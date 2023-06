Ontketen kracht: Growatt INFINITY 1300 LFP Power Station arriveert in Europa

SHENZHEN, China, 12 juni 2023 /PRNewswire/ -- Growatt heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van INFINITY 1300 in heel Europa. Dit voedingsstation biedt een snelle oplaadcapaciteit, een betrouwbare 24/7 UPS-functie en een levensduur van 10 jaar.

Growatt INFINITY 1300 LFP Power Station Arrives in Europe

INFINITY 1300 is een generator op zonne-energie met een capaciteit van 1.382 Wh en een vermogen van 1.800 W. Met LiFePO4 accu's voor een langere levensduur kan de INFINITY 1300 tot wel 10 jaar lang efficiënt werken, waardoor hij perfect is voor noodhulp thuis, kamperen in de buitenlucht en leven zonder netstroom. Dankzij de bidirectionele invertertechnologie is hij snel oplaadbaar en duurt het slechts 1 uur om van 0% tot 80% op te laden. Met een zonne-input van maximaal 800 W en een MPPT-efficiëntie van 99% maakt de INFINITY 1300 maximaal gebruik van zonlicht en kan hij op slechts 2,5 uur tijd op zonne-energie worden opgeladen. Bovendien zorgt de UPS-functie voor een constante stroomtoevoer om cruciale apparaten zonder onderbreking te laten werken. Of het nu gaat om gezinnen die zich voorbereiden op een kampeertrip deze zomer, of klanten die op zoek zijn naar cadeau-inspiratie tijdens het festivalseizoen, INFINITY 1300 is voor iedereen te koop.

"We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe draagbare stroomoplossing goed zal worden ontvangen door Europese klanten die het ingenieuze ontwerp, de kwaliteitsproducten en de uitstekende klantenservice herkennen," zei Lisa Zhang, Vice President of Marketing van Growatt. "Of het nu gaat om het ondersteunen van de traditionele Growatt PV-serie als een add-on PV-oplossing of het gebruik ervan als een autonome draagbare outdoor stroombron, de INFINITY 1300 voldoet aan alle eisen en meer. We zullen ons bereik in Europa op een maatschappelijk verantwoorde manier blijven uitbreiden en gebruikers helpen een weloverwogen beslissing te nemen over de juiste weg naar duurzaamheid."

Vanaf vandaag tot 25 juni kunnen klanten aanzienlijk besparen door te winkelen op de officiële websites van Growatt ( EU / DE / UK ). De INFINITY 1300, die oorspronkelijk € 1.399 (£ 1349) kostte, is in prijs verlaagd naar € 1.319 (£ 1.279), wat een korting is van € 80 (£ 70).

Over Growatt

Growatt, een wereldwijd erkende nieuwe energie-expert, is sinds 2011 door meer dan 3 miljoen liefhebbers van schone energie wereldwijd in de armen gesloten. Growatt richt zich op schone energieopwekking, opslag en digitalisering en biedt slimme energieoplossingen voor alle scenario's om energieonafhankelijkheid voor iedereen mogelijk te maken. Als pionier op dit gebied heeft Growatt jarenlange ervaring opgebouwd en beschikt het over de toonaangevende technologie om particulieren, gezinnen en bedrijven slimmer en betrouwbaarder van schone energie te voorzien. Klik en leer meer over Growatt draagbare energiecentrales .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095231/Growatt_INFINITY_1300_LFP_Power_Station_Arrives_Europe.jpg

