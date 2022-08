ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO

El artículo aborda el papel de la promoción en la aceleración de una visión saludable a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible

DALLAS, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- OneSight EssilorLuxottica Foundation (la Fundación) se complace en anunciar la publicación del artículo revisado por pares "The Power of Advocacy: Advancing Vision for Everyone to Meet the Sustainable Development Goals" (El poder de la promoción: acelerar la visión para todos a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible) en el International Journal of Public Health, una publicación de sociedad independiente de la Escuela Suiza de Salud Pública.

OneSight Essilor Luxottica Foundation logo

El artículo fue escrito por miembros del Vision Impact Institute que recientemente se sumaron a la Fundación. En este se explora el argumento a favor de la promoción de una buena visión a nivel mundial, a la vez que se establece una clara conexión con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Se basa en un examen crítico de la bibliografía y propone nuevas perspectivas para la promoción de la visión a fin de lograr cambios significativos en las políticas.

"La defensa basada en evidencias es esencial para hacer de la buena visión una prioridad mundial", sostuvo Eva Lazuka-Nicoulaud, autora principal del artículo y directora de Promoción y Alianzas para Europa y África de la Fundación. "En este artículo desarrollamos la conexión que hay entre la buena visión y más de la mitad de los ODS".

"Dado que una de cada tres personas no puede ver con claridad, debemos abogar de manera colectiva por soluciones que aborden este problema", señaló el Prof. Kovin Naidoo, director global de Promoción y Alianzas de OneSight EssilorLuxottica Foundation. "En línea con la resolución de las Naciones Unidas sobre la visión: Visión para todos: acelerar la acción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definimos una nueva perspectiva para el marco de trabajo y los pilares clave de la promoción a fin de ampliar el éxito para 2030. Proponemos que abordar la visión deficiente a nivel mundial puede mejorar la pobreza, el hambre, la educación, la equidad de género, el crecimiento económico, la acción climática y más".

La lista completa de autores del artículo incluye a los siguientes: Prof. Kovin Naidoo, Eva Lazuka-Nicoulaud, Kristan Gross, Judith Marcano Williams y Andrea Kirsten-Coleman. Todos ellos se sumaron recientemente a la Fundación.

