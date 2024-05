Oper „Marco Polo" lebt wieder auf, GDToday Salon fördert den kulturellen Austausch mit über 200 Teilnehmern aus aller Welt

GUANGZHOU, China, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von GDToday:

Am 3. und 4. Mai kehrte die Oper „Marco Polo" in das Opernhaus von Guangzhou zurück. Diese Oper in drei Akten, die auf Chinesisch gesungen wird, nimmt das Publikum mit auf eine Reise entlang der historischen Seidenstraße, erzählt von den legendären Abenteuern des legendären italienischen Reisenden Marco Polo und seiner Gefährten und fördert die Freundschaft zwischen China und Italien.

Marco Polo, der im 13. Jahrhundert in Italien geboren wurde, reiste mit seinem Vater und seinem Onkel nach China. Sein Reisebericht „Il Milione – Die Wunder der Welt" enthielt einen detaillierten Bericht über seine Erlebnisse in China und weckte das Interesse der westlichen Welt an China.

In Verbindung mit der Oper „Marco Polo" wurde ein GDToday Salon „An Encounter with Marco Polo" veranstaltet, der ein globales Treffen mit über 200 internationalen Teilnehmern und eine Ausstellung des immateriellen Kulturerbes von Guangdong umfasste.

„Die Oper „Marco Polo" erinnert mich an die engen Beziehungen zwischen China und Italien. Ich freue mich, ankündigen zu können, dass die Oper am 5. Mai auf GOLDTV-Kanälen in ganz Italien ausgestrahlt wird", sagte Gianfranco Sciscione, Vorsitzender der Gruppe Sciscione, auf dem GDToday Salon. Außerdem lud er die „Marco Polo"-Truppe zu einer Reihe von Auftritten in Italien ein. „Dieser kulturelle Austausch wird dem italienischen Publikum die Möglichkeit bieten, die reiche Theaterkunst Chinas zu erleben", fügte er hinzu.

Die Oper inspiriert das Publikum mit Harmonie und Vielfalt

Die Oper schildert die Abenteuer von Marco Polo, seinem Vater Niccolò Polo und seinem Onkel Maffeo Polo entlang der alten Seidenstraße im 13. Jahrhundert und erzählt vom Aufstieg und Fall der Song- und Yuan-Dynastien sowie von der Kommunikation und dem Handel zwischen Ost und West.

Die Oper wurde 2018 in Guangzhou unter der Regie von Kasper Holten uraufgeführt, erhielt vier Sterne von den Kritikern der Financial Times und wurde von Musical America als einer der „Top Ten Music Trends/Events in China, 2018" eingestuft. Im Jahr 2019 kehrte sie „nach Hause" zurück und wurde am Teatro dal Verme in Mailand und am Teatro Carlo Felice in Genua, Italien, inszeniert.

Anlässlich des 700. Jahrestages des Todes des legendären italienischen Reisenden Marco Polo kehrt die Oper nach ihrer Premiere im Jahr 2018 mit einer hochkarätigen Besetzung und einem Dirigenten zurück. Die Oper hat das Publikum mit der Aufführung von „Marco Polo", einer fesselnden Oper, die von dem angesehenen Haus in Auftrag gegeben wurde, begeistert.

Viele Texte in der Oper sind tiefgründig und beeindruckend, wie z. B. „Das eigene Glück verursacht kein Unglück für andere. Der eigene Palast ruiniert nicht die Dächer der anderen." „Am Anfang scheinen die Figuren in der Oper nicht in der Lage zu sein, sich gegenseitig zu verändern, aber in Wirklichkeit haben sich die Zivilisationen durch Austausch und Kollisionen auf subtile Weise vermischt und verschmolzen", sagte Wei Jin, der Librettist der Oper Marco Polo und Distinguierter Professor des Zhejiang Conservatory of Music. Er hofft, dass diese Oper die Konzepte der Offenheit, der Inklusion und der Harmonie ohne Uniformität fördern und zur Freundschaft zwischen China und Italien sowie zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation beitragen kann.

