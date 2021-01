OneWeb sichert sich Investitionen von SoftBank und Hughes Network Systems

OneWeb hat insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht

SoftBank übernimmt einen Sitz im OneWeb Board of Directors

LONDON, 16. Januar 2021 /PRNewswire/ -- OneWeb, ein Unternehmen für Satellitenkommunikation im erdnahen Orbit (Low Earth Orbit, LEO), das sich im gemeinsamen Besitz der britischen Regierung und von Bharti Global befindet, gab heute bekannt, dass es eine zusätzliche Finanzierung von SoftBank Group Corp. („SoftBank") und Hughes Network Systems LLC („Hughes") erhalten hat, wodurch sich die Gesamtfinanzierung von OneWeb auf 1,4 Milliarden US-Dollar erhöht. Mit dem bisher aufgenommenen Kapital ist das Unternehmen in der Lage, seine Satellitenflotte der ersten Generation, die insgesamt 648 Satelliten umfasst, bis Ende 2022 vollständig zu finanzieren.

OneWeb hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit Breitbandverbindungen bereitzustellen, um die globale digitale Kluft zu überbrücken, indem es jedem und überall Zugang bietet, auch für die Zukunft des Internets der Dinge (IoT) und einen Weg zu 5G. Das LEO-Satellitensystem von OneWeb umfasst ein Netzwerk globaler Gateway-Stationen und eine Reihe von Nutzerterminals für verschiedene Kundenmärkte, die erschwingliche, schnelle Kommunikationsdienste mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz bereitstellen können. Im Dezember 2020 startete OneWeb 36 neue Satelliten, die im Airbus-Joint-Venture-Montagewerk in Florida, USA, gebaut wurden. Damit steigt die Gesamtflotte des Unternehmens auf 110 Satelliten, die alle voll funktionsfähig sind und von der Frequenzpriorität der International Telecommunication Union profitieren.

Sunil Bharti Mittal, Executive Chairman von OneWeb, kommentierte: „Wir freuen uns über die Investition von SoftBank und Hughes. Beide sind mit unserem Geschäft bestens vertraut, teilen unsere Vision für die Zukunft und ihr Engagement ermöglicht es uns, die bedeutenden Wachstumschancen, die vor OneWeb liegen, zu nutzen. Wir profitieren von ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten, während wir ein einzigartiges LEO-Netz für die Welt liefern."

Secretary of State, BEIS, The Rt. Hon. Kwasi Kwarteng, MP sagte: „Unsere Investition in OneWeb ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements für den britischen Raumfahrtsektor und bringt Großbritannien an die Spitze der neuesten technologischen Fortschritte. Die heutige Investition bringt das Unternehmen einen Schritt näher an die Erfüllung seiner Mission, globale Breitbandverbindungen für Menschen, Unternehmen und Regierungen bereitzustellen und gleichzeitig potenziell neue Möglichkeiten für Forschung, Entwicklung und Produktion in Großbritannien zu erschließen."

Masayoshi Son, Representative Director, Corporate Officer, Chairman & CEO von SoftBank, sagte: „Wir freuen uns, OneWeb zu unterstützen, während es die Kapazität erhöht und in Richtung Kommerzialisierung beschleunigt. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Bharti, der britischen Regierung und Hughes fortzusetzen, um OneWeb bei seiner Mission zu unterstützen, den Internetzugang auf der ganzen Welt zu verändern."

Pradman Kaul, Präsident von Hughes, bemerkte: „OneWeb inspiriert weiterhin die Branche und zieht die besten Akteure in der Branche an, um zusammenzukommen und die LEO-Konstellation zu verwirklichen. Die heute von Hughes und SoftBank getätigten Investitionen werden dazu beitragen, das volle Potenzial von OneWeb bei der Anbindung von Unternehmens-, Regierungs- und Mobilitätskunden auszuschöpfen, insbesondere mit Multi-Transport-Diensten, die unsere eigenen geostationären Angebote bei der Deckung und Beschleunigung der Nachfrage nach Breitband auf der ganzen Welt ergänzen."

