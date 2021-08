Opaganib de RedHill Biopharma demuestra una fuerte inhibición de la variante Delta de la COVID-19

TEL AVIV, Israel y RALEIGH, Carolina del Norte, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" o la "Compañía"), una compañía biofarmacéutica especializada, anunció hoy resultados preliminares de un nuevo estudio preclínico que muestra la potente inhibición de replicación de la variante Delta gracias a la función del opaganib (ABC294640), conservando la viabilidad celular en concentraciones relevantes.[1]

En colaboración con el Centro de Medicina Predictiva de la Universidad de Louisville, el opaganib fue estudiado en un modelo de tejido 3D de células epiteliales bronquiales humanas (EpiAirway™) para evaluar la eficacia in vitro del opaganib para inhibir la variante Delta (India). Este trabajo se suma a los otros anteriores que reportaron que el opaganib también inhibe las variantes Alfa (Washington), Beta (Sudáfrica) y Gamma (Brasil) del SARS-CoV-2.

"Cada vez hay más evidencias que respaldan el posible papel clave desempeñado por la esfingosina quinasa-2 en la replicación de virus de ARN como el SARS-CoV-2, independientemente de las mutaciones en la proteína spike. Esto hace que la inhibición de esta enzima intracelular sea un objetivo terapéutico prometedor para el tratamiento de la enfermedad de la COVID-19", indicó Reza Fathi, PhD., vicepresidente sénior de I+D de RedHill. "Hemos acumulado vasta evidencia de nuestro trabajo preclínco sobre la potente capacidad del opaganib para inhibir variantes preocupantes del SARS-CoV-2 como la Delta, y esperamos que esto se extienda a nuevas variantes emergentes. Las fuertes actividades antivirales y antiinflamatorias del opaganib oral potencialmente abordan tanto la causa viral como los efectos inflamatorios de la COVID-19".

El opaganib, una nueva píldora oral en investigación que se encuentra en desarrollo para el tratamiento contra la COVID-19, es un fármaco único dirigido al huésped, con actividad dual antiviral y antiinflamatoria que actúa sobre la causa y el efecto de la COVID-19. Se cree que ejerce su efecto antiviral inhibiendo selectivamente la esfingosina quinasa-2 (SK2), una enzima clave producida en células humanas que puede ser reclutada por el virus para ayudar a su replicación. El estudio global de opaganib en fase 2/3 con 475 individuos, para pacientes con COVID-19 hospitalizados, ya completó la fase de tratamiento y seguimiento, y próximamente se publicarán resultados de primera línea.

Las evaluaciones de las tasas de intubación mixta ciega y de mortalidad del estudio en fase 2/3 han sido alentadoras en comparación con las tasas de mortalidad informadas por estudios de grandes plataformas como RECOVERY y otros estudios en poblaciones de pacientes similares [2]. Por otra parte, el estudio en fase 2/3 del opaganib también ha pasado cuatro revisiones de la Junta de monitoreo de seguridad de datos, incluida una revisión de futilidad, y amplía la base de datos de seguridad total del opaganib a más de 460 pacientes. El opaganib proporcionó previamente datos positivos en fase 2 de los Estados Unidos en pacientes con COVID-19 grave, presentados en junio en el World Microbe Forum (WMF) 2021. Además, en Israel y Suiza se ha experimentado el fomento del uso del opaganib en condiciones de exención para uso compasivo.

Acerca del opaganib (ABC294640)

El opaganib, una nueva entidad química patentada de primer nivel, es un inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa-2 (SK2) que se administra por vía oral y proporciona una actividad dual antiviral y antiinflamatoria. Está dirigido al huésped y se espera que sea eficaz contra las variantes virales emergentes, ya que ha demostrado una fuerte inhibición contra las variantes preocupantes, incluida la Delta. También ha demostrado actividad anticancerígena y tiene el potencial de abordar numerosas indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

El opaganib está siendo evaluando como tratamiento para la neumonía por COVID-19 en un estudio global en fase 2/3 que ya completó el tratamiento y el seguimiento de los pacientes, y próximamente se publicarán resultados de primera línea. El opaganib proporcionó previamente datos positivos en fase 2 de los Estados Unidos en pacientes con COVID-19 grave, presentados en junio en el World Microbe Forum (WMF) 2021.

