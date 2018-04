Openlink et Powel s'associent pour fournir des solutions de trading intraday et de planification destinées aux sociétés électriques et gazières situées en Europe

Grâce à ce partenariat, les clients pourront tirer profit d'Endur, la plateforme de trading de l'énergie et de gestion des risques (ETRM - energy trading and risk management) d'Openlink, en travaillant de concert avec les solutions de trading intraday et de planification de l'électricité et du gaz DeltaXE de Powel. La collaboration entre Openlink et Powel découle des bouleversements considérables qui agitent l'industrie européenne de l'énergie, alors que la demande d'énergie renouvelable connaît une forte croissance et que le trading intraday transfrontalier d'électricité et de gaz requiert la vitesse et la précision offertes par les méthodes de trading algorithmiques.

Openlink et Powel uniront leurs forces autour des engagements des clients afin d'aligner les capacités des produits et les processus d'intégration des systèmes, apportant à chaque projet une expertise de l'industrie très complémentaire et des services professionnels connexes. Ensemble, ils visent à réduire le coût total de possession (TCO) des clients, à rationaliser les flux de travail, à s'adapter aux changements de la réglementation et à accélérer les délais de mise en œuvre.

Stefan Zähringer, directeur général de Powel AG en Suisse, a déclaré : « Tous les clients cherchent à accélérer et à accroître le niveau d'automatisation de leurs activités quotidiennes de trading à court terme d'électricité et de gaz. Le partenariat entre Powel et Openlink est un complément naturel. Openlink fournit la meilleure solution ETRM de sa catégorie. La solution de planification automatique de Powel s'attaque à la complexité des marchés physiques et notre solution de trading intraday algorithmique accélère les performances et fournit la flexibilité grâce à une approche de type "boîte blanche". »

Openlink et Powel partagent leurs relations avec des sociétés énergétiques de premier plan et des acteurs du marché intermédiaire, collaborant sur des projets avec des clients qui ont déjà mis en œuvre l'ensemble de produits combinés et qui ont constaté des améliorations mesurables en termes d'efficacité et de précision du trading et de la planification. La standardisation et l'automatisation de l'ensemble de solutions combinées (disponibles sur site ou en tant que service dans le cloud) soulagent les clients d'un fardeau significatif quant à la maintenance.

« Après un examen approfondi du marché, Openlink est ravi de collaborer avec Powel. Notre ensemble de produits combinés aide les clients à extraire une valeur commerciale significative de leurs opérations de trading et de planification », a déclaré André Jäger, directeur général adjoint de la gestion des produits chez Openlink. « Nous partageons également la même vision sur la façon dont les sociétés électriques et gazières pourront se positionner de manière compétitive à l'avenir. »

À propos de Powel

Powel AS, située à Trondheim, en Norvège, est un innovateur et un leader du marché des solutions d'optimisation de la production, de trading et de planification transfrontaliers, de compteurs intelligents, d'exploitation du réseau et de gestion de l'eau. Fondée en 1996, Powel est une société privée comptant 500 employés travaillant depuis la Norvège, le Danemark, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la Turquie et le Chili. Powel AG en Suisse (anciennement Delta Energy Solution AG et appartenant à Powel depuis 2013) est le centre de compétences pour les solutions de trading et logistiques d'électricité et de gaz. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.powel.com.

À propos de Openlink

Openlink (www.openlink.com), une société appartenant à ION Investment Group, fournit des solutions primées de trading, de trésorerie et de gestion des risques destinées à servir les sociétés électriques, les entreprises à forte consommation de matières premières et les institutions de services financiers, sur site et via Openlink Cloud.

