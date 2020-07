OpenSynergy collabore avec Google et Qualcomm sur la virtualisation du système d'exploitation Android Automotive

BERLIN, 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- OpenSynergy a annoncé aujourd'hui sa collaboration d'une durée d'un an avec Google et Qualcomm sur une plateforme de référence avec une instance virtualisée du système d'exploitation Android Automotive s'appuyant sur le SDK d'hyperviseur COQOS d'OpenSynergy et le système sur puce (SoC) automobile Snapdragon SA8155 de Qualcomm.

Google a annoncé des collaborations avec plusieurs constructeurs automobiles pour alimenter les systèmes d'infodivertissement embarqués (in-vehicle infotainment, IVI) avec le système d'exploitation Android Automotive, la plateforme Android open source de Google.

Le secteur automobile progresse vers le regroupement de sous-systèmes matériels de plus en plus complexes et hétérogènes tels que le tableau de bord, l'infodivertissement, l'afficheur tête haute, etc. sur un unique système sur puce (Soc) avec des exigences de criticité mixte issues de la combinaison de différents niveaux de sureté de fonctionnement). Cela permet une intégration logicielle plus étroite entre les sous-systèmes, ainsi que des économies de coût et de poids. Google travaille donc sur la virtualisation du système d'exploitation Android Automotive en exploitant et en étendant VIRTIO, une norme de virtualisation établie, maintenue par le consortium OASIS, dont Google est membre. La virtualisation permet à plusieurs systèmes d'exploitation (« invités ») ayant des exigences de criticité mixte de partager le même matériel (« hôte ») géré par le logiciel hôte (« hyperviseur »). Le système d'exploitation Android Automotive sera pris en charge en tant que machine virtuelle invitée sur des hyperviseurs respectant les normes de l'industrie automobile.

L'année dernière, Google, OpenSynergy et Qualcomm ont décidé de collaborer sur la mise en œuvre de cette plateforme de référence. L'objectif de cette plateforme, qui devrait être lancée prochainement, est de montrer comment le système d'exploitation Android Automotive peut être intégré à un puissant SoC à l'aide d'une plateforme virtuelle basée sur des normes ouvertes et sans compromis sur la sureté

La norme VIRTIO

VIRTIO, une norme de partage de périphériques populaire dans le domaine du cloud, fournit la couche de transport et les modèles d'appareils pour des périphériques informatiques essentiels tels que la mémoire, la communication réseau, le processeur graphique et les entrées/sorties etc. La nature de ce dispositifs logiciels, similaire aux architectures DMA et offre une alternative performante aux modèles de virtualisation E/S reposant sur une assistance matérielle tout en assurant facilité de mise en œuvre et sureté de fonctionnement.

OpenSynergy a rejoint le consortium OASIS en 2019 pour lancer l'expansion de VIRTIO dans le domaine automobile. Dans le même temps, la société a contribué au noyau Linux à raison de plusieurs périphériques VIRTIO. Grâce à son expertise acquise dans le domaine open source, OpenSynergy fournit actuellement la plateforme virtuelle à normes ouvertes la plus mature de l'industrie automobile.

Regis Adjamah, CEO d'OpenSynergy, a déclaré : « L'adoption de VIRTIO a constitué une étape majeure pour notre SDK d'hyperviseur COQOS de classe automobile. C'est une bonne nouvelle pour tous nos clients mettant actuellement à niveau leurs programmes d'IVI. Nous complétons notre hyperviseur de type 1, léger et agnostique au système d'exploitation, avec la technologie de partage de périphériques à normes ouvertes VIRTIO. Nous poursuivons activement l'adoption de normes ouvertes en investissant dans l'open source. Nous pensons que le moment est venu pour les acteurs de l'industrie automobile d'abandonner ses solutions propriétaires, d'adopter des normes ouvertes et de se différencier sur la qualité et les performances de leur implémentation. »

En démontrant comment le système d'exploitation Android Automotive peut être déployé et porté sans aucune modification supplémentaire sur différents SoC et hyperviseurs, la plateforme de référence aidera VIRTIO à étendre sa portée au domaine automobile. VIRTIO offre une flexibilité maximale aux constructeurs automobiles et partenaires des équipementiers automobiles, leur permettant de basculer facilement entre les différents SoC, les hyperviseurs et les systèmes d'exploitation hôtes/invités, afin de répondre au mieux à leurs besoins.

À propos d'OpenSynergy

OpenSynergy fournit des logiciels intégrés pour la prochaine génération de véhicules. Nos hyperviseurs et produits de communication ouvrent la voie à une expérience de conduite intégrée.

Le SDK d'hyperviseur COQOS de la plateforme de virtualisation prend en charge la convergence des fonctions logicielles des véhicules avec différentes exigences en matière de sûreté et de cybersécurité. Il est conçu pour les contrôleurs de cockpit multi-écrans, les antennes intelligentes ou les contrôleurs de domaine puissants utilisant une combinaison de technologie AUTOSAR et de solutions ouvertes, telles que Linux et Android.

OpenSynergy est un membre actif de plusieurs organismes de normalisation pertinents dans l'industrie automobile, tels qu'OASIS (Organziation for the Advancement of Structured Information Standards, ou Organisation pour la promotion de normes d'informations structurées), AUTOSAR, la GENIVI Alliance et la Fondation Linux (Automotive Grade Linux).

Nos services d'ingénierie complètent les produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opensynergy.com.

