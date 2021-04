OneWeb confirme le succès du lancement #6 et se rapproche de son ambition « Five to 50 »

- OneWeb confirme le succès du lancement et le contact avec les 36 satellites, portant la constellation totale en orbite à 182 satellites

- Conformément au calendrier prévu, la couverture des 50 degrés de latitude et plus sera assurée d'ici juin, et le service sera prêt à démarrer d'ici la fin de l'année

LONDRES, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- OneWeb, la société de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO), a confirmé le succès du lancement des 36 satellites par Arianespace depuis le cosmodrome de Vostochny. Ce lancement rapproche OneWeb de son ambition « Five to 50 », qui prévoit le lancement d'un service commercial d'ici la fin de l'année.

Le décollage a eu lieu le 25 avril à 23h14 BST. Les satellites de OneWeb se sont séparés de la fusée et ont été distribués en neuf lots sur une période de 3 heures 52 minutes avec une acquisition de signal confirmée sur les 36 satellites.

Ce lancement réussi porte à 182 le nombre total de satellites en orbite de la constellation. Ils feront partie de la flotte de 648 satellites en orbite terrestre basse de OneWeb, qui garantiront une connexion mondiale à haut débit et à faible latence, et représentent 60 % de la constellation nécessaire pour permettre à son système de connexion de couvrir toutes les régions situées au nord de 50 degrés de latitude d'ici juin 2021.

Il s'agit du troisième lancement du programme « Five to 50 », qui permettra à OneWeb de proposer des services au Royaume-Uni, en Alaska, en Europe du Nord, au Groenland, en Islande, dans les mers arctiques et au Canada, et sera mis en service avant la fin de l'année. OneWeb prévoit ensuite de rendre le service mondial disponible en 2022.

Neil Masterson, PDG de OneWeb, a déclaré : « Nous vivons une période passionnante chez OneWeb, car nous nous rapprochons de plus en plus de la mise en place de nos services de connexion dans certains des endroits les plus difficiles à couvrir au monde. Grâce au succès de ce troisième lancement dans le cadre de notre programme « Five to 50 », nous prenons rapidement de l'ampleur : nous lançons davantage de satellites, nous démontrons la capacité du réseau et nous annonçons de nouveaux contrats de distribution dans le monde entier. Nous disposons d'une équipe et d'un produit de classe mondiale, et aux côtés de nos actionnaires qui nous soutiennent, OneWeb continue de travailler pour que tout le monde puisse avoir une connexion, partout. »

