OPEP: ministros da energia irão discutir a contribuição do petróleo para um futuro sustentável da energia

VIENA, 7 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O 7o Seminário Internacional da OPEP, um dos fóruns mais proeminentes do mundo dos maiores especialistas no campo da energia, será realizado em 20 e 21 de junho de 2018 no Hofburg Palace, em Viena. Ministros dos países membros da OPEP e de países produtores não membros da OPEP irão se reunir com representantes de alto escalão de empresas e organizações internacionais, bem como com os maiores cientistas e especialistas em energia, para discutir tópicos relacionados ao tema deste ano "Petróleo – Cooperação para um Futuro Sustentável" ("'Petroleum – Cooperation for a Sustainable Future"). Mais de 750 participantes são esperados. O programa também inclui a Premiação da OPEP de 2018 para a Pesquisa e o Jornalismo, a ser realizado na Prefeitura de Viena.

Palestrantes e panelistas altamente ilustres

Durante dois dias, os participantes irão ouvir diversos palestrantes de alto nível. Ministros dos países membros da OPEP e de países produtores não membros da OPEP, de nações que são grandes consumidoras de petróleo, bem como dirigentes de muitas organizações intergovernamentais, irão examinar e discutir várias perspectivas relacionadas ao tema dominante em cinco sessões estimulantes. Cada sessão irá consistir de palestras programáticas, seguidas por discussões intelectualmente instigantes nos painéis. Entre os palestrantes confirmados estão presidentes-executivos de empresas de petróleo nacionais e internacionais, outros líderes do setor, acadêmicos e especialistas em energia.

Apresentação da Premiação da OPEP de 2018

Como parte do Seminário Internacional da OPEP, a Premiação da OPEP para a Pesquisa e o Jornalismo será realizada na Prefeitura de Viena.

7o Seminário Internacional da OPEP

20 e 21 de junho de 2018

Hofburg Palace

Viena, Áustria

As inscrições para o evento já estão abertas em https://www.opecseminar.org/opec-seminar-ticket-registration.htm, para assegurar assentos que serão limitados no evento. Estudantes têm direito a preços especiais de ingresso.

Para obter mais informações e atualizações, visite http://www.opecseminar.org.

Sobre o Seminário Internacional da OPEP

O Seminário Internacional da OPEP é um dos principais eventos do calendário mundial de energia. O primeiro seminário da OPEP foi realizado em Viena, em 1969, com os seminários aumentando em tamanho e escopo no decorrer dos anos, incluindo tópicos não apenas relacionados ao petróleo, mas também a outras questões, tais como financiamento global, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. A atual série do Seminário Internacional da OPEP começou em 2001 e garantiu um novo ímpeto a questões essenciais do setor e desenvolveu as atuais e novas avenidas para o diálogo e a cooperação.

Sobre a OPEP

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – ou, em inglês, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) – é uma organização intergovernamental permanente, fundada em 1960. Atualmente, a OPEP tem 14 países membros (Argélia, Angola, Equador, Guiné Equatorial, Gabão, RI do Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela) e é sediada em Viena, capital da Áustria.

Credenciamento da Mídia para o 7o Seminário Internacional da OPEP

Franziska Peterlik

Administração e Coordenação

E-mail: opecseminar2018@eventplan.at

Telefone: +43-660-2003071

Contato no Seminário da OPEP

Srta. Hind Zaher

Especialista de RP

E-mail: seminar@opec.org

Telefone: +43-21112-3312

FONTE OPEC

