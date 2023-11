Oncoclínicas inaugura primeiro Cancer Center no Brasil como Membro Colaborativo Internacional do Dana-Farber Cancer Institute

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Oncoclínicas & Co, maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina, e o Dana-Farber Cancer Institute, hospital de ensino afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard e uma das principais instituições de tratamento do câncer e pesquisa oncológica do mundo, anunciam a expansão de sua colaboração com a inauguração do primeiro Cancer Center Oncoclínicas em parceria colaborativa com o Dana-Farber fora dos Estados Unidos.

Belo Horizonte, em Minas Gerais, é a primeira cidade fora dos Estados Unidos a receber uma unidade de tratamento certificada como Membro Colaborativo Internacional do Dana-Farber, demonstrando compromisso com a excelência ao atender a uma ampla variedade de padrões de qualidade em oncologia.

A Oncoclínicas e o Dana-Farber são pioneiros em uma forma aprofundada de colaboração, que resulta no compromisso mútuo com o tratamento de câncer avançado, de altíssima qualidade e centrado no paciente. O objetivo é estabelecer um novo padrão de excelência no cuidado oncológico no Brasil, atualizando constantemente as equipes e adotando melhores práticas de nível internacional para oferecer hiperespecialização, medicina de precisão e as tecnologias mais avançadas no tratamento do câncer.

Através da colaboração internacional, o Cancer Center Oncoclínicas em Belo Horizonte e Nova Lima terá acesso a uma série de recursos, incluindo avançados protocolos e padrões de tratamento, educação clínica, programas de treinamento para equipes, suporte ao desenvolvimento de programas clínicos, tumor boards para discussão de casos complexos, e padrões de qualidade e segurança do paciente.

A estimativa de investimentos no novo Cancer Center é da ordem de R$ 93 milhões, incluindo infraestrutura, tecnologia e operação. Já foram investidos R$ 83 milhões e estão previstos mais R$ 10 milhões para as próximas fases. O novo empreendimento será inaugurado nas instalações onde funcionavam as unidades Oncobio e Oncocentro, que agora foram ampliadas para dar lugar ao novo Cancer Center Oncoclínicas em Belo Horizonte e Nova Lima, Membro Colaborativo Internacional do Dana-Farber Cancer Institute.

A inauguração de cancer centers no Brasil intensifica o acordo entre as duas instituições, estabelecido há nove anos, no que se refere à troca de experiências e intercâmbio de conhecimento e tecnologia, com especial foco na educação clínica e em programas de treinamento. Oncologistas, farmacêuticos e enfermeiros da Oncoclínicas já participaram de treinamentos com o Dana-Farber nos Estados Unidos, além de fóruns, eventos e discussões de casos clínicos.

"A missão da Oncoclínicas no Brasil é democratizar o acesso a todos os pacientes. Essa parceria tem dado certo porque somos duas organizações que têm propósito: cuidar dos nossos pacientes, oferecer o melhor tratamento disponível no momento. Uma instituição médica centrada no pacientes. O que a gente faz todos os dias é oferecer ao nosso corpo clínico e assistencial todos os recursos para que eles possam oferecer ao paciente o melhor tratamento. Não posso deixar de prestar homenagem ao nosso corpo clínico porque esse prédio sem o time assistencial é apenas um prédio. Estamos no início da nossa jornada. Muitas outras conquistas e vitórias virão!", afirmou Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.

Para o diretor do Dana-Farber Cancer Institute, Craig Bunnell, este é realmente um momento significativo para ambas as organizações. "O cancer center Oncoclínicas em Belo Horizonte é o primeiro fora dos Estados Unidos a receber a designação de membro colaborador internacional do Dana Farber Cancer Institute. É realmente uma honra comemorar mais este marco da parceria de 9 anos com a Oncoclínicas, que demonstrou um profundo compromisso a partir deste centro avançado e de alta qualidade voltado ao tratamento do câncer", afirma.

O Cancer Center Oncoclínicas em Belo Horizonte vai integrar o cuidado centrado no paciente à tecnologia e inovação, possibilitando a oferta de tratamentos mais precisos, personalizados e menos invasivos. Isso será alcançado inclusive por meio de iniciativas de pesquisa e medicina de precisão, buscando continuamente novos tratamentos e promovendo mais acesso a terapias inovadoras.

"Esta parceria tem o potencial de impactar muitos pacientes e famílias cujas vidas são afetadas por um diagnóstico de câncer. Como brasileiro e membro da equipe de Oncologia do Dana-Farber, é gratificante fazer parte deste projeto e contribuir com os oncologistas da Oncoclínicas, auxiliando na sua implantação", destaca Otto Metzger, MD, médico oncologista especializado em mama e diretor médico de iniciativas estratégicas internacionais no Dana-Farber.

O Cancer Center, que trará o selo Dana-Farber Cancer Institute International Collaborative Member, expande o modelo de negócios da Oncoclínicas focado em toda a jornada do tratamento oncológico do paciente, composto por clínicas ambulatoriais integradas aos Cancer Centers. O objetivo é oferecer aos pacientes um atendimento ainda mais completo e especializado, proporcionando uma experiência integrada e de alta qualidade em todas as etapas do enfrentamento do câncer.

As projeções feitas por institutos de câncer ao redor do mundo e no Brasil reforçam a importância de iniciativas como esta, já que apontam para um forte avanço da doença nas próximas duas décadas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no período entre 2023 e 2025, são estimados mais de 700 mil novos casos por ano. A união de forças de gigantes do setor de Oncologia é fundamental para somar conhecimento científico, ajudar a frear a doença e buscar a cura.

"Entre outras áreas de colaboração, as discussões multidisciplinares contribuem para a democratização do tratamento do câncer, possibilitando o acesso a qualquer paciente em qualquer uma de nossas unidades no Brasil. Isso nos permite oferecer protocolos de ponta e elevar ainda mais o nível da prática clínica oncológica no país", reitera Ferrari.

A Oncoclínicas escolheu a capital mineira para sediar sua unidade avançada com foco em uma abordagem inovadora no tratamento de cânceres hematológicos: a terapia Car-T Cell. Essa terapia consiste em utilizar células do próprio paciente e modificá-las geneticamente em laboratório para combater o câncer.

FONTE Grupo Onconclinicas

