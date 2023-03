Ooredoo Tunisia und Comviva gehen Partnerschaft ein, um Kundenbindung und Engagement zu stärken

Ooredoo Tunisia führt Comviva MobiLytix™ Marketing Studio ein

Partnerschaft zur Verbesserung kontextbezogener digitaler Echtzeit-Erlebnisse über alle Kundenkontaktpunkte hinweg

Lösung zur Verbesserung des Kundenerlebnisses mit einem interaktiven Best-Fit-Angebot

Fortschrittliche KI/ML-Data-Science-Dienste für eine verbesserte Effizienz und Effektivität der Echtzeit-Personalisierung im großen Maßstab

BARCELONA, Spanien, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, gab heute seine Partnerschaft mit dem führenden tunesischen Mobilfunkanbieter Ooredoo bekannt, um die Kundenbindung und das Engagement zu stärken.

Comviva CEO, Manoranjan Mohapatra and Ooredoo Tunisia CEO, Mansoor Rashid Al-Khater

Als Teil dieses Engagements wird Comviva seine Flaggschiff-Plattform MobiLytix™ Marketing Studio mit Unterstützung von Data-Science-Diensten einsetzen. MobiLytix™ nutzt Echtzeit-Kundeninteraktionsdaten in Verbindung mit einem umfassenden, einheitlichen Kundenprofil, um ein kontextbezogenes digitales Erlebnis in Echtzeit über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu ermöglichen.

MobiLytix™ soll Ooredoo Tunisia dabei helfen, die Kundenbindung durch personalisiertere Angebote zu steigern. Die Kunden werden über verschiedene Kategorien hinweg segmentiert und mit einem interaktiven Best-Fit-Angebot versorgt, das zu besseren Wertvorschlägen und höheren Umsätzen führt. Darüber hinaus wird Comviva seine Data-Science-Dienste mit vorgefertigten KI/ML-Modellen anbieten, um eine schnellere Markteinführung und eine schnellere Übernahme von KI-Technologien zu ermöglichen.

Mansoor Al Khater, CEO von Ooredoo Tunisia, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Wir investieren in erheblichem Umfang in die Modernisierung unserer Marketingtechnologie, um das enorme Wachstum und Engagement in digitalen Kanälen zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird es Ooredoo ermöglichen, eine Reihe von Funktionen aufzubauen, die unsere Kunden auf ihrer digitalen Reise unterstützen."

"Es ist wichtig, ein nahtloses Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, ob ein Kunde eine Transaktion persönlich, online oder per App abschließt. Mit dieser Zusammenarbeit werden wir ein erstklassiges digitales Erlebnis über alle Kundenkontaktpunkte hinweg bieten. Unsere Partnerschaft mit Comviva wird uns weiter dabei helfen, personalisierte Marketingprogramme in Echtzeit bereitzustellen, um die Loyalität und das Engagement der Kunden zu erhöhen", erklärte Sunil Mishra, CMO von Ooredoo Tunisia.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO von Comviva, sagte: "DasKundenerlebnis steht im Mittelpunkt des digitalen Fortschritts. Unternehmen müssen die Lücke zwischen dem Kunden, den von ihm genutzten Kanälen, und den von ihm erwarteten Erlebnis schließen. Unsere MobiLytix™-Lösung wurde entwickelt, um eine einzige und einheitliche Sicht auf jeden Kunden in Echtzeit zu ermöglichen, indem Daten aus verschiedenen Systemen und über verschiedene digitale und physische Kundenkontaktpunkte hinweg integriert werden. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, da Ooredoo plant, unsere MobiLytix-Plattform in Tunesien zu nutzen, um das Kundenerlebnis insgesamt deutlich zu verbessern."

Comviva MobiLytix™ ist eine Marketingplattform der nächsten Generation, die fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt, um den Umsatz von Unternehmen zu steigern. Durch die Ansprache der Kunden mit der richtigen Botschaft zum richtigen Zeitpunkt und über jeden beliebigen Kanal können Unternehmen das Kundenerlebnis verbessern, den Customer Lifetime Value steigern und das Umsatzwachstum fördern. Darüber hinaus bietet es eine integrierte Lösung für das Kanalmanagement, die in die Automatisierung der Arbeitsabläufe eingebettet ist und verschiedene Funktionen wie Anreize für Einzelhändler und Selbsthilfe umfasst. Die Lösung verbessert die Anreize für Einzelhändler, indem sie den Wert jeder Belohnung an den Wert/Aufwand des Upgrades abstimmt, das jeder Kunde mitbringt.

