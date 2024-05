GUANGZHOU, Chine, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de GDToday :

Les 3 et 4 mai, l'opéra « Marco Polo » a fait son retour à l'Opéra de Guangzhou. Cet opéra en trois actes, chanté en chinois, emmène le public dans un voyage le long de l'historique route de la soie, racontant les aventures légendaires de l'emblématique voyageur italien Marco Polo et de ses compagnons et promouvant l'amitié entre la Chine et l'Italie.

Marco Polo, né en Italie au XIIIe siècle, s'est rendu en Chine avec son père et son oncle. Son carnet de voyage, « Le Livre de Marco Polo », relate en détail ses expériences en Chine et a suscité l'intérêt des Occidentaux pour ce pays.

Plusieurs salons GDToday « Rencontre avec Marco Polo » ont été organisés à l'occasion de l'opéra « Marco Polo », dont un rassemblement mondial réunissant plus de 200 participants internationaux et une exposition sur le patrimoine culturel immatériel du Guangdong.

« L'opéra "Marco Polo" me rappelle les liens étroits entre la Chine et l'Italie. Je suis heureux d'annoncer que le 5 mai, l'opéra sera diffusé sur les chaînes GOLDTV dans toute l'Italie », a déclaré Gianfranco Sciscione, président du groupe Sciscione, lors du salon GDToday. Il a également invité la troupe « Marco Polo » à donner une série de spectacles en Italie. « Cet échange culturel permettra au public italien de découvrir la richesse de l'art théâtral chinois », a-t-il ajouté.

L'opéra inspire le public par son harmonie et sa diversité

En décrivant l'aventure de Marco Polo, de son père Niccolò Polo et de son oncle Maffeo Polo le long de l'ancienne route de la soie au XIIIe siècle, cet opéra recrée l'ascension et la chute des dynasties Song et Yuan, ainsi que la communication et le commerce entre l'Orient et l'Occident.

L'opéra a été créé à Guangzhou en 2018 et mis en scène par Kasper Holten, ce qui lui a valu quatre étoiles de la part des critiques du Financial Times et l'a classé parmi les « dix meilleures tendances/événements musicaux en Chine, 2018 » par Musical America. En 2019, l'opéra est rentré « chez lui » et a été joué au Teatro dal Verme à Milan et au Teatro Carlo Felice à Gênes, en Italie.

Pour célébrer le 700e anniversaire du décès du légendaire voyageur italien Marco Polo, l'opéra revient avec une distribution et un chef d'orchestre exceptionnels après ses débuts en 2018. L'opéra a ébloui le public avec la prestation de « Marco Polo », un opéra captivant commandé par le site réputé.

De nombreuses paroles de l'opéra sont profondes et impressionnantes, telles que « Le bonheur d'une personne ne cause pas le malheur des autres. Le palais de l'un ne ruine pas les toits des autres ». « Au début, les personnages de l'opéra semblent incapables de changer les uns les autres, mais en fait, les civilisations se sont subtilement mélangées et ont fusionné par le biais d'échanges et de collisions », a expliqué Wei Jin, librettiste de l'opéra Marco Polo et professeur émérite du Conservatoire de musique du Zhejiang. Il espère que cet opéra pourra promouvoir les concepts d'ouverture, d'inclusion et d'harmonie sans uniformité, et contribuer à l'amitié entre la Chine et l'Italie ainsi qu'au progrès de la civilisation humaine.

À la suite de la représentation, les participants ont exprimé leur admiration et leur appréciation pour la brillance artistique et la profondeur thématique de l'opéra. « En fait, je m'identifie au spectacle, parce que Marco Polo était un étranger en Chine et que tout l'amour a eu lieu en Chine. Et j'ai aujourd'hui une belle compagne chinoise », a déclaré Rei, un membre du public vénézuélien.

Gianluca Zoppa, dramaturge, producteur, metteur en scène et acteur italien résidant depuis longtemps dans le Guangdong, a déclaré après avoir vu l'opéra que celui-ci reflétait l'intégration des éléments culturels chinois et occidentaux à bien des égards. « Cet opéra raconte l'histoire des voyages de Marco Polo en Chine, un thème très attrayant pour le public occidental. Il répond non seulement aux préférences esthétiques des spectateurs occidentaux, mais stimule également leur imagination sur l'Orient par sa narration, sa musique, ses costumes et sa scénographie. »

L'espoir d'inviter Marco Polo à découvrir la région de la Grande Baie

La série de salons GDToday « Rencontre avec Marco Polo » a été marquée par un rassemblement mondial, visant à stimuler les échanges culturels mondiaux avec plus de 200 participants des consulats généraux et des chambres de commerce de 29 pays à Guangzhou, ainsi que des invités du pays et de l'étranger.

« Je pense qu'il s'agit d'une initiative merveilleuse pour rassembler des personnes d'horizons différents, raconter l'histoire d'une figure légendaire et rendre hommage au messager amical, Marco Polo », a déclaré à GDToday Valerio De Parolis, consul général d'Italie à Guangzhou, qui s'est dit impressionné par le fait que Marco Polo continue de toucher la vie de tant de personnes. Il souhaitait se consacrer à certains projets culturels susceptibles de renforcer la coopération entre les universités et de promouvoir les échanges d'étudiants à l'avenir.

Alessandro Lamantia, membre du conseil d'administration de la chambre de commerce Chine-Italie, a fait part à GDToday de son enthousiasme pour l'atmosphère dynamique du Guangdong et le potentiel de promotion des échanges culturels et de la collaboration commerciale entre les deux nations. Revenant sur son parcours depuis 1999 en Chine, il s'est dit enthousiasmé par l'énergie de la ville et a souligné l'importance de tisser des liens solides entre les communautés locales et italiennes.

« Si j'avais l'honneur de rencontrer Marco Polo aujourd'hui, je lui recommanderais humblement d'explorer avec moi la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao pour apprécier les changements, la croissance et l'innovation en cours, et peut-être pourrait-il même assister à une nouvelle édition d'IL MILIONE écrite par une intelligence artificielle fabriquée en Chine ! » a ajouté Alessandro Lamantia.

La série de peintures à l'huile de Sandro Trotti « La rêverie de Marco Polo », organisée par le professeur Lei, a également été exposée lors de l'événement. Sandro Trotti est un peintre italien contemporain qui a représenté les voyages de Marco Polo dans une nouvelle ère avec son pinceau, décrivant le voyage de l'Italie à la Chine.

L'événement comprenait également une exposition sur le patrimoine culturel immatériel du Guangdong, qui fait partie des échanges effectués sur l'ancienne route de la soie empruntée par Marco Polo. L'exposition présentait plus de 30 chefs-d'œuvre de porcelaine peinte de Guangzhou (Guangcai) et de broderie de Guangzhou (Guangxiu), deux produits importants exportés de la province vers l'Europe par l'intermédiaire de l'ancienne route de la soie.