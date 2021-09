Opaganib, de RedHill Biopharma, demuestra una disminución significativa de la fibrosis renal

- Los pacientes con COVID-19 y COVID prolongado presentan un riesgo superior de desarrollar daño renal

- Opaganib ha reducido de forma considerable la fibrosis renal en un modelo preclínico in vivo

- La fibrosis renal es un proceso progresivo que ocurre en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y, en última instancia, podría llevar a padecer insuficiencia renal terminal

- Opaganib es un fármaco en píldora oral novedoso, en estadio clínico avanzado, que presenta una doble actividad antiinflamatoria y antiviral, habiendo demostrado una importante inhibición contra variantes de interés, incluida la Delta

- El estudio global de fase 2/3 de 475 pacientes con la píldora oral de opaganib en pacientes hospitalizados que padecen COVID-19 ha finalizado la fase de tratamiento y seguimiento, contando en breve con resultados de primera línea

TEL AVIV, Israel y RALEIGH, N.C., 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" o la "compañía"), una empresa biofarmacéutica especializada, anunció hoy los resultados de un nuevo estudio preclínico que demuestra la eficacia de opaganib (ABC294640)[1] para disminuir de forma considerable la fibrosis renal en un modelo de fibrosis intersticial renal inducida por obstrucción ureteral. Los informes sugieren que más del 20% de los pacientes hospitalizados que padecen COVID-19 experimentan insuficiencia renal aguda[2].

La fibrosis renal generalmente lleva a una pérdida de la función tisular y la consiguiente insuficiencia orgánica, con una alta tasa de mortalidad. Se necesitan de forma urgente nuevas moléculas pequeñas terapéuticas para modular la fibrosis. El objetivo del estudio de eficacia in vivo fue verificar el efecto de opaganib sobre la inflamación y la fibrosis renal en un modelo de obstrucción ureteral unilateral (UUO) - un modelo correctamente caracterizado para la fibrosis renal. Los resultados del estudio han demostrado que opaganib redujo significativamente la fibrosis renal.

"Una vía final y común dentro de la enfermedad renal crónica es la fibrosis, la formación de tejido cicatricial interno, que puede causar efectos devastadores y, en última instancia, conducir a una insuficiencia renal en etapa terminal. Estos nuevos datos preclínicos, que demuestran la capacidad de opaganib para disminuir la fibrosis renal, además de sus propiedades antiinflamatorias observadas, posiciona al opaganib como una posible terapia novedosa de cara a los millones de pacientes que padecen enfermedad renal crónica y potencialmente se extiende a los pacientes con COVID-19 con lesión renal aguda (LRA) que están en riesgo de desarrollar fibrosis renal", explicó Reza Fathi, PhD., vicepresidente senior de investigación y desarrollo de RedHill. "La lesión renal y su progresión asociada a la fibrosis es una faceta importante tanto en la fase aguda de la COVID-19 como en la COVID prolongado. Investigaciones recientes han demostrado que después de una lesión renal aguda, que sabemos que puede ser el resultado de una infección por COVID-19, los riñones a menudo no se reparan correctamente y que la esfingosina quinasa 2 (SK2), que es inhibida por opaganib, es parte de este proceso. Estos hallazgos brindan más apoyo al extenso trabajo que estamos haciendo con opaganib en la COVID-19. En la próxima lectura, esperamos obtener más información sobre los resultados renales de los pacientes hospitalizados y que padecen COVID-19 tratados con opaganib en nuestro estudio global de fase 2/3".

La fibrosis renal, un resultado común de la enfermedad renal crónica (ERC), se caracteriza por una acumulación y depósito excesivos de componentes de la matriz extracelular (MEC) y tejido fibroso. La fibrosis renal puede producir en última instancia a una insuficiencia renal en etapa terminal, un trastorno devastador que requiere diálisis o trasplante de riñón. La ERC es una enfermedad muy común, ya que afecta al 15% de los adultos estadounidenses[3].

Estudios recientes han encontrado que los pacientes infectados con SARS-CoV-2 tienen un mayor riesgo de desarrollar daño renal, así como enfermedad renal crónica y terminal, asociada con morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Los descubrimientos indican que más allá de la fase aguda de la enfermedad, los supervivientes de la COVID-19, incluso aquellos que no requirieron hospitalización, exhiben un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad renal adversa importante como la ERC. Además, los datos sugieren que aproximadamente el 10% de las personas infectadas con COVID-19 pueden experimentar una COVID prolongada (secuelas posaguda), lo que puede implicar resultados agudos relacionados con los riñones[4].

