OneWeb coloca 34 novos satélites em órbita no segundo lançamento de 2020

LONDRES, 22 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A OneWeb, empresa global de comunicações com a missão de levar conectividade a todas as pessoas em todos os lugares, anunciou hoje o lançamento bem-sucedido de mais 34 satélites no histórico cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo de um veículo de lançamento Soyuz. A decolagem ocorreu no dia 21 de março às 17h06 no horário universal coordenado. Os satélites da OneWeb separaram-se do foguete e foram distribuídos em nove lotes, com aquisição de sinal prevista para as próximas horas.

Este é o segundo lançamento de 34 satélites em seis semanas, um feito possível graças à velocidade e à boa execução da fábrica de alto volume da OneWeb Satellites na Flórida. O lançamento eleva o número total de satélites da constelação para 74, solidificando ainda mais a posição da OneWeb como empresa líder mundial em comunicações.

O terceiro lançamento bem-sucedido é mais uma comprovação do rápido progresso que a OneWeb fez ao longo do ano passado. A empresa já lançou e testou satélites, instalou estações terrestres por todo o mundo, assegurou um espectro valioso e tem uma gama de terminais de usuário em desenvolvimento para atender às necessidades dos clientes. Na fase de execução da implantação do sistema, a OneWeb espera prestar serviços a mercados como o aeronáutico e o marítimo, além de trabalhar com operadoras para fornecer serviços em áreas rurais e remotas.

A atual crise econômica e sanitária global ressalta a enorme necessidade e demanda por conectividade, especialmente em comunidades rurais e pouco conectadas em todo o mundo. Do trabalho remoto à aprendizagem on-line, passando pelo acesso a informações sobre saúde e atendimento médico, há uma necessidade premente de mais soluções para conectar as pessoas em todos os lugares. A OneWeb está dando passos significativos para proporcionar a conectividade que falta em todo o mundo.

O CEO da OneWeb, Adrian Steckel, disse: "Estamos muito orgulhosos do progresso que fizemos até agora em 2020, e eu gostaria de mostrar a maior gratidão pelo tempo, pelo esforço e pela experiência da empresa OneWeb, dos nossos parceiros e do nosso pessoal neste momento em que nos unimos e apoiamos uns aos outros."

"Nestes tempos sem precedentes após o surto global da COVID-19, pessoas ao redor do mundo estão tentando continuar as suas vidas e trabalhar on-line. Vemos a necessidade da OneWeb, agora mais do que nunca. A conectividade de alta qualidade é a linha de vida que permite que pessoas trabalhem, continuem estudando, sigam atualizadas com informações importantes sobre saúde e se mantenham significativamente ligadas umas às outros. A crise demonstrou a necessidade imperativa de conectividade em todos os lugares e expôs deficiências urgentes nas capacidades de conectividade de muitas organizações. A nossa rede de satélites está preparada para preencher muitas destas lacunas cruciais na infraestrutura global de comunicações."

FONTE OneWeb

