One Young World e Comissão Europeia anunciam o grupo de Embaixadores da Paz de 2022 que participará da cúpula de Manchester

Cinquenta jovens líderes foram reconhecidos pela Comissão Europeia e pela One Young World por seus esforços para prevenir e combater o extremismo violento em alguns dos ambientes mais desafiadores do mundo

Esses representantes participarão da próxima cúpula da One Young World de 2022 em Manchester, que acontecerá entre 5 e 8 de setembro

MANCHESTER, Inglaterra, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A comunidade global de jovens líderes One Young World anuncia seu grupo de 2022 de 50 Embaixadores da Paz que participarão da próxima cúpula em Manchester, em parceria com a Comissão Europeia.

A comunidade dá apoio a jovens líderes que atuam na prevenção da violência e do extremismo em suas comunidades. O programa deste ano tem um foco oportuno no papel da desinformação em estimular o discurso de ódio, conflito e extremismo violento.

Desde 2017, a One Young World e a Comissão Europeia apoiam 240 jovens envolvidos em iniciativas de estabelecimento da paz e prevenção de conflitos em todo o mundo, a fim de tornar o futuro mais seguro.

Os Embaixadores da Paz participarão de quatro dias transformadores de palestras, painéis, networking e workshops, quando receberão conselhos de líderes políticos, empresariais e humanitários influentes como Ban Ki-moon, ex-Secretário-Geral da ONU; Paul Polman, ex-CEO da Unilever; e a Duquesa de Sussex.

Os participantes terão a oportunidade de compartilhar uma plataforma, desafiar, engajar-se e fazer conexões duradouras com líderes globais, com a presença de veículos de comunicação mundiais.

A cúpula será realizada no Manchester Central, de 5 a 8 de setembro, e a cerimônia de abertura será realizada no local de concertos de renome internacional Bridgewater Hall.

Ella Robertson McKay, diretora administrativa da One Young World, comentou: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas ao grupo de Embaixadores da Paz deste ano a Manchester, em parceria com a Comissão Europeia. Continuamos impressionados com a resiliência e o compromisso dos jovens líderes do mundo todo de criar um futuro mais seguro.

"Estamos orgulhosos de poder receber tantas mentes inspiradoras e criativas de todo o mundo, oferecendo-lhes uma plataforma e garantindo que suas vozes sejam ouvidas. Nossa cúpula oferece o conhecimento, as habilidades, a rede e a plataforma para que os jovens líderes realizem mudanças significativas e de impacto."

FONTE One Young World

