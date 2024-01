Oncodesign Services, une CRO européenne leader dans la découverte préclinique de médicaments, acquiert ZoBio, une CRO spécialisée dans la découverte de médicaments à petites molécules.

DIJON, France et LEIDEN, Pays-Bas, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Oncodesign Services (ODS), une CRO de premier plan spécialisée dans la drug discovery et les services précliniques, annonce son expansion internationale grâce à l'acquisition de ZoBio, une CRO néerlandaise experte en biophysique appliquée dans la découverte de petites molécules.

Cette acquisition permet à ODS de renforcer et d'étendre son expertise et ses capacités dans le domaine de la découverte de petites molécules en proposant une offre totalement intégrée en soutien des programmes innovants de ses clients, depuis la validation des cibles thérapeutiques jusqu'à la sélection des candidat médicaments.

ODS est notamment reconnue pour son expertise dans l'évaluation préclinique de thérapies expérimentales dans des domaines thérapeutiques majeurs tels que l'oncologie et l'immuno-inflammation, ainsi que pour son expertise en chimie médicinale, chimie computationnelle, DMPK, pharmaco-imagerie et radiothérapie moléculaire. L'entreprise a réussi à développer plusieurs candidats médicaments qui ont atteint la phase de développement clinique avec ses clients partenaires.

Fondée il y a plus de 19 ans, ZoBio s'est forgé une réputation d'excellence scientifique et d'innovation dans le domaine de la drug discovery utilisant des techniques biophysiques. Grâce à sa plateforme de premier ordre dans le domaine des sciences des protéines, des tests biophysiques et fonctionnels, de la biologie structurale et d'une bibliothèque de fragments de petites molécules unique et bien diversifiée, ZoBio a aidé ses clients à amener de nombreux composés à la clinique.

Avec cette transaction, ODS et ZoBio représentent conjointement près de 280 employés répartis entre Dijon et Les Ulis en France, Leiden aux Pays-Bas et des filiales au Canada et aux Etats-Unis. Cette opération jette les bases de l'ambition d'ODS de devenir un leader européen de la drug discovery en offrant des services et des solutions innovantes de drug discovery entièrement intégrés, en plaçant la qualité, la créativité scientifique, l'excellence opérationnelle et des relations transparents avec ses clients au cœur de sa stratégie et en investissant dans des technologies innovantes.

Dr. Fabrice Viviani, Directeur Général d'Oncodesign Services, a commenté : "Je suis profondément reconnaissant à mon équipe de direction composée de Gilles Cadiou, Sébastien Simon, Stéphanie Belattar et à nos investisseurs Jean-François Felix et Maxence de Vienne d'Elyan Partners qui ont contribué à faire de cette opération un véritable succès.

Nous sommes tous très heureux d'accueillir ZoBio au sein du groupe et de renforcer ainsi notre offre de services précliniques de drug discovery de petites molécules, de la cible thérapeutique aux études règlementaires, grâce à des compétences et des technologies de pointe.

Oncodesign Services et ZoBio sont très complémentaires, et nous sommes extrêmement ravis que Gregg Siegal, Rob Heetebrij et Jan Schultz aient décidé de poursuivre l'aventure et de s'engager à nos côtés pour identifier de nouveaux candidats précliniques pour nos clients dans des domaines thérapeutiques majeurs, et de bénéficier également des nombreuses synergies commerciales et opérationnelles à venir. Je suis également ravi d'accueillir Nov Santé[1] en tant qu'investisseur, dont le soutien financier et l'expertise en sciences de la vie renforcent Oncodesign Services dans la mise en œuvre de son ambitieuse stratégie de développement."

Dr. Gregg Siegal, Directeur Général de ZoBio a déclaré : "Nous sommes vraiment ravis de pouvoir combiner notre plateforme de drug discovery par fragments, une des meilleures de sa catégorie, avec l'expertise d'Oncodesign Services. Nous avons étudié de nombreuses façons d'étendre stratégiquement nos capacités afin de couvrir une plus grande partie du processus de drug discovery et ODS était de loin la solution la plus adaptée. Nous sommes maintenant impatients de nous intégrer à l'équipe de Fabrice et d'apporter le meilleur des deux sociétés à nos clients."

A propos d'Oncodesign Services (ODS) :

Oncodesign Services (ODS) est une société de recherche sous contrat (CRO) de premier plan spécialisée dans la découverte de médicaments (drug discovery) et les services précliniques. Elle contribue au développement de thérapies innovantes en oncologie, inflammation et maladies infectieuses, grâce à des capacités intégrées en chimie médicinale, DMPK, pharmaco-imagerie, bioanalyse, et pharmacologie in vivo/in vitro. Oncodesign Services emploie 230 personnes en France et au Canada.

Plus d'informations : www.oncodesign-services.com

A propos de ZoBio :

ZoBio a construit une plateforme de premier plan qui offre à ses clients une solution complète pour la découverte de médicaments (drug discovery) à partir de fragments. Nos capacités du de la cible thérapeutique au lead comprennent : la production de protéines, les tests et criblages biophysiques et fonctionnels, la biologie structurale (cristallographie, RMN et cryoEM) et la chimie médicinale axée sur les fragments. Notre équipe de 46 personnes apporte son dévouement et son expertise pour vous aider à résoudre vos plus grands défis en matière de drug discovery.

Plus d'informations : http://www.zobio.com

A propos d'Elyan Partners :

Membre partenaire d'Edmond de Rothschild Private Equity, Elyan Partners SAS (« Elyan ») est un conseil en investissement financier. Elyan est le conseil exclusif d'Edmond de Rothschild Private Equity (France) pour les fonds ERES auprès du Groupe Edmond de Rothschild.

Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, un fonds professionnel dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Private Equity (France), conseillée par Elyan Partners, investit dans des sociétés de taille moyenne en Europe et en Amérique du Nord, principalement dans quatre thématiques : les services à la Santé, la digitalisation des services B2B, les services financiers et les nouveaux consommateurs.

A propos d'ERES IV SLP :

ERES IV SLP est un fonds professionnel dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Private Equity (France), agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF "), conseillé par Elyan Partners. ERES IV SLP est un fonds de droit français enregistré auprès de l'AMF, fermé à la commercialisation et réservé à des investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF.

A propos d'Eurazeo :

Eurazeo est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 33,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 23 milliards pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le Groupe accompagne plus de 600 entreprises mid-market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0–00121121 - Bloomberg– : RF FP - Reuters : EURA.PA.

[1] 'Nov Santé Actions Non Cotées', géré par Eurazeo

