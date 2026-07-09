One Street Studios ha sido designado por Afreximbank y Fondo para el Desarrollo de las Exportaciones en África (FEDA) como copartícipe general del Fondo Panafricano del Cine, cuyo objetivo es movilizar hasta 1.000 millones de dólares estadounidenses

El Fondo constituye una de las mayores plataformas de inversión dedicadas al cine para las industrias creativas de África y supone un importante impulso para conectar la narrativa africana con los mercados de capitales mundiales

EL CAIRO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank) (www.Afreximbank.com), a través de su división de inversión de impacto para el desarrollo, el Fondo para el Desarrollo de las Exportaciones en África (FEDA), ha anunciado hoy el nombramiento de One Street Studios como socio general adjunto del Fondo Panafricano del Cine. Este fondo tiene como objetivo movilizar hasta 1.000 millones de dólares estadounidenses para las industrias cinematográficas y creativas de África.

Creado en mayo de 2025 como parte del programa Creative Africa Nexus (CANEX) de Afreximbank, el Fondo Panafricano del Cine movilizará y destinará capital al crecimiento de las industrias cinematográficas, televisivas y de medios inmersivos de África, posicionando al continente como un centro competitivo a nivel mundial para la producción audiovisual y la narración de historias.

El Fondo respaldará una cartera diversificada que abarcará la producción de contenidos, las infraestructuras y la distribución, mediante una combinación de capital, cuasicapital y soluciones de financiación estructurada adaptadas a los proyectos de la industria creativa. Dará prioridad a los proyectos orientados a la exportación con un fuerte potencial de distribución global, respaldados por colaboraciones con estudios, plataformas de streaming y distribuidoras para garantizar un sólido flujo de oportunidades rentables.

Además de la financiación, el Fondo contribuirá a abordar las limitaciones estructurales del sector invirtiendo en toda la cadena de valor del sector audiovisual. Esto incluye apoyar el desarrollo y la producción de contenidos cinematográficos y televisivos, reforzar la distribución mundial de contenidos producidos en África, ampliar las plataformas digitales de streaming y exhibición, y desarrollar estudios de producción e infraestructuras de posproducción. A través de este enfoque integrado, el Fondo pretende construir un ecosistema cinematográfico competitivo a nivel mundial, capaz de sostener un crecimiento a largo plazo y de situar la narrativa africana en la escena mundial.

FEDA y One Street Studios actuarán como socios generales conjuntos del Fondo. Esta alianza estratégica combina las capacidades financieras con la experiencia en el sector para crear una plataforma de inversión escalable, en consonancia con la economía creativa del continente, en rápida expansión. Como socio estratégico, One Street Studios aporta un modelo integrado que fusiona el capital con la visión creativa, financiando, desarrollando y produciendo contenidos desde su concepción hasta su llegada a la pantalla, al tiempo que tiende un puente entre la diáspora y África en apoyo de las narrativas de autoría africana. Como estudio con financiación completa, invierten en historias audaces y en creadores de historias que suelen pasar desapercibidos, uniendo la financiación de proyectos, la edición y la adaptación para la pantalla bajo un mismo techo, con el fin de ofrecer historias distintivas a la audiencia global.

El Dr. George Elombi, presidente y presidente del consejo de administración de Afreximbank, declaró: «La colaboración entre FEDA y One Street Studios resulta sumamente oportuna y estratégica, ya que sirve de puente crucial que une a la diáspora con el África geográfico, al tiempo que empodera a nuestra economía creativa para que asuma la plena titularidad de nuestras narrativas, lo que nos permite producir lo que consumimos y consumir lo que producimos».

Lavaille Lavette, directora ejecutiva del Fondo Panafricano de Cine y socia directora de One Street Studios / JVL Media, destacó: «Las industrias creativas de África están entrando en un momento decisivo. A través del Fondo Panafricano de Cine, movilizaremos capital a largo plazo que apoye a los creadores, refuerce la capacidad de producción y construya vías de distribución global sostenibles para las historias africanas».

Emmanuel Assiak, director ejecutivo de FEDA, añadió: «Las historias africanas tienen una profundidad cultural extraordinaria y una relevancia universal. A través del Fondo Panafricano de Cine, FEDA permite a los creadores producir contenidos de talla mundial, al tiempo que los conecta con el público global y con capital de inversión a largo plazo».

