OneWeb obtient un nouveau financement de 550 millions de dollars : Eutelsat prendra une participation significative dans le capital de la société

- OneWeb accueille Eutelsat Communications en tant que partenaire financier important (c.24%)

- L'investissement d'Eutelsat porte le financement total de OneWeb à 1,9 milliard de dollars

- Le financement total est assuré à 80 %, tandis que le dernier lancement a déployé dans l'espace près de 30 % de la flotte Gen 1

- Collaborer avec un opérateur de satellites géostationnaires (GEO) offre de nouvelles opportunités aux clients

- Eutelsat rejoint le gouvernement britannique, Bharti Global et SoftBank en tant qu'investisseurs clés

LONDRES, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- OneWeb, le réseau mondial de communications alimenté depuis l'espace, annonce aujourd'hui qu'il a obtenu un financement de 550 millions de dollars de la part d'Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), ce qui porte le financement total de OneWeb à 1,9 milliard de dollars en actions nouvelles. Cet investissement de la part de l'un des opérateurs mondiaux les plus expérimentés et les plus importants est un témoignage de confiance envers OneWeb et souligne l'arrivée des satellites en orbite terrestre basse (LEO) dans la planification de la croissance à long terme des grands opérateurs.

Eutelsat, l'un des principaux opérateurs mondiaux de satellites, recevra une participation de 24 % dans OneWeb et des droits de gouvernance similaires à ceux du gouvernement britannique et de Bharti Global, ce qui en fera un important partenaire financier. Il rejoindra des investisseurs de premier plan tels que le gouvernement britannique, Bharti Global et SoftBank. L'investissement devrait être terminé au second semestre de 2021, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires.

La flotte de 648 satellites en orbite terrestre basse de OneWeb fournira une connectivité mondiale à haut débit et à faible latence. Son partenariat avec Eutelsat, opérateur mondial de satellites géostationnaires, renforcera le potentiel commercial des deux entreprises, en tirant parti de la portée commerciale établie d'Eutelsat auprès des gouvernements et des clients, ainsi que de ses solides relations institutionnelles, de son expertise technique reconnue et de sa flotte mondiale. La capacité de OneWeb à répondre à de multiples applications nécessitant une faible latence et une omniprésence permettra également aux deux entreprises d'explorer les configurations GEO/LEO pour de futures intégrations et offres de services.

Une fois que OneWeb aura achevé le déploiement complet de la constellation, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de dollars au cours de sa troisième année d'existence ou peu après, grâce à son plan d'affaires massif axé sur le partenariat.

Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Eutelsat dans la famille OneWeb.

« En tant qu'entreprise multinationale ouverte, nous nous sommes engagés à répondre aux besoins globaux des gouvernements, des entreprises et des communautés à travers le monde. Ensemble, nous sommes plus forts, nous bénéficions de l'énergie entrepreneuriale de Bharti, de la vaste couverture mondiale du gouvernement britannique et de l'expertise dans le domaine des satellites d'Eutelsat. OneWeb, avec son approche innovante et perturbatrice, est prête à prendre une position de leader dans la connectivité à large bande en orbite terrestre basse ».

Le secrétaire d'État aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré : « L'investissement qui a été réalisé aujourd'hui constitue un autre pas de géant pour OneWeb dans la réalisation de leur ambition de fournir une connectivité à large bande mondiale tout autour du globe.

« Eutelsat apporte plus de quarante ans d'expérience dans l'industrie mondiale des satellites. Ce nouveau partenariat passionnant place OneWeb sur une base commerciale solide, et le Royaume-Uni à l'avant-garde des derniers développements en matière de technologie en orbite terrestre basse.

« Cela vient s'ajouter à la nouvelle passionnante d'hier, selon laquelle 36 autres satellites ont été lancés dans l'espace, et démontre l'élan derrière OneWeb et les efforts prometteurs pour apporter la connectivité à certains des endroits les plus reculés du monde. »

Neil Masterson, président directeur général de OneWeb, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'investissement d'Eutelsat, qui valide notre stratégie, notre technologie et notre approche commerciale. Nous disposons désormais de 80 % du financement nécessaire pour la flotte Gen 1, dont près de 30 % est déjà dans l'espace. Le réseau de distribution mondial d'Eutelsat fait progresser les opportunités d'entrée sur le marché pour OneWeb et nous sommes impatients de travailler ensemble pour capitaliser sur l'opportunité de croissance et accélérer le rythme d'exécution. »

Rodolphe Belmer, président directeur général d'Eutelsat, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes ravis de devenir actionnaire et partenaire de OneWeb en vue de son lancement commercial plus tard dans l'année et de participer à l'opportunité substantielle que représente le segment LEO au sein de notre industrie. Nous avons confiance en la réussite de OneWeb grâce à sa précocité sur le marché, à ses droits prioritaires en matière de spectre et à sa technologie évolutive et scalable. Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie mondiale des satellites, nous sommes impatients de travailler aux côtés du gouvernement britannique, de Bharti et des autres actionnaires pour créer de nouvelles opportunités et un accès au marché afin de garantir que OneWeb maximise son potentiel. »

La mission de OneWeb est de fournir une connectivité à large bande dans le monde entier à ses clients, de combler la fracture numérique mondiale en offrant une connectivité de données, facilitant le lien avec l'avenir de l'Internet des objets (IoT) et une voie vers la 5G. Le système satellitaire en orbite terrestre basse de OneWeb comprend un réseau de stations passerelles mondiales et une série de terminaux d'utilisateurs pour différents marchés clients, capables de fournir des services de communication abordables, rapides, à large bande passante et à faible latence.

Hier, OneWeb a lancé avec succès 36 autres satellites dans sa constellation, portant le système à 182 satellites. La société n'a plus que deux lancements à effectuer dans le cadre de son programme « Five to 50 » avant de pouvoir lancer des services de connectivité vers le Royaume-Uni, l'Alaska, l'Europe du Nord, le Groenland, l'Islande, les mers arctiques et le Canada, et un service mondial qui sera disponible l'année prochaine.

