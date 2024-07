Open Payment Technologies Ltd lance l'application de portefeuille numérique Kuady destinée à révolutionner la gestion financière

Kuady vit désormais en Amérique latine, l'Afrique et l' Europe suivront

LONDRES, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Open Payment Technologies Ltd annonce aujourd'hui le lancement de son application de portefeuille numérique « Kuady ». Conçue pour accélérer l'inclusion financière et transformer la façon dont les commerçants et les utilisateurs gèrent leur argent, Kuady offre une expérience avancée et conviviale qui garantit une gestion sécurisée et efficace de l'argent.

Lorenzo Pellegrino, CEO of Kuady

Kuady fera ses débuts au Pérou et au Chili, permettant aux organisations internationales d'accéder à ces marchés grâce à des transactions transfrontalières fluides, et d'autres pays d'Amérique latine seront ajoutés chaque mois. L'expansion en Afrique et en Europe suivra.

Exploitant une licence de services de transfert de monnaie électronique accordée par l'autorité des services financiers de l'île de Man, Kuady agira en tant que prestataire de services de paiement pour les commerçants et offrira une application de porte-monnaie électronique pour les clients. Il offre une solide protection de rétrofacturation et des fonctions permettant de stimuler l'acquisition, la fidélisation et l'activation des clients. Le portefeuille numérique offre aux commerçants des paiements instantanés pour leurs clients, une fonction qui apporte une solution aux personnes qui ont du mal à accéder à leurs fonds, et offre à ses utilisateurs des options de dépôt telles que des cartes, des virements bancaires en ligne et des espèces.

« Chez Kuady, nous nous attachons à promouvoir un sens de la communauté qui simplifie la gestion financière et nous considérons Kuady comme un phare pour la croissance et la longévité des entreprises », a déclaré Lorenzo Pellegrino, PDG de Kuady. « Notre portefeuille numérique est intuitif, sécurisé et accessible à tous, ce qui nous permet de promouvoir l'inclusion financière et d'autonomiser les particuliers et les entreprises ».

Kuady est également un puissant outil d'acquisition. Les commerçants qui utilisent Kuady bénéficieront d'un investissement continu dans des initiatives d'acquisition et de marketing ; des investissements qui augmenteront la base de consommateurs de Kuady de manière organique.

« Les transactions fluides et sécurisées sont essentielles à la vie de tous les jours et notre plateforme innovante est conçue pour être une solution unique pour tous les besoins financiers. Avec Kuady, nous pouvons réaliser notre vision, qui est de faire progresser l'inclusion financière et de donner aux particuliers et aux entreprises les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans l'économie mondiale. C'est un véritable partenaire de poche pour les commerçants et les utilisateurs », conclut M. Pellegrino.

Pour en savoir plus sur Kuady, consultez le site www.kuady.com.

À propos de Kuady

Kuady est une application de portefeuille numérique qui vise à révolutionner la gestion financière pour les commerçants et les utilisateurs du monde entier.

En mettant l'accent sur l'innovation, la convivialité et l'inclusion financière, Kuady propose diverses méthodes de paiement et une série d'avantages pour les commerçants et les utilisateurs.

À propos de Lorenzo Pellegrino

Leader très respecté du secteur des paiements, Lorenzo Pellegrino a près de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur. Il a récemment occupé le poste de directeur des opérations et du numérique chez PayRetailers. Auparavant, il était président-directeur général de Skrill et de NETELLER, dont il dirigeait les activités liées aux portefeuilles numériques, et d'une société de services d'affiliation marketing, Income Access, qui fait partie du Paysafe Group Plc. Il a conçu l'introduction en bourse de Paysafe sur le New York Stock Exchange (NYSE) en 2021.

Avant d'occuper ce poste, Lorenzo a été vice-président exécutif du développement numérique chez Optimal Payments Plc de 2012 à 2015, où il a dirigé la stratégie de commercialisation de l'activité de portefeuille NETELLER et l'acquisition de Skrill. Il a été le fer de lance de l'entreprise dans l'intégration des deux activités de portefeuille, ce qui a permis de réaliser d'importants gains d'efficacité opérationnelle et d'optimiser les marges. Avant de rejoindre Optimal Payments, il a occupé divers postes de direction chez Skrill (anciennement Moneybookers) et a dirigé les efforts de développement commercial aux États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458053/Lorenzo_Pellegrino.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458054/Kuady_Logo.jpg