Este anuncio supone un hito significativo en la estrategia más amplia de Afreximbank, «Creative Africa Nexus» (CANEX), y refuerza su compromiso de transformar las industrias creativas de África en un sector competitivo a nivel mundial, capaz de impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la influencia cultural en todo el continente.

Distribuido por APO Group en nombre de la Afreximbank.

Contacto para los medios:

Vincent Musumba

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Acerca de FEDA:

El Fondo para el Desarrollo de las Exportaciones en África («FEDA») es la filial de inversión de impacto de Afreximbank (www.afreximbank.com), creada para aportar capital social, cuasi capital y capital de deuda con el fin de cubrir el déficit de financiación de varios miles de millones de dólares (especialmente en capital social) necesario para transformar el sector comercial en África. FEDA aplica una estrategia de inversión multisectorial centrada en el comercio intraafricano, el desarrollo de las exportaciones con valor añadido y la cadena de valor manufacturera, que incluye los servicios financieros, la tecnología, los bienes de consumo y minoristas, la industria manufacturera, el transporte y la logística, la agroindustria, así como las infraestructuras auxiliares que facilitan el comercio, como los parques industriales.

Acerca de Afreximbank:

El Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank) es una institución financiera multilateral panafricana cuyo mandato consiste en financiar y promover el comercio intra y extraafricano. Desde hace más de 30 años, el Banco ha venido implementando estructuras innovadoras para ofrecer soluciones de financiación que respalden la transformación de la estructura del comercio africano, acelerando la industrialización y el comercio intrarregional, lo que a su vez impulsa la expansión económica en África. Como firme defensor del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), Afreximbank ha puesto en marcha un Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación (PAPSS), que fue adoptado por la Unión Africana (UA) como plataforma de pagos y liquidación para respaldar la aplicación del AfCFTA. En colaboración con la Secretaría del AfCFTA y la UA, el Banco ha creado un Fondo de Ajuste de 10 000 millones de dólares estadounidenses para apoyar a los países que participan de forma efectiva en el AfCFTA. A finales de diciembre de 2025, los activos totales y las contingencias de Afreximbank ascendían a más de 48 500 millones de dólares estadounidenses, y sus fondos propios ascendían a 8 400 millones de dólares estadounidenses. Afreximbank cuenta con calificaciones de grado de inversión asignadas por China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA), GCR (A), Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-) y Moody's (Baa2). Afreximbank cuenta con calificaciones de grado de inversión asignadas por China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA), GCR (A), Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-), Moody's (Baa2) y S&P Global Ratings (BBB+). El banco tiene su sede en El Cairo, Egipto.

Para obtener más información, visite: www.Afreximbank.com

Acerca de One Street Studios:

One Street Studios es una productora visionaria que está transformando la narración de historias al combinar el capital con la visión creativa. Financiamos, desarrollamos y producimos proyectos ambiciosos, dando vida a narrativas diversas desde su concepción hasta su llegada a la pantalla. Como estudio con financiación propia, apoyamos las historias y a los creadores que otros pasan por alto, invirtiendo en contenidos de primer nivel desde cero. Nuestro modelo integrado aúna la financiación de proyectos, la edición y la adaptación cinematográfica bajo un mismo techo, proporcionando a cada proyecto el capital, la atención y la creatividad que necesita para llegar a un público global. Estamos comprometidos con dar voz a perspectivas únicas y producir contenidos que atraigan, empoderen y conmuevan al mundo.

Acerca de JVL Media:

JVL Media es una empresa de producción y empaquetamiento de contenidos multimedia de servicio integral, así como una editorial independiente, fundada por Viola Davis, Julius Tennon y Lavaille Lavette. La empresa se dedica a producir contenidos excepcionales que celebran y amplifican una amplia gama de voces y experiencias. Además de sus proyectos independientes, JVL colabora con medios de comunicación líderes y entidades corporativas para seleccionar y ofrecer un espectro ecléctico de propiedades intelectuales de gran calidad. Al defender la inclusividad y la innovación, JVL Media aspira a inspirar, ilustrar y entretener a audiencias de todo el mundo.

FUENTE Afreximbank