Opel comemora jubileu do Corsa com edição limitada de "40 anos"

Primeiras fotos: modelo especial em vermelho com detalhes em preto

Padrão atemporal: interpretação moderna do acabamento xadrez dos assentos do Corsa A

Do 0001 ao 1982: cada carro tem sua própria etiqueta no interior

Seis gerações de sucesso: 14 milhões de unidades da Corsa produzidas em 40 anos

RÜSSELSHEIM, Alemanha, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Com a saída do primeiro Opel Corsa da linha de montagem em 1982, foi aberto o primeiro capítulo de uma história de sucesso contínuo. Hoje, 40 anos e seis gerações de modelos depois, mais de 14 milhões de unidades saíram das fábricas; a demanda pelo pequeno carro sucesso de vendas está tão alta quanto nunca, principalmente pelo Corsa-e totalmente elétrico. A Opel celebrará o jubileu com o modelo especial "Corsa 40 Anos", que começará a ser vendido em mercados selecionados da Europa nas próximas semanas. A fabricante de carros alemã divulgou as primeiras fotos hoje.

A edição limitada – Opel produzirá apenas 1.982 unidades, em uma nova cor para a carroceria chamada "Rekord Red", que lembra muito o vermelho utilizado no Corsa A original. O contraste é proporcionado pelo teto preto e detalhes na cor preta, como o emblema de raio da Opel, a tampa traseira e a placa escrito Corsa centralizada. Rodas de liga leve de 17 polegadas em preto brilhante com inserções em cinza fosco destacam a aparência dinâmica.

No interior, o "Corsa 40 Anos" não é só nostálgico, mas também muito moderno. O interior é excepcionalmente elegante, assim como o da primeira geração, principalmente a interpretação moderna do acabamento xadrez original dos assentos. Os compradores também poderão, eles mesmos, exibir o padrão atemporal, sem custo adicional, com meias xadrez de edição limitada no projeto atual, bem como no original.

O selo de edição limitada também é diferenciado. Cada "Corsa 40 Anos" terá sua própria etiqueta numerada de 0001 a 1982, localizada na decoração preta do painel de instrumentos do lado do passageiro. Além disso, como todos os Corsa, o modelo especial oferece inúmeros recursos de conforto e segurança na versão padrão. A lista vai de rádio multimídia (compatível com Apple CarPlay e Android Auto) e faróis de LED a sistemas eletrônicos de assistência ao motorista, como alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e detecção de pedestres.

O Opel Corsa é o carro pequeno mais vendido no mercado alemão. Além disso, em maio, o Corsa-e também liderou as vendas de todos os carros elétricos a bateria na Alemanha.

Sobre a Opel

A Opel é uma das maiores fabricantes europeias de veículos e líder na redução das emissões de CO2 graças a sua intensa ofensiva de eletrificação. A empresa foi fundada por Adam Opel em Rüsselsheim, na Alemanha, em 1862 e começou a construir automóveis em 1899. A Opel faz parte da Stellantis NV, líder global criada em janeiro de 2021 para a nova era de mobilidade sustentável como resultado da fusão entre o Groupe PSA e o FCA Group. Juntamente com sua marca-irmã britânica Vauxhall, a empresa está representada em mais de 60 países do mundo e continua a entrar em novos mercados internacionais. Atualmente, a Opel está implementando de forma consistente sua estratégia de eletrificação para garantir o sucesso sustentável e o cumprimento das futuras demandas de mobilidade dos clientes. Até 2024, uma variante eletrificada de cada modelo Opel estará disponível. Em 2028, a Opel se concentrará inteiramente em veículos elétricos na Europa.

FONTE Opel Automobile GmbH