También recibió la designación de medicamento huérfano por parte de la FDA de Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y se encuentra en evaluación en un estudio en fase 2a para colangiocarcinoma avanzado y en un estudio en fase 2 para cáncer de próstata.

El opaganib demostró una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, inhibiendo la replicación viral en un modelo in vitro de tejido bronquial humano. Además, diversos estudios preclínicos in vivo han demostrado el potencial del opaganib para aliviar trastornos inflamatorios del pulmón, como la neumonía, y han evidenciado una disminución de las tasas de mortalidad debido a infección por el virus de la influenza y una mejora de las lesiones pulmonares inducidas por Pseudomonas aeruginosa al reducir los niveles de IL-6 y TNF-alpha en los fluidos de lavado broncoalveolar[3].

Los estudios clínicos realizados con opaganib que se encuentran en curso están registrados en www.ClinicalTrials.gov , un servicio basado en la web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que ofrece acceso público a información sobre estudios clínicos de respaldo público y privado.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) es una compañía biofarmacéutica especializada que se enfoca principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas.RedHill promueve los fármacos gastrointestinales Movantik® para el estreñimiento en adultos [4] inducido por opioides, Talicia® para el tratamiento de la infección por Helicobácter pylori (H. pylori) en adultos [5] y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea del viajero en adultos [6]. Los principales programas de desarrollo clínico en estadio avanzado de RedHill incluyen: (i) RHB-204, con un estudio en fase 3 en curso para la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT); (ii) opaganib (ABC294640), un inhibidor selectivo de SK2 primero en su categoría y administrado vía oral que apunta a múltiples indicaciones con un programa en fase 2/3 para COVID-19 y estudios en curso en fase 2 para el cáncer de próstata y el colangiocarcinoma; (iii) RHB-107 (upamostat), un inhibidor de las proteasas de serina administrado vía oral en un estudio en fase 2/3 de Estados Unidos como tratamiento para la COVID-19 sintomática, que apunta además a numerosos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias gastrointestinales; (iv) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio en fase 3 para la enfermedad de Crohn; (v) RHB-102, con resultados positivos de un estudio en fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio en fase 2 para IBS-D; y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. Puede obtener más información acerca de la compañía en www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHillBio .

[1] El opaganib es un nuevo fármaco en investigación, no disponible para distribución comercial.

[2] En función de datos ciegos preliminares combinados de 463 pacientes. La compañía no realizó un estudio de comparación directa en la misma población de pacientes. La comparación teórica entre el estudio global de fase 2/3 con opaganib y las tasas de mortalidad informadas por estudios de plataformas de gran envergadura como RECOVERY y otros estudios en poblaciones de pacientes similares, sirve como referencia general y no debe interpretarse como una comparación directa y/o aplicable como si la compañía hubiese llevado a cabo un estudio de comparación directa.

[3] Xia C. et al. La inhibición transitoria de la esfingosina quinasa otorga protección a los ratones infectados con el virus de la influenza A. Investigación antiviral octubre de 2018; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa estimula la generación de la esfingosina-1-fosfato nuclear y la regulación epigenética de la lesión inflamatoria pulmonar. Thorax. Junio de 2019; 74(6):579-591.

[4] La información completa sobre la prescripción de Movantik® (naloxegol) se encuentra disponible en: www.Movantik.com .

[5] La información completa sobre la prescripción de Talicia® (omeprazol magnesio, amoxicilina y rifabutina) se encuentra disponible en: www.Talicia.com .

[6] La información completa sobre la prescripción de Aemcolo® (rifamicina) está disponible en: www.Aemcolo.com .

