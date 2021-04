OpenFin lance un espace de travail pour accélérer la normalisation et l'ouverture de l'industrie

NEW YORK et LONDRES, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- OpenFin, le système d'exploitation (OS) de la productivité d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement d'OpenFin Workspace, un produit révolutionnaire qui accélère la vision d'un écosystème véritablement ouvert au sein de l'industrie financière. OpenFin est désormais utilisé par 90 % des institutions financières mondiales et déploie plus de 3 500 applications sur 300 000 ordinateurs de bureau.

S'appuyant sur le système d'exploitation phare de l'entreprise et conçu en collaboration avec les clients, OpenFin Workspace permet aux utilisateurs professionnels de consolider et d'automatiser leur travail sur l'ensemble des applications et tâches à l'aide d'une interface unique et élégamment conçue qui augmente la productivité des utilisateurs.

« Tous ceux qui utilisent la technologie d'entreprise savent que le flux de travail est devenu incroyablement difficile -- trop d'interventions manuelles, l'interruption constante de trop de canaux, l'incapacité pour la technologie de nous aider à nous concentrer sur ce qui est important -- et il est temps de changer les choses », a déclaré Adrian Crockett, responsable produit et directeur de la stratégie d'OpenFin. « OpenFin Workspace a été développé pour résoudre tous ces problèmes mais, plus important encore, cet espace de travail donne aux clients la possibilité de puiser dans un écosystème riche en ressources, alimenté par une communauté de partenaires florissante. Les clients n'ont donc pas à déployer eux-mêmes les efforts techniques. »

Les éléments clés de l'espace de travail comprennent un assistant numérique piloté par clavier pour la recherche et la découverte d'applications, un navigateur conçu pour le travail, un centre de notification riche et exploitable, et une boutique d'applications personnalisable.

« Nos clients les plus importants et les plus technophiles des banques et du côté achats utilisent désormais l'espace de travail OpenFin, ce qui représente une rupture fondamentale par rapport à la façon dont ces entreprises fonctionnent depuis des décennies », a déclaré Mazy Dar, PDG d'OpenFin. « C'est un privilège d'avoir gagné leur confiance et c'est un moment unique pour le secteur financier de transformer enfin le rêve d'ouverture en réalité. »

La nouvelle offre fournit une solution clé en main qui élimine simultanément le besoin de développement coûteux car elle normalise les espaces de travail dans l'ensemble de l'industrie, ce qui est important étant donné que les grandes banques et les gestionnaires d'actifs ont traditionnellement construit leurs propres offres d'espace de travail à un coût énorme afin d'unifier les applications et d'automatiser le flux de travail.

En revanche, les petites et moyennes entreprises financières n'ont généralement pas d'équipes internes dédiées à l'élaboration d'une solution d'espace de travail, ce qui se traduit par une expérience pauvre et fragmentée. Avec OpenFin Workspace, les entreprises de toutes tailles auront accès à une solution de pointe qui non seulement crée une expérience unifiée, mais permet également aux applications tierces de s'intégrer facilement dans les environnements internes de leurs clients.

OpenFin Workspace est en bêta privé avec plusieurs grandes banques et gestionnaires d'actifs depuis trois mois et est désormais disponible pour tous les participants du secteur. Le produit est déployable instantanément dans les plus de 2 400 banques, gestionnaires d'actifs et hedge funds où OpenFin OS est utilisé aujourd'hui.

À propos d'OpenFin

Move Fast. Break Nothing. OpenFin est le système d'exploitation pour la productivité d'entreprise, permettant la distribution d'applications, la gestion de l'espace de travail et l'automatisation du flux de travail. Utilisé par 90 % des institutions financières mondiales, OpenFin déploie plus de 3 500 applications de bureau dans plus de 2 400 entreprises acheteuses et vendeuses. Les investisseurs d'OpenFin incluent Bain Capital Ventures, Barclays, CME Ventures, DRW Venture Capital, HSBC, J.P. Morgan, NYCA Partners, Pivot Investment Partners, Standard Chartered et Wells Fargo Strategic Capital, entre autres. La société est basée à New York et a des bureaux à Londres. Elle est également présente à Hong Kong.

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362289/OpenFin_Logo.jpg

SOURCE OpenFin