Neil Masterson, CEO von OneWeb, fügte hinzu: „Die Mission von OneWeb ist es, jeden überall zu verbinden. Seit dem Abschluss des Chapter 11 im November haben wir schnelle Fortschritte gemacht, um das Geschäft wieder in Gang zu bringen. Wir begrüßen die Investitionen von SoftBank und Hughes als weiteren Beweis für den Fortschritt bei der Erreichung unseres Ziels."

Im Zusammenhang mit der Investition wird SoftBank einen Sitz im OneWeb Board of Directors erhalten. Hughes ist, über seine Muttergesellschaft EchoStar, ein Investor und auch ein Ökosystempartner, der wesentliche Bodennetzwerktechnologie für das OneWeb-System entwickelt.

Informationen zu OneWeb

OneWeb ist ein globales, aus dem Weltraum betriebenes Kommunikationsnetzwerk mit Hauptsitz in London, das Konnektivität für Regierungen, Unternehmen und Gemeinden ermöglicht. Es implementiert eine Konstellation von Low Earth Orbit-Satelliten mit einem Netzwerk globaler Gateway-Stationen und einer Reihe von Benutzerterminals, um einen erschwinglichen, schnellen Kommunikationsdienst mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz zu bieten, der mit der IoT-Zukunft verbunden ist und einen Weg zu 5G für jeden und überall darstellt. Weitere Informationen finden Sie auf http http://www.oneweb.world

Informationen zu SoftBank

Die SoftBank-Gruppe investiert in bahnbrechende Technologien, um die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Die SoftBank-Gruppe besteht aus der SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), eine Investment-Holding, zu der Anbieter von Telekommunikation, Internetdiensten, KI, intelligenter Robotik, IoT und sauberer Energietechnologie gehören; der SoftBank Vision Fund, der bis zu 100 Milliarden US-Dollar investiert, um außergewöhnlichen Unternehmern dabei zu helfen, Branchen zu transformieren und neue zu formen; und der SoftBank Latin America Fund, der größte Venture-Fonds in der Region. Weitere Informationen finden Sie auf https://global.softbank .

Informationen zu Hughes Network Systems

Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), seit 50 Jahren ein Innovator im Bereich der Satelliten- und Multitransporttechnologien und -netzwerke, bietet Breitbandgeräte und -dienste, verwaltete Dienste mit intelligenten, softwaredefinierten Netzwerken und einen durchgängigen Netzwerkbetrieb für Millionen von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und Gemeinden weltweit. Der Flaggschiff-Internetdienst von Hughes, HughesNet®, verbindet mehr als 1,5 Millionen Abonnenten in ganz Nord- und Südamerika, und das Hughes JUPITER™ System ermöglicht den Internetzugang für weitere zehn Millionen Menschen weltweit. Hughes beliefert mehr als die Hälfte des weltweiten Marktes für Satellitenterminals mit führenden Satellitenbetreibern, Anbietern von In-Flight-Diensten, Mobilfunknetzbetreibern und Militärkunden. Als Anbieter von Managed Network Services unterstützt Hughes fast 500.000 Unternehmensstandorte mit seinem HughesON™-Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen Lösungen. Hughes hat seinen Hauptsitz in Germantown, Maryland, USA, und ist im Besitz von EchoStar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hughes.com oder folgen Sie HughesConnects auf Twitter und LinkedIn.

Informationen zu EchoStar

EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein weltweit führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen. EchoStar hat seinen Hauptsitz in Englewood, Colorado, und ist mit seinen Geschäftssegmenten Hughes Network Systems und EchoStar Satellite Services ein Pionier in der Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter echostar.com. Folgen Sie @EchoStar auf Twitter.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1421335/OneWeb_Logo.jpg

SOURCE OneWeb