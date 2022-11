OpenWay lance une plateforme Card- et Wallet-as-a-Service pour les fournisseurs CaaS du monde entier

BRUXELLES, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- OpenWay est fière d'annoncer que sa plateforme d'activation de Card-as-a-Service Way4, récemment lancée en Europe et déjà reconnue comme l'une des meilleures solutions technologiques CaaS du marché, est désormais disponible pour les fournisseurs de Card-as-a-Service et Wallet-as-a-Service du monde entier.

La solution est basée sur la plateforme de paiement numérique Way4, qui a été primée. Elle est conçue pour les fournisseurs CaaS qui privilégient une superbe expérience de paiement numérique pour leurs clients. Elle est alimentée par un noyau flexible de produits et de services en ligne, avec des délais de commercialisation rapides, un traitement en temps réel et un large éventail d'API riches en données.

En outre, la solution contribue à la durabilité et à l'inclusion financière lorsque davantage de services sont associés aux cartes émises sur la plateforme Way4. Parmi les services déjà lancés, citons le suivi de l'empreinte carbone de chaque titulaire de carte, la distribution par carte d'aides sociales aux populations financièrement vulnérables, l'inclusion financière des populations non bancarisées par le biais de cartes et de portefeuilles, les cartes numériques sans plastique via des applications mobiles, les reçus écologiques sans papier pour les distributeurs automatiques de billets, etc.

« D'ici 2030, selon les récentes prévisions d'IDC, 74 % des paiements des consommateurs seront traités par des institutions de services financiers non traditionnels », déclare Pavel Gubin, PDG d'OpenWay. « Pour attirer les banques numériques, les IME, les détaillants, les sociétés de flotte, les fintechs et autres émetteurs non traditionnels, un fournisseur de CaaS doit les aider à se conformer aux cadres sociaux, environnementaux et gouvernementaux spécifiques à leur géographie. OpenWay soutient cet agenda en fournissant de multiples services innovants via plus de 1 000 API. Nous pensons que nos clients bénéficieront à la fois de la diversité de leurs offres de paiement numérique et de la possibilité d'apporter une nouvelle valeur ajoutée aux services de paiement. »

Les acteurs CaaS présents sur Way4 peuvent fournir à leurs émetteurs tout type de produit de paiement basé sur des cartes et des portefeuilles : crédit, débit, entreprise, flotte, paiement à tempérament, prépayé, virtuel, fidélité et cadeau. Way4 prend également en charge plusieurs scénarios « Acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL, « Buy Now, Pay Later »). Outre le BNPL, les avantages concurrentiels importants sont également la diversité des programmes de cartes, les dispositifs de suivi de l'empreinte carbone, l'émission de cartes numériques et le transfert des cartes vers les portefeuilles.

La plateforme CaaS et WaaS Way4 est fournie avec des configurations de produits standard, des exigences commerciales, des manuels de mise en œuvre, des guides d'installation et des plans de test. Cette approche permet aux fournisseurs de CaaS d'intégrer plus rapidement de nouveaux clients. Un acteur de CaaS utilisant Way4 dans le cloud a déjà attiré plusieurs néobanques en les intégrant et en créant leurs portefeuilles de cartes uniques en quelques semaines au lieu de plusieurs mois.

À propos d'OpenWay

OpenWay (www.openwaygroup.com) est le premier développeur mondial de la plateforme logicielle de paiements numériques Way4. Nous aidons nos clients – les meilleurs organismes financiers et non financiers dans 83 pays – à rendre les paiements plus pratiques et efficaces pour les populations du monde entier. Plus de 500 acteurs de l'industrie du paiement dans le monde gèrent leurs activités de paiement numérique sur Way4. Avec de multiples centres de compétence en Europe, dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, notre équipe a une compréhension étendue et holistique des cultures et des compétences. Le contexte très diversifié de notre activité implique une évolution et une innovation permanentes.

SOURCE OpenWay