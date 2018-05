Openmind et Kyivstar Ukraine lancent la première plateforme de messagerie NFV pour le groupe Veon

Openmind Networks a développé et fourni une plateforme de messagerie véritablement révolutionnaire conçue pour la virtualisation des fonctions réseau (NFV). La plateforme d'Openmind est capable de prendre en charge tous les services de messagerie existants et futurs, y compris l'intégration OTT.

Les capacités uniques de Traffic Control 6000 assurent un processus de livraison continue entièrement automatique, grâce auquel une grappe de messagerie en ligne est mise à niveau sans interruption avec la dernière version du logiciel, et ce sans aucune interaction humaine.

Les principaux avantages de Traffic Control 6000 incluent :

1. Mises à niveau sans interruption - Openmind a développé un nouveau processus de déploiement des mises à jour en continu. Ce processus implique une introduction des nouveaux composants logiciels à mesure que les composants logiciels plus anciens sont gracieusement supprimés, et il se déroule alors que la plateforme de messagerie continue à livrer des milliers de messages par seconde.

Ce processus de mise à jour automatique élimine les complexités et réduit les coûts d'une planification détaillée, d'une interruption des services et des tests.

2. Gestion simple - Une grappe Traffic Control peut être gérée de manière centralisée à partir d'une seule interface graphique web, qui tient le rôle de gestionnaire VNF pour la grappe de messagerie. Cela permet à un opérateur de gérer facilement la grappe, et offre des capacités d'évolutivité automatique.

Cela simplifie grandement les tâches de gestion au quotidien et permet au système d'être redimensionné à la demande tout en réduisant les coûts de la planification, des ressources et des opérateurs.

3. Compatibilité avec tous les réseaux - Openmind a conçu sa plateforme de messagerie pour qu'elle puisse être déployée sur n'importe quel type d'infrastructure réseau : réseaux compatibles NFV, réseaux virtualisés ou réseaux construits sur un équipement physique dédié. Cela a été rendu possible grâce à une refonte de l'architecture de la plateforme d'Openmind, depuis une grappe étroitement liée jusqu'à une collection de composants conteneurisés utilisant Docker. Pour les réseaux NFV, Traffic Control 6000 prend en charge des API qui lui permettent de communiquer avec la couche MANO.

4. Facilite l'innovation et les opportunités de création de revenus - Traffic Control 6000 prouve qu'une véritable innovation est encore possible dans le secteur de la messagerie mobile et des services à valeur ajoutée. Openmind a récemment lancé sa plateforme d'engagement mobile pour permettre aux opérateurs, aux agrégateurs et aux interopérateurs de gérer leur trafic A2P (d'application à personne). Traffic Control 6000 permet aux opérateurs d'ajouter la prise en charge de RCS sans difficulté dans leur portefeuille de services de messagerie, et d'exploiter RCS pour de nouveaux cas d'utilisation A2P à forte valeur ajoutée. Openmind a également introduit les DevOps dans le monde de la messagerie, permettant à nos clients de lancer des innovations à la vitesse de l'Internet, tout comme les acteurs numériques natifs (Google, Facebook, WeChat), avec l'ajout de nouveaux logiciels, mises à niveaux et versions de maintenance à un rythme beaucoup plus soutenu que la concurrence.

À propos d'Openmind Networks

La plateforme de communication d'Openmind est déployée sur plus de 260 sites répartis dans 45 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Nord, et traite plus d'un milliard de transactions par jour. Openmind a son siège à Dublin et des bureaux régionaux en République tchèque, à Kuala Lumpur, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et aux Pays-Bas.

