Ondo Protocol uruchamia sprzedaż tokenów za pośrednictwem Coinlist

ROAD TOWN, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, 6 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Zgodnie z misją Ondo Protocol, którą jest demokratyzacja dostępu do zaawansowanych usług finansowych, Nami Industries, spółka zależna Ondo Finance, uruchamia pierwszą sprzedaż tokenów ONDO za pośrednictwem Coinlist. Proces rejestracyjny potrwa do 9 maja do godz. 12:00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Oficjalna sprzedaż, dostępna wyłącznie dla mieszkańców wybranych regionów, rozpocznie się 12 maja o godz. 17:00 uniwersalnego czasu koordynowanego.

Token ONDO będzie służył jako podstawowy token zarządzający w odniesieniu do powiązanej z Ondo zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (ang. decentralised autonomous organisation, DAO), która będzie stanowić zdecentralizowany system kontroli i zachęt, umożliwiający wszystkim tym, którzy wnoszą wartość na rzecz Ondo Protokol i jego użytkowników, posiadanie swojego udziału w zarządzaniu protokołem. Wspomniana DAO będzie początkowo głównym dostawcą usług bankowości inwestycyjnej Ondo, ale z czasem może pozwolić innym podmiotom, w tym także innym DAO, na tworzenie produktów na platformie. DAO może również dystrybuować zachęty w postaci tokenów ONDO z przeznaczeniem dla tych podmiotów.

Sprzedaż rozpoczyna się 12 maja o godz. 17:00 uniwersalnego czasu koordynowanego w ramach jednej opcji publicznej:

cena : 0,055 USD za token,

: za token, min./maks.: min. 100,00 USD , maks. 2 000,00 USD ,

min. , maks. 2 , blokada: 12-miesięczna blokada od 1 czerwca 2022 r., a następnie 6-miesięczny okres zwolnienia (oprócz globalnej blokady, która może zostać zwolniona w drodze głosowania DAO),

12-miesięczna blokada od 1 czerwca 2022 r., a następnie 6-miesięczny okres zwolnienia (oprócz globalnej blokady, która może zostać zwolniona w drodze głosowania DAO), ilość: 400M.

Uruchomienie tego tokena to duży krok w procesie przekazywania kontroli nad Ondo Protokol jego użytkownikom. Protokół wyraźnie dowodzi istnienia niezaspokojonego zapotrzebowania w obszarze DeFi, stając się pionierem w dziedzinie Liquidity-as-a-Service (płynność jako usługa). Dzięki szybkiemu wzrostowi organicznemu, pomimo wszelkich programów motywacyjnych, a także współpracy z ponad dziesięcioma DAO (w tym Terra, Frax i Fei), protokół jest gotowy na to, aby użytkownicy mogli uczestniczyć w procesach zarządzania i administrowania nim.

Więcej informacji na temat sprzedaży za pośrednictwem Coinlist można znaleźć tutaj.

Ondo Protocol

Ondo Protocol jest pierwszym na świecie zdecentralizowanym bankiem inwestycyjnym. Podobnie jak tradycyjne banki inwestycyjne Ondo dąży do tego, aby funkcjonować jako ośrodek łączący podmioty posiadające kapitał z tymi, którzy go potrzebują, poprzez tworzenie dostosowanych do potrzeb produktów finansowych (np. akcji, obligacji, produktów strukturyzowanych, instrumentów pochodnych itp. ), które organizacje mogą oferować inwestorom w celu pozyskania pieniędzy. Dotychczas czynności te były często wykonywana ręcznie, generowały znaczne koszty i były zależne od pośredników. Zdecentralizowane finanse (ang. Decentralized Finance, DeFi) obejmują nową infrastrukturę i podstawowe instrumenty finansowe, które umożliwiają prowadzenie bankowości inwestycyjnej w sposób zautomatyzowany, złożony i dostępny dla każdego. Ondo koncentruje się na tworzeniu oprogramowania, które wyszukuje atrakcyjne inwestycje zarówno w sektorze tradycyjnym, jak i DeFi, przemodelowuje aktywa w łatwo zrozumiałe oferty określające ryzyko/zysk, a następnie dopasowuje i oferuje je inwestorom instytucjonalnym i detalicznym.

SOURCE Nami Industries