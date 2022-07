Onyx CenterSource dévoile leur dernière intégration pour les agences de voyage affiliées à Booking.com

DALLAS, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de paiements B2B et de renseignements commerciaux pour le secteur de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière intégration de plateforme de paiement pour les agences de voyage affiliées de Booking.com .

L'intégration est personnalisée pour les agences de voyages connectées à Sabre, leur permettant de se connecter directement à Booking.com et de rationaliser le traitement du paiement du partage des revenus pour les réservations effectuées via la plateforme.

« Onyx s'est engagé depuis longtemps à faire en sorte que ses offres apportent une valeur significative à ses clients », a déclaré Tony Wagner, directeur commercial d'Onyx. « Alors que les paiements deviennent plus globaux et complexes, notre approche innovante de la technologie de paiement permettra à nos partenaires de se développer. »

En plus de faciliter le processus de paiement, l'intégration offre des avantages supplémentaires aux agences affiliées à Booking.com. Les agences de voyages connectées à Sabre peuvent désormais recevoir des paiements dans leur devise locale et se plonger dans des indicateurs de performance solides concernant les paiements et les partenaires. Elles ont également accès à une équipe de support client dédiée pour répondre aux demandes de renseignements.

« Le monde des paiements est en constante évolution, il est donc essentiel de donner à nos affiliés les outils et les données dont ils ont besoin pour être stratégiques », a déclaré Jeremy Cornuau, directeur des partenariats de distribution mondiaux de Booking.com. « Notre partenariat avec Onyx capitalise sur nos deux forces, et c'est finalement une victoire pour nos agences partenaires. »

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de paiements B2B et de solutions de veille économique pour le secteur de l'hôtellerie. La société s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et s'attache à fournir un service client de qualité, des conseils avisés et des solutions rentables. Depuis 1992, la société facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en partenariat avec plus de 150 000 établissements hôteliers et 200 000 prestataires de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, à Tønsberg, en Norvège, et à Manille, aux Philippines.

À propos de Booking.com

Une partie de la mission de Booking Holdings Inc. Booking.com est de faciliter l'expérience du monde pour tous. En investissant dans la technologie qui permet d'éliminer les problèmes liés aux voyages, Booking.com met en relation de manière transparente des millions de voyageurs avec des expériences mémorables, une gamme d'options de transport et des lieux de séjour incroyables ; des maisons aux hôtels et bien plus encore. Booking.com est l'une des plus grandes places de marché du voyage au monde, tant pour les marques établies que pour les entrepreneurs de toutes tailles, et permet aux établissements du monde entier de toucher un public international et de développer leur activité. Booking.com est disponible en 44 langues et propose plus de 28 millions d'annonces d'hébergement, dont plus de 6,6 millions d'annonces de maisons, d'appartements et d'autres lieux de séjour uniques. Peu importe où vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, Booking.com vous facilite la tâche et vous offre une assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1859387/Onyx_CenterSource_Logo.jpg

SOURCE Onyx CenterSource