OneLayer lance un programme d'alliances technologiques pour stimuler l'adoption de services cellulaires privés sécurisés

Le nouveau programme établit un écosystème certifié d'intégrations avec des partenaires technologiques fournissant des solutions conjointes pour les déploiements LTE et 5G privés

BOSTON, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, leader de la gestion des actifs LTE/5G privés et de la sécurité Zero Trust, annonce aujourd'hui le lancement de son programme TAP (Technology Alliance Program), un écosystème certifié de partenaires technologiques fournissant des solutions validées et intégrées pour les entreprises déployant des réseaux cellulaires privés. Les intégrations dans notre programme TAP comprennent Check Point, Claroty, Digi International, Druid Software, Ericsson, Fortinet, Kigen, Nokia, Semtech et Teltonika, couvrant l'infrastructure de réseau, la sécurité, les opérations IT/OT, la gestion des appareils et la technologie SIM.

Rejoint par ses partenaires TAP, OneLayer officialise son rôle de sécurité des dispositifs de connexion et de couche d'orchestration entre l'infrastructure cellulaire privée et le réseau d'entreprise, la sécurité et l'ensemble des technologies de l'information. Ensemble, OneLayer et ses partenaires d'intégration certifiés permettent aux clients de déployer le cellulaire privé avec la même confiance, la même visibilité et le même contrôle que ceux qu'ils appliquent à toutes les autres parties de leur environnement.

« Les clients demandent une valeur de bout en bout et une collaboration avec l'écosystème pour maximiser la valeur et l'utilisabilité de la 5G privée. Notre produit repose sur des partenariats techniques et non sur un produit autonome », déclare Dave Mor, CEO de OneLayer. « Le programme de certification nous permet d'améliorer l'alignement de l'équipe produit, d'accélérer la mise en place de fonctionnalités communes et de répondre à davantage de besoins des clients.

« Le cellulaire privé introduit de nouveaux dispositifs, de nouveaux protocoles et de nouveaux contextes opérationnels que la plupart des équipes informatiques et de sécurité des entreprises n'ont jamais eu à gérer auparavant », déclare Tamar Tsuk-Perez, vice-président des produits chez OneLayer. « Le TAP garantit que les intégrations dont dépendent nos clients sont construites, testées et maintenues selon les mêmes normes que le reste de leur pile d'entreprise. »

Placer les clients au centre du programme

Chaque intégration dans le PAT s'articule autour d'un résultat commun spécifique. Les solutions certifiées offrent des capacités qu'aucun produit autonome ne peut égaler :

Visibilité de l'ensemble de la pile, pas d'angles morts. La visibilité des appareils et la présence digitale de OneLayer s'intègrent aux principaux cœurs cellulaires, routeurs cellulaires, CMDB et plateformes ITSM pour donner aux équipes une vue unifiée de chaque appareil sur le réseau cellulaire privé, ainsi que du reste de l'environnement de l'entreprise.

La visibilité des appareils et la présence digitale de OneLayer s'intègrent aux principaux cœurs cellulaires, routeurs cellulaires, CMDB et plateformes ITSM pour donner aux équipes une vue unifiée de chaque appareil sur le réseau cellulaire privé, ainsi que du reste de l'environnement de l'entreprise. Application de la politique Zero Trust aux équipements cellulaires. Les intégrations avec les pare-feu de nouvelle génération et les plateformes de contrôle d'accès au réseau étendent l'application de la politique Zero Trust aux équipements LTE et 5G privés, avec un contexte granulaire de l'équipement.

Les intégrations avec les pare-feu de nouvelle génération et les plateformes de contrôle d'accès au réseau étendent l'application de la politique Zero Trust aux équipements LTE et 5G privés, avec un contexte granulaire de l'équipement. Visibilité derrière le routeur cellulaire. Les intégrations avec les routeurs cellulaires et les plateformes de gestion font remonter à la surface les appareils non cellulaires connectés derrière les routeurs et étendent l'application des politiques et la segmentation à ces appareils.

Les intégrations avec les routeurs cellulaires et les plateformes de gestion font remonter à la surface les appareils non cellulaires connectés derrière les routeurs et étendent l'application des politiques et la segmentation à ces appareils. Intégration automatisée des appareils à grande échelle. Les intégrations avec les noyaux cellulaires privés, les fournisseurs de SIM et les plateformes de gestion des appareils automatisent la découverte, l'authentification et l'intégration, éliminant ainsi la surcharge opérationnelle qui a historiquement rendu la gestion des téléphones cellulaires privés difficile.

Les intégrations avec les noyaux cellulaires privés, les fournisseurs de SIM et les plateformes de gestion des appareils automatisent la découverte, l'authentification et l'intégration, éliminant ainsi la surcharge opérationnelle qui a historiquement rendu la gestion des téléphones cellulaires privés difficile. Couverture de la sécurité OT sans remplacer les outils existants. Les intégrations avec les plateformes de visibilité OT et de sécurité industrielle apportent le contexte du réseau cellulaire dans les flux de travail de sécurité OT existants, permettant la détection d'anomalies, l'application de la segmentation du modèle Purdue et la réponse aux incidents sans créer de nouveaux processus à partir de zéro.

Structure du programme

Chaque partenaire TAP a réalisé une intégration certifiée avec OneLayer, ce qui garantit des intégrations fiables et un support du cycle de vie pour les clients. Les partenaires certifiés sont inclus dans les recommandations des fournisseurs et l'annuaire d'intégration de OneLayer, bénéficient d'un support de co-marketing et de covendeurs, d'ateliers de solutions communes et de contributions à la feuille de route de l'API, d'un responsable de partenariat désigné et du badge OneLayer TAP.

« Nos clients ont besoin d'une connectivité et d'une sécurité de niveau entreprise pour travailler de concert ; notre intégration avec OneLayer offre exactement cela », déclare Amir Bushehri, directeur des alliances stratégiques chez Digi International.

« Notre intégration avec OneLayer simplifie le provisionnement des cartes SIM sur les noyaux privés, de sorte que les entreprises peuvent connecter leurs appareils et les rendre opérationnels plus facilement », déclare Loic Bonvarlet, vice-président principal, écosystèmes et marketing chez Kigen.

Les intégrations certifiées TAP de OneLayer couvrent chaque catégorie majeure de la pile technologique cellulaire privée, y compris l'infrastructure réseau (cœurs cellulaires privés, MNO, RAN), les CPE (routeurs cellulaires et dongles), la sécurité (pare-feu de nouvelle génération, NAC, SIEM), les opérations IT/OT (CMDB, ITSM, plateformes d'exploitation de réseau, MDM), la gestion SIM et les appareils connectés, y compris le push-to-talk et l'AMI.

Équipe de direction du programme

Le programme d'alliance technologique est dirigé par Daniel Curci, directeur des alliances technologiques chez OneLayer, dont l'équipe gère les solutions communes, le développement de l'intégration, la certification des partenaires et la planification conjointe de la mise sur le marché.

Rejoignez le programme

Les fournisseurs de technologie souhaitant rejoindre le programme OneLayer Technology Alliance peuvent poser leur candidature à l'adresse suivante : https://onelayer.com/partners.

À propos de OneLayer

OneLayer offre une gestion avancée des actifs, une intelligence opérationnelle et une sécurité confiance zéro pour les réseaux privés LTE/5G et APN. Sa technologie permet aux entreprises de gérer et de sécuriser les appareils connectés aux réseaux cellulaires dans les environnements privés et des opérateurs, sans avoir besoin d'une expertise en matière de téléphonie cellulaire. Pour plus d'informations, consultez le site www.onelayer.com.

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