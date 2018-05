OPEP : les ministres de l'Énergie s'apprêtent à parler de la contribution du pétrole à un avenir énergétique durable

Le 7e Séminaire international de l'OPEP, l'un des forums les plus importants au monde pour les experts de premier plan dans le domaine de l'énergie, aura lieu les 20 et 21 juin 2018 à la Hofburg, à Vienne. Les ministres des pays membres de l'OPEP et de nations productrices non membres de l'OPEP se réuniront avec des représentants de haut rang d'entreprises et d'organisations internationales, ainsi que des scientifiques et des experts en énergie de premier plan, afin de parler de sujets liés au thème de cette année : « Pétrole - Coopération pour un avenir durable ». Au total, plus de 750 participants sont attendus. Le programme inclut également la présentation des Prix de l'OPEP 2018 pour la recherche et le journalisme à l'hôtel de ville de Vienne.

Intervenants et panélistes de haut rang

Pendant les deux jours de l'événement, les participants pourront écouter une variété d'intervenants de haut niveau. Les ministres des pays membres de l'OPEP, de pays producteurs non membres de l'OPEP et de grandes nations consommatrices de pétrole, ainsi que les dirigeants de nombreuses organisations intergouvernementales, examineront et discuteront de différentes perspectives entourant le thème central à l'occasion de cinq séances stimulantes. Chaque séance comprendra des discours liminaires, suivis par des tables rondes inspirantes. Les intervenants confirmés incluent aussi les hauts dirigeants de compagnies pétrolières nationales et internationales, d'autres leaders du secteur, des universitaires et des experts en énergie.

Présentation des Prix de l'OPEP 2018

Dans le cadre du Séminaire international de l'OPEP, les Prix de l'OPEP pour la recherche et le journalisme seront décernés à l'hôtel de ville de Vienne.

7e Séminaire international de l'OPEP

20-21 juin 2018

Hofburg

Vienne, Autriche

Les inscriptions sont désormais ouvertes à l'adresse : https://www.opecseminar.org/opec-seminar-ticket-registration.htm pour réserver une place à l'événement. Le nombre de places est limité. Les étudiants bénéficient de tarifs spéciaux sur les billets.

Pour plus de détails et des mises à jour, rendez-vous sur le site http://www.opecseminar.org

À propos du Séminaire international de l'OPEP

Le Séminaire international de l'OPEP est l'un des principaux rendez-vous dans le calendrier mondial de l'énergie. Les Séminaires de l'OPEP, dont le premier s'est tenu à Vienne en 1969, n'ont cessé de grandir en termes de taille et d'ampleur au fil des ans, abordant non seulement des thèmes liés au secteur du pétrole, mais aussi des questions comme les finances mondiales, le développement durable et l'environnement. La série actuelle de Séminaires internationaux de l'OPEP a débuté en 2001, permettant de donner un nouvel élan sur les questions clés de l'industrie et de développer des canaux nouveaux et existants de dialogue et de coopération.

À propos de l'OPEP

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est une organisation intergouvernementale permanente qui a été fondée en 1960. L'OPEP compte actuellement 14 pays membres (Algérie, Angola, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Équateur, Gabon, Guinée équatoriale, Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Qatar, République islamique d'Iran, Venezuela) et est basée à Vienne, la capitale de l'Autriche.

Accréditation des médias pour le 7e Séminaire international de l'OPEP

Franziska Peterlik

Administration et coordination

E-mail : opecseminar2018@eventplan.at

Tél. : +43-660-2003071



Contact pour le Séminaire de l'OPEP

Mme Hind Zaher

Spécialiste des RP

E-mail : seminar@opec.org

Tél. : +43-21112-3312



