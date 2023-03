Opções Blitz da Exnova: Novidade na Negociação de Curto Prazo

LIMASSOL, Chipre, 31 de março de 2023 A corretora on-line Exnova introduziu recentemente um novo instrumento de negociação chamado Opções Blitz em seu conjunto de opções de negociação. Este instrumento financeiro de alto risco e alta recompensa oferece aos traders o potencial de obter lucros ou perdas rápidas em um período muito curto. As Opções Blitz oferecem flexibilidade e controle aos traders, tornando-as uma adição excepcional à indústria da negociação.

Compreendendo as Opções Blitz

Opções Blitz são um tipo de opção que tem o tempo de expiração mais curto de apenas 5 segundos. Isso significa que o resultado da negociação, seja dentro do dinheiro (in the money) ou fora do dinheiro (out of the money), é determinado dentro desse curto período.

Como as Opções tradicionais, as Opções Blitz permitem que os traders façam previsões a respeito da direção do movimento do preço de um ativo em um curto período. Os traders podem prever o aumento ou a diminuição do preço do ativo. Se a previsão for bem-sucedida, eles podem obter altos retornos sobre seus investimentos.

Como funciona

A Exnova oferece aos traders a oportunidade de negociar Opções Blitz em saldos de demonstração e reais. Os ativos disponíveis incluem EUR/USD (OTC), AUD/CAD (OTC), EUR/GPB (OTC) e EUR/JPY (OTC).

Para abrir uma negociação de Opções Blitz, um trader escolhe um ativo, especifica um valor de investimento e prevê o movimento do preço nos próximos cinco segundos. Se a previsão estiver correta, o trader recebe um lucro de até 95% do investimento inicial. Caso contrário, todo o valor investido é perdido.

Os traders podem retirar seus lucros para um dos muitos métodos de pagamento, incluindo Boleto, Pix, Skrill, Neteller etc.

Sobre a plataforma Exnova

A plataforma de negociação exclusiva da Exnova foi projetada para ser intuitiva e mais direta do que os mecanismos de negociação tradicionais como o Metatrader. Isso simplifica o processo de navegação, reduz a curva de aprendizado e facilita o uso pelos traders. A plataforma vem com recursos como:

Gráficos inteligentes: os traders podem executar até 9 gráficos ao mesmo tempo

+ de 100 indicadores técnicos

Ferramentas de análise fundamental incorporadas: calendários, feed de notícias

Widgets úteis como alertas de preço, sentimento dos traders etc.

Gerenciamento de riscos: Stop-loss/Take-profit, Proteção de Saldo Negativo, Trailing Stop

A plataforma Exnova também oferece vários benefícios, incluindo um depósito mínimo baixo de $ 10, spreads competitivos e uma variedade de instrumentos de negociação, incluindo Forex, ações, moedas, commodities, criptomoedas, ETFs e vários tipos de Opções.

A Exnova oferece uma conta de demonstração carregada com moedas virtuais de $ 10.000 para ajudar os traders menos experientes a praticar estratégias de negociação, testar instrumentos e se familiarizar com a interface da plataforma. A plataforma também apresenta tutoriais em vídeo úteis para ajudar os traders a melhorar suas habilidades e atingir suas metas financeiras.

Conclusão

As Opções Blitz oferecem uma maneira única de negociar nos mercados financeiros. Elas fornecem aos traders um alto nível de flexibilidade e controle, tornando-as uma opção viável para traders experientes que procuram obter lucros rápidos.

No entanto, os traders devem estar cientes de que o tempo de expiração curto também representa um alto risco de perda. É essencial entender os riscos envolvidos e negociar com responsabilidade. Com a plataforma intuitiva e as ferramentas úteis da Exnova, os traders podem aprender a negociar com responsabilidade e melhorar suas habilidades ao longo do tempo.

