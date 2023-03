ONG utiliza Cloud e Digital no Panamá para fornecer aulas online e interativas para toda a América Latina e Caribe

Duas gerações falam sobre o impacto das tecnologias digitais na educação

SÃO PAULO, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Quando Johel Batista se deparou com matemática e ciências pela primeira vez na escola no Panamá, ele achou desafiador e não achou que seriam úteis na vida. Seu ceticismo era comum entre os jovens. Mas o que se seguiu não é.

Batista em 2011 Aprendendo matemática em um smartphone Batista ensinando no ano de 2022 Batista (à direita) com a Ministra da Educação do Panamá Maruja Gorday Ayudinga também tem aulas presenciais na frente dos alunos. Aqui vemos um voluntário em uma sala de aula no Panamá.

Batista continuou tentando. Em 2011, na tenra idade de 14 anos, ele começou a produzir cursos online gratuitos de matemática e ciências que o mostravam usando apenas um quadro branco, marcador e computador. 13 anos se passaram desde então, e hoje a Fundação Ayudinga é uma das maiores ONGs da América Latina e Caribe que oferece aulas online gratuitas.

"Não me sentia à vontade na escola", lembra Batista. "Senti que o que estávamos aprendendo naquele momento não seria útil para mim na vida. Mudar o modelo educacional, esse era o meu sonho".

Sua plataforma online, operada principalmente por voluntários, já beneficiou mais de 16 milhões de estudantes em toda a América Latina.

"Nunca me ocorreu que com apenas um quadro-negro, um marcador, uma câmera e um computador para editar, eu poderia dar a milhões de pessoas na América Latina uma segunda chance na vida por meio da educação", diz ele.

Os educadores que participam da Ayudinga compartilham algumas características comuns. "Ajudamos outras crianças a crescer, mas também crescemos juntos", diz Kathy Davis, diretora de estratégia da Fundación Ayudinga. "Todos nós já passamos por situações semelhantes em que não nos identificamos com a realidade educacional que vivemos", acrescentou Batista.

Permitir que a Ayudinga atinja seus objetivos requer mais do que apenas tutores motivados. A Huawei é um dos parceiros que tem apoiado a ONG, disponibilizando gratuitamente o seu serviço de Cloud durante três anos.

Isso ajudou a acelerar a expansão da Fundación Ayudinga durante a pandemia de Covid-19 e forneceu à ONG ferramentas sofisticadas para analisar macrotendências em conteúdo audiovisual. A plataforma também pode avaliar o interesse do aluno em vários componentes diferentes, ajudando a otimizar o conteúdo e melhorar a entrega.

"Começamos a trabalhar para unificar todos os dados em um único repositório onde usamos o Huawei Cloud para armazená-los", diz Kevin Gonzalez, diretor de tecnologia da Ayudinga. "Temos muitos dados, sabia?" O uso do Huawei Cloud ajudou a Ayudinga a automatizar suas operações.

"Quando uma aula é virtual, algoritmos de análise de vídeo podem ser usados em tempo real para identificar as deficiências ou pontos fortes dos alunos e como a Ayudinga pode continuar oferecendo cursos de alta qualidade", observa José Alejandro Vera, gerente da Huawei Cloud Panamá.

Os formuladores de políticas públicas no Panamá também apoiaram Ayudinga. A Dra. Maruja Gorday de Villalobos, Ministra da Educação, diz que a educação precisa mudar para se conectar com as gerações mais jovens. Ela chegou ao cargo após uma carreira completa de 30 anos como professora.

"Falamos de inteligência artificial, tecnologia, comunicação. Tudo isso é importante", diz a ministra. "Mas levar cada aluno a essa capacidade crítica e analítica de entender seu contexto, de poder contribuir, isso é diferente", completa Gorday. Ela acredita firmemente que a tecnologia pode ajudar os alunos a aprender melhor. "No final das contas, a educação é uma preparação para a vida", diz ele.

O ministro está convencido de que as tecnologias digitais e a ciência de dados podem ser úteis para entender o progresso educacional dos alunos. Muitos concluem sua educação em vários estágios, com lacunas entre o ensino médio, a faculdade e a educação de adultos. As tecnologias digitais podem ajudar a melhorar a retenção e criar sistemas de reintegração para aqueles que interrompem ou abandonam os estudos.

Batista acredita que a inteligência artificial e outras tecnologias terão um papel cada vez maior na educação. Ayudinga e Huawei se uniram em grande parte porque compartilham o ideal de transformar a educação com tecnologias digitais, acrescenta. "Nosso maior desafio ao criar conteúdos educacionais gratuitos é conectar o aluno e fazê-lo se conectar com as informações que buscamos transmitir, principalmente em um mundo tão mutante em que a era da hiperinformação é uma realidade.

