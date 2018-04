Open English, líder em educação online, completa 10 anos

"Nestes 10 anos, conseguimos ajudar milhares de pessoas a aprender inglês. Nossa plataforma foi reformulada em 2017 para melhorar a experiência dos alunos, e seguimos desenvolvendo novos produtos, como é o caso da Open English Junior na América Latina, também lançada em 2017. Nossos alunos completam cerca de 26.000 atividades por dia, somando cerca de 500 mil atividades por mês", disse Andrés Moreno, Fundador e CEO da Open English.

O começo de uma ideia

Em 2006, Moreno decidiu criar um produto que suprisse a necessidade dos latinoamericanos de aprender inglês de forma divertida. A partir de então, sua primeira abordagem foi criar um produto pioneiro usando a internet como canal, sempre buscando um alto padrão de qualidade.

"Nosso sucesso surge da combinação de três fatores: professores americanos, aulas ao vivo, e disponibilidade 24/7; reunidos em uma plataforma que mudou o jeito até então estabelecido de aprender inglês", completou Moreno sobre as plataformas online Open English, Next U (em breve no Brasil) e Open English Junior.

Expansão do modelo

Com o objetivo de seguir fomentando o desenvolvimento profissional na América Latina e suprir a necessidade do mercado em profissionais digitais, a Open English lançou, em 2013, a Next U, que oferece cursos com certificação online em tecnologia digital. A nova plataforma ativa na América Latina já está com lançamento previsto para o segundo semestre no Brasil, e trará cursos nas áreas de Marketing Digital, Desenvolvimento Web e Mobile.

A Open English segue apostando na América Latina, fortalecendo-se como uma das plataformas líderes em ensino digital e investindo no desenvolvimento de novos produtos, apoiando profissionais para que conquistem seus objetivos.

Sobre a Open English

A Open English foi fundada em 2008 e é a empresa líder em ensino de inglês na América Latina e no mercado hispânico nos EUA. Seu principal objetivo é reinventar a maneira de se aprender inglês. A escola de ensino online oferece aulas personalizadas ao vivo, com professores nativos.

