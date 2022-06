OpenLight divulga portfólio de identidade e tecnologia da marca para inaugurar a primeira plataforma de fotônica em silício aberta do mundo com lasers integrados

Nova era de integração e escalabilidade do laser oferece desempenho, eficiência energética e confiabilidade incomparáveis

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Atendendo aos crescentes requisitos de mercado de fotônica em silício por melhor desempenho, eficiência energética e confiabilidade, a OpenLight, uma empresa recém-inaugurada, apresentou hoje a primeira plataforma aberta de fotônica em silício do mundo com lasers integrados.

A plataforma da OpenLight oferece um novo nível de integração e escalabilidade a laser para acelerar o desenvolvimento de circuitos fotônicos integrados (PICs) de alto desempenho em aplicações como datacom, telecom, LiDAR, serviços de saúde, HPC, IA e computação óptica. A tecnologia passou em testes de qualificação e confiabilidade no processo de produção de PH18DA da Tower. A OpenLight estima que o primeiro arranjo de wafer multiprojeto (MPW) executado no processo PH18DA, bem como nos projetos de referência 400G e 800G com lasers integrados, estejam disponíveis no verão de 2022.

"Acreditamos firmemente que a tecnologia da OpenLight transformará o setor de fotônica em silício", disse o Dr. Marco Racanelli, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios analógicos da Tower Semiconductor. "Oferecer uma plataforma de fotônica em silício aberta com lasers integrados que tenha sido qualificada no processo da Tower ajudará ambos os clientes a inovar e alimentar a próxima geração de projetos de fotônica em silício em escala. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a OpenLight nesta jornada."

À medida em que há um avanço no setor óptico, um grande desafio para a fotônica em silício tem sido a integração do laser e o alto custo associado à adição de lasers discretos, incluindo a fabricação, a montagem e o alinhamento desses lasers. Isso se torna mais importante à medida em que aumenta o número de canais de laser e a largura de banda geral. Ao processar os materiais de fosfeto de índio (InP) diretamente no wafer de fotônica em silício, a plataforma PH18DA reduz o custo e o tempo de adição de lasers, permitindo escalabilidade de volume e melhor eficiência energética. Além disso, os lasers monoliticamente integrados melhoram a confiabilidade geral e simplificam a embalagem.

"A OpenLight está abrindo caminho para a nova geração de fotônica em silício, permitindo a integração escalável de lasers em óptica plugável e embalada em conjunto", declarou Aveek Sarkar, vice-presidente de engenharia da Synopsys. "A combinação da solução unificada de design eletrônico e fotônico da Synopsys e da inovadora plataforma de fotônica em silício da OpenLight acelerará significativamente o desenvolvimento de CIs fotônicos."

A OpenLight opera sob o slogan: "Aberta. Integrada. Escalável." A plataforma aberta inclui lasers integrados, amplificadores ópticos, moduladores, fotodetectores e outros componentes fotônicos importantes para formar uma solução completa para CIs fotônicos de baixo consumo de energia e alto desempenho. Além disso, a OpenLight oferece designs PIC e serviços de design selecionados para acelerar o tempo de lançamento no mercado.

A equipe executiva da OpenLight traz décadas de experiência em design fotônico prático e é liderada pelo Dr. Thomas Mader, diretor de operações, pelo Dr. Daniel Sparacin, vice-presidente de desenvolvimento e estratégia de negócios, e pelo Dr. Volkan Kaman, vice-presidente de engenharia.

"O mercado de fotônica em silício em rápido crescimento está sendo impulsionado pela demanda incessante por maior largura de banda necessária para analisar, armazenar e mover dados complexos", disse o Dr. Thomas Mader, diretor de operações da OpenLight. "A plataforma aberta de fotônica em silício da OpenLight com lasers integrados permite escalar de um laser para centenas, ou até mesmo milhares de lasers por PIC, todos monolíticos integrados em nível de wafer. Com nossa plataforma, as empresas podem entrar nos mercados emergentes com mais rapidez, acelerar novas aplicações e mudar completamente a forma como suas equipes desenvolvem sistemas fotônicos no futuro."

Sobre a OpenLight

A OpenLight tem décadas de experiência em design fotônico. Nossas equipes de executivos e engenharia estão oferecendo a primeira plataforma aberta de fotônica em silício do mundo com lasers integrados para melhorar o desempenho, a eficiência energética e a confiabilidade dos projetos para aplicações em telecom, datacom, LiDAR, cuidados de saúde, HPC, IA e computação óptica. Com mais de 200 patentes, a OpenLight está levando soluções ópticas a lugares onde nunca esteve antes e possibilitando tecnologias e inovações que antes não eram possíveis. Com sede em Santa Barbara, Califórnia, e escritórios no Vale do Silício, a empresa tem aproximadamente 40 funcionários. Leia mais em www.openlightphotonics.com

