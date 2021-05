OPAL-RT TECHNOLOGIES se expande: empresa abrirá escritório no Brasil para atender setores aeroespacial e defesa, transporte e energia, buscando desenvolver mercados estratégicos

SÃO PAULO, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A OPAL-RT TECHNOLOGIES tem a satisfação de anunciar a abertura de seu escritório em São Paulo, Brasil – uma decisão estratégica que reforça o compromisso da empresa com desenvolvimento e melhor atendimento do mercado latino-americano, por meio da expansão de sua capacidade local de vendas e suporte. A competência de mais de 23 anos da OPAL-RT TECHNOLOGIES em soluções de testes e simulações, combinada com sua experiência baseada na plataforma da NI (National Instruments), ajudará a impulsionar os segmentos aeroespacial e defesa, transporte e energia da América Latina. Trata-se de uma oportunidade para a OPAL-RT consolidar suas conquistas anteriores na região, além de ampliar sua equipe local, melhorar a qualidade dos serviços e se aproximar dos clientes.

"É um movimento importante que estamos fazendo e temos o prazer de dividir os holofotes com a NI", diz Victor Hirata, diretor executivo da OPAL-RT Brasil. "Temos uma longa história de sucesso na América Latina, e a abertura desse escritório reafirma nosso compromisso com nosso serviço e com a expansão nas áreas nas quais temos contribuído, em colaboração com a NI, para o atendimento de clientes que possuam alta complexidade em seus projetos."

"Esperamos ajudar nossos clientes comuns dos setores aeroespacial e defesa no Brasil a superar seus desafios de teste e medição, acelerando cronogramas de programas novos e em andamento, por meio da colaboração contínua com a OPAL-RT", diz Ryan Verret, diretor da Unidade de Negócios Aeroespacial, de Defesa e Governo da NI. "Nossos clientes estão na vanguarda de tudo o que fazemos, e a presença da OPAL-RT no Brasil fornecerá o apoio local necessário para atingirem seus objetivos."

"Como único parceiro nível Gold no programa Alliance Partner da NI na América do Sul, a OPAL-RT Brasil continuará levando adiante esse relacionamento de longa data, oferecendo os sistemas da NI para bancadas de teste automatizado (ATE, na sigla em inglês) aos segmentos automotivo, aeroespacial e de defesa. A equipe da OPAL-RT Brasil traz para a região uma experiência de mais de 35 anos em produtos da NI e mais de 65 anos em engenharia elétrica", diz Jean Bélanger, CEO e CTO da OPAL-RT TECHNOLOGIES. "É um movimento que se alinha perfeitamente ao nosso objetivo de estar mais perto da nossa base de clientes da América Latina e de reafirmar o compromisso com nosso grande e entusiasmado público acadêmico de professores, pesquisadores e engenheiros do futuro."

SOBRE A OPAL-RT TECHNOLOGIES

A OPAL-RT TECHNOLOGIES (opal-rt.com) é líder mundial em simulação em tempo real e equipamentos de teste em Hardware-in-the-Loop (HIL). Desde 1997, fornece a engenheiros e pesquisadores tecnologias de simulação em tempo real acessíveis, avançadas e personalizadas para acelerar o desenvolvimento de produtos, aumentando a sua confiabilidade.

SOBRE A NI

Na NI (ni.com), reunimos pessoas, ideias e tecnologias para que profissionais inovadores e capazes de propor soluções criativas para os problemas possam enfrentar os maiores desafios da humanidade. Desde dados e automação até pesquisa e validação, fornecemos a engenheiros e empresas os sistemas customizados e conectados a software de que eles precisam para cumprir todos os dias a promessa de Engineer Ambitiously™.

National Instruments, NI, ni.com e Engineer Ambitiously são marcas registradas da National Instruments Corporation. Outros nomes de produtos e empresas listados são marcas registradas ou nomes comerciais de suas respectivas empresas.

