OneWeb est entièrement financé grâce à un nouvel investissement de 500 millions de dollars. Obtention de 2,4 milliards de dollars de financement total

LONDRES, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- OneWeb, la société mondiale de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO), a obtenu une nouvelle levée de fonds à l'occasion de l'anniversaire de l'offre réussie du gouvernement britannique et de Bharti Global (Bharti) pour racheter OneWeb en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, portant ainsi son financement total à 2,4 milliards de dollars. OneWeb a achevé sa transformation avec l'exercice d'une option d'achat par Bharti pour investir 500 millions de dollars supplémentaires dans la société.

L'annonce d'aujourd'hui intervient alors que OneWeb se prépare pour son huitième lancement le 1er juillet, offrant une couverture très attendue et stratégiquement précieuse de la région arctique jusqu'à 50 degrés de latitude.

L'option d'achat devrait être finalisée au second semestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires. A l'issue de l'option d'achat et avec l'investissement de 550 millions de dollars d'Eutelsat, Bharti détiendra 38,6 %. Le gouvernement britannique, Eutelsat et Softbank détiendront chacun 19,3 %.

La structure finale de l'actionnariat peut être modifiée dans la mesure où un membre du groupe d'actionnaires choisit d'exercer une partie de cette option d'achat.

A l'issue de cette opération, OneWeb aura obtenu 2,4 milliards de dollars d'investissement en fonds propres, sans aucune dette émise.

Commentaires du président exécutif de OneWeb, Sunil Bharti Mittal :

« OneWeb représente une opportunité unique pour les investisseurs à un moment clé de la commercialisation de l'espace. Grâce à la priorité accordée par l'UIT au spectre LEO, aux partenariats avec les opérateurs télécoms, au succès de la dynamique de lancement et à la fiabilité des satellites, OneWeb est prêt à répondre aux besoins vitaux de connectivité à haut débit pour ceux qui ont été laissés pour compte. Les États-nations peuvent accélérer leurs obligations en matière de service universel, les entreprises de télécommunications, leurs liaisons terrestres, ainsi que les entreprises et gouvernements peuvent desservir des installations éloignées. »

Commentaires de Rt. Hon Kwasi Kwarteng, député, Secrétaire d'Etat, BEIS :

« L'investissement supplémentaire de 500 millions de dollars réalisé aujourd'hui par Bharti dans OneWeb est une nouvelle preuve de confiance du marché envers l'entreprise. Il est clair que les investisseurs voient un avenir promoteur pour cette incroyable entreprise de pointe et un argument commercial solide pour l'investissement.

« La participation du gouvernement dans OneWeb permet non seulement au Royaume-Uni de déployer la technologie en orbite terrestre basse, mais placera notre pays à l'avant-garde du marché des petits satellites, qui est appelé à se développer rapidement dans les années à venir.

« Maintenant que OneWeb a atteint son objectif de financement initial, je crois vraiment que la société devient rapidement un atout pour le contribuable britannique et j'ai hâte de voir leur ambition se réaliser pour fournir une connectivité à large bande mondiale l'année prochaine. »

Shravin Mittal, directeur général de Bharti Global, a relevé :

« Bharti est ravi de manifester sa confiance dans l'évolution rapide de OneWeb en exerçant son option d'achat avec le soutien des autres actionnaires. En seulement un an et pendant une pandémie mondiale, nous avons ensemble transformé OneWeb, en rétablissant l'activité à pleine échelle. Avec cette ronde de financement, nous remplissons les exigences en matière de financement. Nous continuerons à travailler aux côtés de nos actionnaires partenaires, du gouvernement britannique, de Softbank et d'Eutelsat, pour concrétiser cette opportunité unique. »

Commentaires de Neil Masterson, PDG de OneWeb :

« La concrétisation de notre financement place OneWeb dans une position de force. Nous avons un coût d'entrée nettement inférieur à celui de n'importe quel LEO. Nous bénéficions de 3,4 milliards de dollars d'investissement pré-chapitre 11 par les actionnaires d'origine, faisant du nouveau OneWeb une constellation trois fois moins coûteuse. Avec le prochain lancement, nous aurons complété 40 % de notre réseau. Nous nous concentrons intensément sur l'exécution et seulement dix lancements supplémentaires nous permettront d'assurer une couverture mondiale. Les investisseurs ont soutenu les efforts extraordinaires déployés par l'équipe de OneWeb pour offrir une plus grande connectivité mondiale dont le monde a besoin. »

