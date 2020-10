Onderwijstechnologiestart-up FREDDY pioniert 1e COVID-proof evenement in België (Hasselt): Een bijzondere SINTERKLAAS-schattenjacht voor gezinnen, mogelijk gemaakt door de READYFREDDY-app in samenwerking met de gemeente Hasselt

HASSELT, België, 31 oktober 2020 /PRNewswire/ -- De stad Hasselt pioniert een COVID-proof sinterklaasevenement in samenwerking met de internationale start-up READYFREDDY, om sinterklaas te redden en de plaatselijke handelaars te helpen. De twee hebben hun krachten gebundeld om een COVID-vrij stadsevenement te organiseren om gezinnen tijdens SINTERKLAAS te vermaken met een speciale schattenjacht via de READYFREDDY-app.

SINTERKLAASEVENEMENT

Op 7 en 8 november kunnen gezinnen in alle veiligheid en contactloos in de hele stad prijzen winnen dankzij de app. Plaatselijke handelaars zoals Dreamland, Neuhaus en vele andere lokale bedrijven hebben meer dan 3.000 prijzen gegeven die de burgers kunnen winnen via de ReadyFreddy-app.

WAT DOET FREDDY?

De READYFREDDY-app, voor zowel (ondersteunde) iOS- als Android-telefoons, biedt schattenjachten en stadsontdekkingsspelen aan om mensen te vermaken terwijl ze de stad waarin ze leven een beetje beter leren kennen. Het bedrijf werkt samen met gemeenten in heel Europa om contactloze evenementen te organiseren waarbij de lokale gemeenschappen betrokken en lokale bedrijven ondersteund worden, zoals deze sinkerklaasschattenjacht.

WAAROM IS DE APP UNIEK?

Het concept rond de app is Learn Through Play, dat wil zeggen leren zonder dat je het gevoel hebt dat je daadwerkelijk aan het leren bent. Liesbeth Sohier (BE) en Cristina Lai (IT), vrouwelijke ondernemers, bedachten het concept van een app waarop gebruikers spelletjes spelen terwijl ze leuke weetjes en informatie lezen over verschillende bezienswaardigheden

EET JE GROENTEN OP

Alle functies van de app bevorderen spelenderwijs leren, samen met lichaamsbeweging. Een specifieke functie, de 'gezondheidsbalk', moedigt gebruikers aan om te lopen en groenten te verzamelen die op de kaart verschijnen, om zo de gezondheidsbalk weer op te laden en zo de spelletjes in de Freddy-app te kunnen spelen.

"Wij zijn dé manier om uw kinderen tijdens het weekend bezig te houden," zegt Liesbeth Sohier, CEO van READYFREDDY. "We bevorderen spelenderwijs leren. We willen dat gezinnen op een educatieve, maar ook leuke manier kunnen genieten van de tijd die ze samen doorbrengen, en dit sinterklaasevenement is de perfecte gelegenheid om te laten zien wat technologie allemaal kan doen om het leren door plezier te bevorderen."

"Geen enkele viroloog of regering heeft ooit gezegd dat fun geannuleerd werd. Bij READYFREDDY hebben we geluisterd", vervolgt Liesbeth Sohier, CEO van ReadyFreddy. "De afgelopen 2 jaar hebben we over de hele wereld schattenjachten georganiseerd. De organisatie van een sinterklaasjacht in het land waar ik ben opgegroeid, is mijn sinterklaascadeau dit jaar. Ik ben opgegroeid met sinterklaas en zou het voor de wereld niet hebben willen missen!"

