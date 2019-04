Ontario Teachers registra patrimônio líquido de $ 191,1 bilhões no encerramento de 2018

Plano foi inteiramente capitalizado pelo sexto ano consecutivo

TORONTO, 2 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- O Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers' – Plano de Pensão dos Professores de Ontário) anunciou hoje que registrou o patrimônio líquido de $ 191,1 bilhões em 31 de dezembro de 2018, um aumento de $ 1,6 bilhão em relação a 31 de dezembro de 2017. O retorno líquido do fundo total foi de 2,5% no ano.

"Em 2018, conseguimos gerar retornos positivos, apesar de havermos operado em alguns dos mercados mais voláteis em anos, graças a nosso empenho para desenvolver um portfólio de investimentos diversificado, que pode produzir resultados em cenários diferentes de mercados", disse o presidente e presidente-executivo do plano, Ron Mock. "Ao mesmo tempo, temos o prazer de informar que, conforme registrado em 1o de janeiro de 2019, estamos inteiramente capitalizados pelo sexto ano consecutivo, com 100% de proteção contra a inflação garantida para todas as pensões".

Em 31 de dezembro de 2018, o plano registrou um retorno líquido anualizado do fundo total de 9,7%, desde sua criação. Os retornos líquidos em cinco e dez anos, também registrados em 31 de dezembro de 2018, foram de 8,0% e 10,1%, respectivamente.

Durante o ano, a volatilidade do plano foi reduzida, em comparação com o que teríamos experimentado em uma alocação de ativos mais tradicional. A diversificação do portfólio – em classe de ativos, áreas geográficas e outros fatores – resultou na superação pelo Fundo de sua referência de 1,8% ou $ 3,5 bilhões, demonstrando o valor que os membros do Ontario Teachers' alcançaram com uma administração ativa.

"Tempos como esse mostram como vale a pena continuar a reequilibrar o portfólio para manter a estabilidade", disse o diretor de investimentos, Ziad Hindo. "Em 2018, nossos ativos privados levaram a melhor. Apesar de um ambiente mais difícil, conseguimos concluir diversas transações complexas e significativas durante o ano".

Detalhamento do mix de ativos









2018





2017



Investimentos líquidos efetivos

em valor de mercado

(bilhões em dólares canadenses)



Mix de ativos %

Investimentos líquidos efetivos

em valor de mercado

(bilhões em dólares canadenses



Mix de ativos % Capital



















Capital aberto

$ 31,6



17%

$ 35,2



19%

Capital fechado

33,4



18

31,9



17





65,0



35

67,1



36























Renda fixa



















Títulos da dívida

58,2



31

41,4



22

Produtos de taxa real

19,5



10

20,0



11





77,7



41

61,4



33























Sensíveis à inflação



















Commodities

10,6



6

11,1



6

Recursos naturais

8,1



4

6,6



3

Protegidos da inflação

8,7



5

8,9



5





27,4



15

26,6



14























Bens tangíveis



















Imóveis

27,5



15

25,5



14

Infraestrutura

17,8



9

18,7



10

Produtos de taxa real

4,3



2

1,5



1





49,6



26

45,7



25























Crédito

15,2



8

13,6



7

Estratégias de retorno absoluto

12,6



7

10,7



6

Sobreposição (overlay)

(0,4)



—

(0,3)



—

Mercado monetário

(59,5)



(32)

(39,4)



(21)

Investimentos líquidos1

$ 187,6



100%

$ 185,4



100%



1 Investimentos líquidos, que compreendem investimento menos passivos relacionados a investimentos pelas demonstrações consolidadas de posição financeira de 31 de dezembro de 2018, excluem todos os outros ativos e passivos.

O retorno local do fundo total foi de 1,3%. O plano investe em 35 moedas globais, em mais de 50 países, mas declara seus ativos e passivos em dólares canadenses. Em 2018, a moeda teve um impacto positivo de mais de 1,5% sobre o fundo total, resultando em um ganho de $ 2,8 bilhões, que foi principalmente gerado pela valorização do dólar americano. O impacto positivo se seguiu a impactos negativos da moeda em 2017 e 2016.

Sobre o Ontario Teachers'

O Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers' – Plano de Pensão dos Professores de Ontário) é maior plano de pensão de uma única profissão no Canadá, com $ 191,1 bilhões em patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2018. A organização tem um portfólio global diversificado de ativos, dos quais aproximadamente 80% é administrado internamente e vem garantindo um retorno líquido total anual do fundo de 9,7% desde a fundação do plano em 1990. O Ontario Teachers' é uma organização independente, com sede em Toronto. Seu escritório na região da Ásia e do Pacífico se localiza em Hong Kong e seu escritório para a região da Europa, Oriente Médio e África fica em Londres. O plano de benefício definido, que é inteiramente financiado, investe e administra as pensões de 327.000 professores ativos e aposentados da província de Ontário. Para obter mais informações, visite otpp.com e siga-nos no Twitter em @OtppInfo.

Contatos:

Canadá

Pav Jordan

Telefone: +1 416 228 6862

e-mail: pav_jordan@otpp.com

Europa

Oliver Mann | Anelia Fikiina

Telefones: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629

e-mails: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com

Nota aos editores: Veja os anexos:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg

FONTE Ontario Teachers' Pension Plan

Related Links

https://www.otpp.com



SOURCE Ontario Teachers' Pension Plan