expansie aantonen", legt Bruno Ferrari, oprichter en CEO van Oncoclínicas, uit.

Het aantal behandelingen dat aan patiënten werd gegeven, steeg met 46,7% in Q1 23 in vergelijking met Q2 22, tot 151.100. In de afgelopen twaalf maanden steeg het aantal procedures met 38,7% tot een totaal van 548.900, een versnelling ten opzichte van de groei in het voorgaande kwartaal, zowel qua organisch volume als de integratie van de uitgevoerde acquisities.

Volgens Cristiano Camargo, Investor Relations Director van het bedrijf, weerspiegelen de positieve cijfers het succesvol putten van synergie uit de meest recente overnames en de uitbreiding van een geïntegreerd zorgmodel voor kankerpatiënten. "De cijfers tonen aan dat het bedrijf zijn activiteiten efficiënt en professioneel uitvoert, de synergieën die zijn gecreëerd door de nieuwe overnames beheert en de belastingverdeling reorganiseert, een belangrijke taak die het bedrijf in 2022 uitvoerde."

De brutomarge van Oncoclínicas groeide van 33,6% in Q1 22 tot 36,4% in Q1 23, als gevolg van verhoogde efficiëntie in uiterst complexe eenheden, wat leidde tot een groei van 73,4% van de brutowinst in het kwartaal, tot BRL 1,7 miljard. Ten slotte bedroeg de grootste EBITDA in zijn geschiedenis in totaal BRL 277 miljoen, een groei van 145,4% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar, toen hiervoor BRL 112,8 miljoen werd opgetekend. Voor de twaalf maanden eindigend in maart 2023 bedroeg de EBITDA 837 miljoen BRL, 112,2% meer dan de 394 miljoen BRL die in dezelfde periode van 2022 werd opgetekend, ten gevolge van verbeteringen in het proces van de integratie van de verworven eenheden en efficiëntieverbeteringen. In een tijdsbestek van slechts één kwartaal verlaagde het bedrijf zijn niveau van bedrijfskosten van 17,6% naar 15%.

Over Oncocl i nicas Group

Oncoclínicas - de grootste groep die zich toelegt op kankerbehandeling in Latijns-Amerika - heeft een gespecialiseerd, innovatief model dat gericht is op het gehele oncologische behandelingstraject. Dit combineert operationele efficiëntie, menselijke dienstverlening en hoge specialisatie, via een medisch team van 2600 gespecialiseerde artsen, voornamelijk gericht op oncologie. De groep stelt zich als missie de behandeling van kanker te democratiseren en biedt een compleet systeem dat bestaat uit geïntegreerde poliklinieken en hoogcomplexe kankercentra. Momenteel bezit de groep 133 eenheden in 35 Braziliaanse steden die toegang geven tot kankerbehandeling in alle regio's waar ze actief is en die voldoen aan kwaliteitsnormen op wereldniveau.

Oncoclínicas maakt gebruik van technologie, precisiegeneeskunde en genomica en levert effectieve resultaten bij de behandeling van kanker. In het afgelopen jaar (2022) zijn er meer dan 500.000 behandelingen uitgevoerd. Het is een exclusieve partner in Latijns-Amerika van het Dana Farber Cancer Institute, dat is verbonden aan de Harvard Medical School. De groep is ook eigenaar van Boston Lighthouse Innovation, een onderneming gespecialiseerd in bio-informatica, uit Cambridge (Verenigde Staten) en heeft aandelen in Medsir, een Spaanse onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling en het beheer van klinische proeven voor onafhankelijk kankeronderzoek. Het bedrijf ontwikkelt ook projecten in samenwerking met het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israël, een van de meest prestigieuze wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen ter wereld, waar Bruno Ferrari, de oprichter en CEO van Oncoclínicas, in de internationale raad van bestuur zit.

Kijk voor meer informatie op www.grupooncoclinicas.com .

SOURCE Grupo Onconclinicas