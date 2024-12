One Rock Capital Partners schließt die Übernahme von Europe Snacks ab

NEW YORK, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ – One Rock Capital Partners, LLC („One Rock") gab heute bekannt, dass eine seiner Tochtergesellschaften die Übernahme von Europe Snacks (das „Unternehmen"), einem führenden Hersteller von herzhaften Eigenmarken-Snacks für den europäischen Markt, abgeschlossen hat.

Europe Snacks mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist ein führender Hersteller von Chips, gestapelten Chips, Crackern und anderen herzhaften Snacks für den Lebensmitteleinzelhandel. Neben der Herstellung von Eigenmarkenprodukten ist Europe Snacks auch ein Co-Produktionspartner für Markenhersteller, die in Europa herzhafte Snacks anbieten möchten.

„Wir freuen uns sehr, Europe Snacks im Portfolio von One Rock begrüßen zu dürfen", sagt Kurt Beyer, Partner bei One Rock. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CEO Étienne Lecomte und dem Management, um auf den Leistungen, dem Service und der Innovation des Unternehmens für seine Kunden aufzubauen. Die führende Position von Europe Snacks auf dem Eigenmarkenmarkt in den wichtigsten Produktkategorien und Regionen ist ein Beweis für den Wertbeitrag, den das Unternehmen sowohl für Einzelhändler als auch für Markeninhaber bietet."

„Das Team von One Rock freut sich darauf, die Wachstumsdynamik des Unternehmens über alle Produkte und Kanäle hinweg fortzusetzen", fügt Lukas Zeitlberger, Principal bei One Rock, hinzu.

INFORMATIONEN ZU ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock tätigt kontrollierende Investitionen in Unternehmen mit Wachstums- und operativem Verbesserungspotenzial. Dabei wird ein rigoroser Ansatz verfolgt, bei dem sehr erfahrene operative Partner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu identifizieren, zu erwerben und zu verbessern. Durch die Beteiligung dieser operativen Partner ist One Rock in der Lage, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Akquisitionen und Investitionen in allen Arten von Situationen, unabhängig von ihrer Komplexität, zu tätigen. One Rock arbeitet mit der Unternehmensleitung und den operativen Partnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, der sich auf das Wachstum des Unternehmens und dessen Rentabilität konzentriert, um den langfristigen Wert zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerock.com.

INFORMATIONEN ZU EUROPE SNACKS

Europe Snacks ist ein führender europäischer Hersteller von herzhaften Snacks für Handelsmarken und Mitproduzent von Snacks für führende internationale Marken. Das Unternehmen betreibt sieben Produktionsstätten im Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien und bietet eine breite Palette innovativer Snackprodukte für große Einzelhändler, Discounter und führende Markenhersteller der Branche an. Europe Snacks hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, schmackhafte Snacks zu liefern und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Beschaffung zu legen. Weitere Informationen finden Sie unter www.europesnacks.com.