Opaganib, una píldora oral de investigación de molécula pequeña líder en desarrollo para el tratamiento de la COVID-19, es un fármaco antiviral y antiinflamatorio dual dirigido al huésped único que actúa sobre la causa y el efecto de la COVID-19. Se cree que ejerce su efecto antiviral inhibiendo selectivamente SK2, una enzima clave producida en las células humanas que puede ser reclutada por el virus para apoyar su replicación. El estudio global de fase 2/3 de 475 pacientes de Opaganib en pacientes hospitalizados que padecen COVID-19 ha completado su fase de tratamiento y seguimiento, y los resultados de primera línea del estudio están por llegar.

Las evaluaciones de la intubación combinada ciega y las tasas de mortalidad del estudio de fase 2/3 han sido alentadoras en comparación con las tasas de mortalidad informadas de estudios de plataformas grandes como RECOVERY y otros estudios en poblaciones de pacientes similares[5]. Además, el estudio de fase 2/3 de opaganib también pasó cuatro revisiones de la Junta de Control de Seguridad de Datos, así como una revisión de utilización, extendiendo la base de datos de seguridad total de opaganib a más de 460 pacientes y sujetos sanos. Opaganib anteriormente entregó datos positivos de fase 2 en Estados Unidos en pacientes que sufren COVID-19 grave, se han publicado recientemente por medio de medRxiv . Además, se ha experimentado alentar el uso de opaganib bajo la exención de uso compasivo en Israel y Suiza.

Acerca de Opaganib (ABC294640)

El opaganib, una nueva entidad química, es un novedoso inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa 2 (SK2) que se administra en forma oral, con doble actividad antiinflamatoria y antiviral. Opaganib está dirigido al huésped y se espera que sea eficaz contra las variantes virales emergentes, habiendo demostrado ya una fuerte inhibición contra las variantes de interés, incluyendo la Delta. El opaganib también ha mostrado actividad anticancerígena y tiene el potencial de apuntar a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

El opaganib se está evaluando como tratamiento para la neumonía de la COVID-19 en un estudio global de fase 2/3 que ha completado el tratamiento y el seguimiento del paciente, con resultados de primera línea próximos. El opaganib entregó previamente datos positivos de Fase 2 de Estados Unidos en pacientes con COVID-19 grave, publicados recientemente en medRxiv .

El opaganib también recibió la designación de fármaco huérfano de la FDA de Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y se está evaluando en un estudio de fase 2a en colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de fase 2 en cáncer de próstata. Sobre la base de una revisión preliminar de datos parciales no auditados, el estudio en curso sobre el cáncer de próstata ha cumplido su criterio de valoración principal. La incorporación, el tratamiento y el análisis de pacientes en este estudio están en curso.

El opaganib demostró una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, inhibiendo la replicación viral en un modelo in vitro de tejido bronquial pulmonar humano. Además, los estudios preclínicos in vivo han demostrado el potencial de opaganib para mejorar los trastornos inflamatorios pulmonares, como la neumonía, y han mostrado una disminución de las tasas de mortalidad por infección por el virus de la influenza y una mejoría de la lesión pulmonar inducida por Pseudomonas aeruginosa al reducir los niveles de IL-6 y TNF-alfa en líquidos de lavado broncoalveolar[6].

Los estudios en curso con opaganib están registrados en la página www.ClinicalTrials.gov , un servicio basado en los web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que otorga acceso público a la información sobre estudios clínicos con financiación pública y privada.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) es una compañía biofarmacéutica especializada que se enfoca principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas.RedHill promueve los fármacos gastrointestinales Movantik® para el estreñimiento en adultos [4] inducido por opioides, Talicia® para el tratamiento de la infección por Helicobácter pylori (H. pylori) en adultos [5] y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea del viajero en adultos [6]. Los principales programas de desarrollo clínico en estadio avanzado de RedHill incluyen: (i) RHB-204, con un estudio en fase 3 en curso para la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT); (ii) opaganib (ABC294640), un inhibidor selectivo de SK2 primero en su categoría y administrado vía oral que apunta a múltiples indicaciones con un programa en fase 2/3 para COVID-19 y estudios en curso en fase 2 para el cáncer de próstata y el colangiocarcinoma; (iii) RHB-107 (upamostat), un inhibidor de las proteasas de serina administrado vía oral en un estudio en fase 2/3 de Estados Unidos como tratamiento para la COVID-19 sintomática, que apunta además a numerosos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias gastrointestinales; (iv) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio en fase 3 para la enfermedad de Crohn; (v) RHB-102, con resultados positivos de un estudio en fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio en fase 2 para IBS-D; y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. Puede obtener más información acerca de la compañía en www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHillBio .

NOTA: Este comunicado de prensa, proporcionado para su comodidad, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la compañía en el idioma inglés. Para obtener un comunicado de prensa completo en inglés, incluido el descargo de responsabilidad de declaraciones prospectivas, visite: https://ir.redhillbio.com/press-releases