Im Anschluss an die Aufführung äußerten die Besucher ihre Bewunderung und Anerkennung für die künstlerische Brillanz und die thematische Tiefe der Oper. „Ich fühle mich tatsächlich mit der Show verbunden, weil Marco Polo ein Fremder in China war und die ganze Liebe in China stattfand. Und ich bin jetzt in ein schönes chinesisches Mädchen verliebt", sagte Rei, ein Zuschauer aus Venezuela.

Gianluca Zoppa, ein italienischer Dramatiker, Produzent, Regisseur und Schauspieler, der seit langem in Guangdong lebt, sagte nach dem Besuch der Oper, sie spiegele in vielen Aspekten die Integration chinesischer und westlicher Kulturelemente wider. „Diese Oper erzählt die Geschichte von Marco Polos Reisen in China, ein Thema, das für das westliche Publikum sehr interessant ist. Sie entspricht nicht nur den ästhetischen Vorlieben der westlichen Zuschauer, sondern regt durch die Erzählung, die Musik, die Kostüme und das Bühnenbild auch ihre Fantasie über den Orient an."

In der Hoffnung, Marco Polo einzuladen, den GBA zu erkunden

Die Reihe des GDToday-Salons „Eine Begegnung mit Marco Polo" fand ihren Höhepunkt in einem globalen Treffen mit über 200 Teilnehmern von Generalkonsulaten und Handelskammern aus 29 Ländern in Guangzhou sowie Gästen aus dem In- und Ausland, das den weltweiten kulturellen Austausch fördern sollte.

„Ich denke, es ist eine wunderbare Initiative, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenzubringen, von einer legendären Figur zu erzählen und dem freundlichen Boten Marco Polo Tribut zu zollen", sagte Valerio De Parolis, italienischer Generalkonsul in Guangzhou, gegenüber GDToday und zeigte sich beeindruckt von der Tatsache, dass Marco Polo noch immer das Leben so vieler Menschen berührt. Er erwartet, dass er sich auf einige kulturelle Projekte konzentrieren wird, die die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten verbessern und den Studentenaustausch in Zukunft fördern können.

Alessandro Lamantia, Vorstandsmitglied der Chinesisch-Italienischen Handelskammer, teilte GDToday seine Begeisterung über die dynamische Atmosphäre in Guangdong und das Potenzial für die Förderung des kulturellen Austauschs und der geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen mit. Im Rückblick auf seine Reise seit 1999 durch China zeigte er sich begeistert von der Energie der Stadt und betonte die Bedeutung des Aufbaus enger Beziehungen zwischen der lokalen und der italienischen Gemeinschaft.

„Wenn ich die Ehre hätte, Marco Polo heute zu treffen, würde ich ihm in aller Bescheidenheit empfehlen, mit mir den Großraum Guangdong-Hongkong-Macao zu erkunden, um die laufenden Veränderungen, das Wachstum und die Innovation zu würdigen, und vielleicht würde er sogar eine neue Ausgabe von IL MILIONE erleben, die von einer künstlichen Intelligenz made in China geschrieben wurde!" fügte Alessandro Lamantia hinzu.

Sandro Trottis Ölgemälde-Serie „The Reverie of Marco Polo", die von Professor Lei kuratiert wurde, wurde ebenfalls während der Veranstaltung ausgestellt. Sandro Trotti ist ein zeitgenössischer italienischer Maler, der mit seinem Pinsel die Reise Marco Polos von Italien nach China in eine neue Zeit übertragen hat.

Die Veranstaltung umfasste auch eine Ausstellung des immateriellen Kulturerbes von Guangdong, das Teil des Austauschs über die alte Seidenstraße ist, auf der Marco Polo reiste. Die Ausstellung zeigte über 30 Meisterwerke des bemalten Porzellans aus Guangzhou (Guangcai) und der Stickerei aus Guangzhou (Guangxiu), zwei bedeutende Waren, die über die alte Seidenstraße aus der Provinz nach Europa exportiert wurden.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2405240/video.mp4