ONEPOINT stellt einzigartigen, hybriden Ansatz für die Skalierung agiler Projekte mit SAFe® vor

Agile Release Trains: Planung, Durchführung, Controlling und Reporting von ARTs, einschließlich der Unterstützung auf Ebene der agilen Teams.

Confidence Voting : integriertes Confidence Voting als Teil des PI-Planungszyklus.

Risikomanagement: optionales SAFe-konformes Risikomanagement mit der neuen, verbesserten Risk Management Option (RMO).

Ressourcenmanagement: automatisierte Planungsunterstützung für die Workload-Visualisierung auf Grundlage des hybriden Ansatzes von ONEPOINT für das Ressourcenmanagement.

Unterstützung für Release Train Engineers

„SAFe wird für das Management komplexer, kontinuierlicher Entwicklungsprozesse immer beliebter", so Dieter Freismuth, CTO von ONEPOINT Projects. „Aber ARTs existieren oft in Silos, was alles andere als ideal ist. Indem wir sie in die Welt des standardbasierten Portfoliomanagements einbinden, können wir den Weg für eine reibungslosere agile Transformation ebnen."

Die Essential SAFe® Implementierung von ONEPOINT ermöglicht Release Train Engineers (RTEs), verteilte Teams effizienter zu managen. Auf Ebene der agilen Teams wird mit Scrum-Projekten gearbeitet. Diese können sowohl in ONEPOINT Projects als auch in Jira ausgeführt werden. Eine optionale Schnittstelle zu SAP® ermöglicht Kunden bei Bedarf eine Integration mit ihren unternehmensweiten ERP-Systemen.

Verfügbarkeit

Die Version ONEPOINT Projects 21, einschließlich der Enterprise Agile Option (EAO), ist ab sofort unter www.onepoint-projects.com verfügbar. Das neue Release kann 30 Tage lang als kostenlose Cloud-Version getestet werden, indem man den "Enterprise"-Tarif wählt, der die EAO beinhaltet. Um die Jira-Konnektivität für die Testseite zu aktivieren, wenden Sie sich an das ONEPOINT Sales Team unter [email protected].

Über ONEPOINT Projects

ONEPOINT Projects bietet eine benutzerfreundliche Softwarelösung, die Projekt-, Portfolio-, Ressourcen- und strategisches Management nahtlos integriert und den gesamten Projektlebenszyklus konsequent unterstützt. Die standardkonforme (IPMA, PMI, PRINCE2) Software lässt sich leicht an bestehende Geschäftsprozesse anpassen und ermöglicht die Anbindung an Jira, SAP, Slack und MS Teams. Erfahren Sie mehr unter www.onepoint-projects.com.

Die genannten Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer, sofern sie eingetragen sind.

