OncoOne et GenScript ProBio concluent un accord pour la fabrication de médicaments à base d'anticorps monoclonaux ciblant oxMIF

LEIDEN, Pays-Bas, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- OncoOne, une société de biotechnologie axée sur la découverte de médicaments de précision pour le cancer et d'autres indications, et GenScript ProBio, un CDMO de premier plan en matière de produits biologiques et de thérapie cellulaire génique, ont annoncé aujourd'hui que les sociétés ont conclu un accord pour le développement de lignées cellulaires, la fabrication de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques d'anticorps monoclonaux (mAb) thérapeutiques et diagnostiques dirigés contre la cible immuno-oncologique prometteuse, l'oxMIF (facteur inhibiteur de la migration de macrophages oxidé). Les sociétés combineront leurs compétences respectives en matière de découverte et de fabrication de médicaments afin d'amener les candidats mAb résultants en clinique. Les autres termes de l'accord n'ont pas été divulgués.