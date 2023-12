OnePact de Senkron.Energy favorisera la production d'énergie durable dans le cadre d'une collaboration renforcée avec Microsoft

ISTANBUL, 27 décembre 2023 /PRNewswire/ -- EnerjisaÜretim, client de Senkron.Energy Digital Services, et Microsoft ont signé aujourd'hui un accord visant à stimuler l'innovation et la durabilité dans le secteur de la production d'énergie renouvelable en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Suite à la signature de cet accord lors de la 28e édition de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28), à Dubaï (EAU), Enerjisa Üretim et Microsoft collaborent pour exploiter le potentiel des technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, l'IA générative, Microsoft Copilot, Microsoft Sustainability Manager, la gestion des actifs dynamiques, la gestion de l'informatique et la sécurité des technologies de l'information. La collaboration est basée sur les technologies fournies par les offres, les services et les modèles opérationnels de Senkron Energy Digital Services, qui seront également mis sur le marché avec Microsoft.

Enerjisa Uretim and Microsoft EMEA officials at COP28 Summit

Dans le cadre de cet accord, Enerjisa Üretim s'associe à Microsoft en tant que partenaire technologique privilégié et partenaire de mise sur le marché pour la production d'énergie renouvelable alimentée par l'IA sur les plateformes de Senkron.Energy. Ce partenariat permettra de commercialiser les nouvelles technologies de Senkron.Energy et de libérer de nouveaux modèles commerciaux et flux de revenus, en tirant parti des forces des deux parties dans les domaines de l'industrie et de la technologie.

Enerjisa Üretim gère un portefeuille diversifié de sources de production d'énergie, avec pour objectif d'atteindre une capacité de 5 000 MW avec un taux de 59 % d'énergies renouvelables d'ici 2026. Tout en équipant les capacités existantes et nouvelles d'une productivité alimentée par l'IA, d'une maintenance et d'une gestion numérique des centrales électriques, y compris la sécurité de la technologie opérationnelle, Enerjisa Üretim commercialisera ce savoir-faire pour les clients du secteur de l'énergie par le biais de Senkron Energy Digital Services pour un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement à grande échelle. Senkron.Energy Digital Services est une société de services née du numérique, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, et qui joue un rôle actif dans la transformation globale du secteur de l'énergie, en particulier pour les ressources énergétiques renouvelables.

La collaboration porte également sur une nouvelle application générative basée sur l'IA, « OnePact AI », qui vise à améliorer l'efficacité de la production d'énergie renouvelable, ainsi qu'à tirer parti de la puissance collective du savoir-faire et des technologies de l'industrie pour renforcer les capacités des entreprises d'énergie renouvelable.

OnePact AI de Senkron.Energy utilise le service Azure OpenAI de Microsoft pour accéder et analyser les données IdO collectées à partir de 40 000 points de données, combinées et corrélées avec les données opérationnelles, afin d'augmenter de manière considérable l'efficacité opérationnelle dans les plus de 20 centrales électriques d'Enerjisa Üretim. Avec « OnePact AI », les utilisateurs peuvent échanger directement avec les big data pour les opérations énergétiques. Cette solution s'appuie sur les compétences numériques de Senkron Energy et l'expertise énergétique d'Enerjisa Üretim pour fournir des solutions sur mesure au secteur de l'énergie sur Microsoft Azure. Elle améliore l'efficacité de la gestion de la demande et de l'approvisionnement, de la gestion numérique des centrales électriques et de la maintenance.

Les entreprises ont également signé un accord pour créer un domaine de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) afin de permettre aux entreprises de prendre des décisions fondées sur des données pour réduire leurs émissions, améliorant ainsi la production d'énergie durable alimentée par l'IA et le commerce du carbone.

Kıvanç Zaimler, président du groupe Sabancı Holding Energy, a déclaré à propos de cette coopération : « Chez Enerjisa Üretim, nous entretenons depuis longtemps des collaborations et des efforts conjoints avec Microsoft dans différents domaines. Grâce à notre vision numérique Enerjisa Üretim et à notre position de producteur plutôt que de consommateur de technologie, cette collaboration stratégique ouvre les portes d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie. »

İhsan Erbil Bayçöl, PDG d'Enerjisa Üretim, a ajouté : OnePact AI est un grand pas que nous avons fait vers la réalisation d'un avenir énergétique durable avec des solutions soutenues par l'IA générative, ce qui nous positionne en tant qu'acteur mondial dans notre activité numérique au-delà des frontières de la Turquie. Dans le secteur de l'énergie, l'augmentation de l'efficacité opérationnelle est très importante pour optimiser les modèles de production d'énergie et gérer les ressources énergétiques durables. Les solutions soutenues par l'IA générative dans des domaines tels que la gestion de l'énergie, la prévision de la demande et de la production, la maintenance et la détection des anomalies joueront un rôle innovant pour relever les défis auxquels l'industrie est confrontée. Senkron Energy Digital Services a accompli beaucoup en peu de temps en combinant ses connaissances dans le secteur de l'énergie avec ses compétences techniques sur le cloud de Microsoft. Cette application accélérera la transformation numérique du secteur et ouvrira la porte à de nouvelles collaborations et opportunités pour toutes les parties prenantes. »

Ralph Haupter, président de Microsoft Europe, Moyen-Orient et Afrique, a commenté : « Le changement climatique est la grande problématique de notre génération, et sa résolution nécessite une action collective rapide et des innovations techniques. Chez Microsoft, nous nous sommes engagés à atteindre nos propres objectifs en matière de développement durable et à permettre aux autres d'en faire autant en accélérant les progrès grâce à des solutions basées sur l'IA. Le renforcement de notre partenariat avec Enerjisa Üretim en marge de la COP28 témoigne de notre engagement à exploiter l'IA pour favoriser la production d'énergie renouvelable durable. »

Levent Özbilgin, directeur général de Microsoft Turquie, a ajouté : « Nous sommes fiers de renforcer notre collaboration avec Enerjisa Üretim et de soutenir sa vision de la croissance durable, en apportant des solutions d'énergie renouvelable alimentées par l'IA aux entreprises en Turquie et ailleurs. Je pense que ce partenariat, qui tire parti de la puissance du cloud et de l'IA, de Microsoft Sustainability Manager, de la sécurité informatique et opérationnelle de bout en bout, joue un rôle clé dans la définition des normes d'exécution les plus élevées dans l'industrie de l'énergie. Chez Microsoft, nous sommes véritablement déterminés à avoir un impact sur nos clients et sur la société grâce à notre plateforme et à nos services d'IA. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2307693/Enerjisa_Uretim.jpg