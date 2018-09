Onlineprinters - Un milione di clienti: il successo e le sue molteplici sfaccettature

ROMA, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

L'attività a livello internazionale continua ad acquisire una rilevanza crescente

Da gennaio 2017, Onlineprinters ha acquisito oltre 400.000 nuovi clienti, riuscendo così ad accogliere il suo milionesimo acquirente. "Un milione di clienti, un record che rappresenta i numerosi prodotti stampati creativi che siamo riusciti a realizzare per i nostri acquirenti negli ultimi 14 anni", afferma il dott. Michael Fries, CEO di Onlineprinters, presentando la stampa artistica "Customer Globe" che, in collaborazione con l'agenzia pubblicitaria gyro, è stata randomizzata con il software "Mosaic" del partner tecnologico HP. Di questa, 1.000 copie personalizzate verranno prodotte e regalate ai clienti di lunga data. "Oggi non ci sono limiti alla creatività, neppure nel settore della stampa online. La nostra stampa artistica rappresenta la varietà dei nostri clienti e dei loro progetti. Ognuna delle migliaia di copie stampate della serie si basa infatti sullo stesso tipo di design pur rimanendo unica nel suo genere", afferma Fries.

La crescita della quota del fatturato internazionale

Oggi Onlineprinters rifornisce principalmente clienti commerciali in oltre 30 paesi europei. In Germania, con il marchio diedruckerei.de, l'azienda realizza circa il 30 % del fatturato totale. Tra il 2012 e il 2014, il fatturato realizzato all'estero è cresciuto di importanza per la stamperia online. Ciò si spiega con il fatto che in quel periodo è stato ulteriormente sviluppato il processo di internazionalizzazione già avviato nel 2008. Con l'acquisizione di Solopress, leader di mercato tra le stamperie online nel Regno Unito, e l'ingresso nel gruppo Onlineprinters di LaserTryk, leader nei paesi scandinavi, l'azienda si è aggiudicata una posto tra le prime 3 stamperie online in Europa. Il CEO Micheal Freis definisce il processo di internazionalizzazione come il motore trainante per il successo di Onlineprinters, al quale cooperano persone provenienti da ben 40 nazioni diverse: "Laddove si interfacciano così tante nazionalità, sono proprio principi quali tolleranza e rispetto a contraddistinguere la nostra cultura aziendale".

Informazioni sull'azienda

Il gruppo Onlineprinters, presente in Germania con il marchio diedruckerei.de, è una delle stamperie online più importanti d'Europa, conta più di 1.400 dipendenti e solo l'anno scorso ha prodotto oltre 3 miliardi di mezzi pubblicitari. Oltre 1.500 prodotti stampati (biglietti da visita, carta da lettera, volantini, cataloghi, riviste, sistemi pubblicitari di grande formato) vengono venduti a un milione di clienti in ben 30 paesi europei. A livello internazionale, la stamperia online è nota con il marchio Onlineprinters; il leader di mercato britannico Solopress e il principale attore del mercato scandinavo LaserTryk fanno parte del gruppo Onlineprinters.

Contatto stampa:







Onlineprinters GmbH







Patrick Piecha



Direttore Stampa & Pubbliche Relazioni







press@onlineprinters.com



Tel.: +49-9161-62-09-807



Cellulare: +49-174-30-77-250