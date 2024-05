L'opera "Marco Polo" rinasce, GDToday Salon promuove gli scambi culturali con oltre 200 partecipanti da tutto il mondo

GUANGZHOU, Cina, 9 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Una notizia di GDToday:

il 3 e 4 maggio l'opera "Marco Polo" ha fatto il suo ritorno al Teatro dell'Opera di Guangzhou. Quest'opera in tre atti, cantata in cinese, accompagna il pubblico in un viaggio lungo la storica Via della Seta, raccontando le leggendarie avventure dell'iconico viaggiatore italiano Marco Polo e dei suoi compagni e promuovendo l'amicizia tra Cina e Italia.

Marco Polo, nato in Italia nel XIII secolo, viaggiò in Cina con suo padre e suo zio. Il suo diario di viaggio, "I viaggi di Marco Polo", ha fornito un resoconto dettagliato delle sue esperienze in Cina e ha suscitato l'interesse del popolo occidentale per la Cina.

In concomitanza con l'opera "Marco Polo" si è tenuta la serie "Un incontro con Marco Polo" del GDToday Salon, che comprendeva un incontro globale con oltre 200 partecipanti internazionali e una mostra del patrimonio culturale immateriale del Guangdong.

"L'opera 'Marco Polo' mi ricorda i forti legami tra Cina e Italia. Ho il piacere di annunciare che il 5 maggio l'opera andrà in onda sui canali GOLDTV di tutta Italia", ha affermato Gianfranco Sciscione, Presidente del Gruppo Sciscione, al Salone GDToday. Invita inoltre la compagnia "Marco Polo" a realizzare una serie di spettacoli in Italia. "Questo scambio culturale offrirà al pubblico italiano la possibilità di sperimentare la ricca arte teatrale cinese", ha aggiunto.

L'Opera ispira il pubblico con armonia e diversità

Descrivendo l'avventura di Marco Polo, suo padre Niccolò Polo e suo zio Maffeo Polo lungo l'antica Via della Seta nel XIII secolo, quest'opera fa rivivere l'ascesa e la caduta delle dinastie Song e Yuan, nonché la comunicazione e il commercio tra l'Oriente e l'Occidente.

L'opera è stata presentata in anteprima a Guangzhou nel 2018, diretta da Kasper Holten, ottenendo quattro stelle dalla critica del Financial Times e classificandosi come uno dei "Top Ten Music Trends/Events in China, 2018" da Musical America. Nel 2019 è tornato "a casa" ed è andato in scena al Teatro dal Verme di Milano e al Teatro Carlo Felice di Genova.

Per commemorare il 700° anniversario della scomparsa del leggendario viaggiatore italiano Marco Polo, l'opera ritorna con un cast e un direttore d'orchestra stellari dopo il suo debutto nel 2018. L'opera ha stupito il pubblico con l'esecuzione di "Marco Polo", un'opera affascinante commissionata dalla prestigiosa sede.

Molti testi dell'opera sono profondi e impressionanti, come ad esempio "La felicità di qualcuno non causa sfortuna agli altri. Il proprio palazzo non rovina i tetti degli altri". "All'inizio, i personaggi dell'opera sembrano incapaci di cambiarsi reciprocamente, ma in realtà le civiltà si sono abilmente mescolate e fuse attraverso scambi e collisioni", ha affermato Wei Jin, il librettista dell'opera Marco Polo e Professore emerito del Conservatorio di Musica di Zhejiang. Spera che quest'opera possa promuovere i concetti di apertura, inclusività e armonia senza uniformità e contribuire all'amicizia tra Cina e Italia e al progresso della civiltà umana.

Dopo lo spettacolo, i partecipanti hanno espresso stupore e apprezzamento per lo splendore artistico e la profondità tematica dell'opera. "In realtà, sento un legame con lo spettacolo perché Marco Polo era straniero in Cina, e quindi tutto l'amore ha avuto luogo in Cina. E adesso sono innamorato di una bellissima ragazza cinese", ha detto Rei, uno spettatore venezuelano.

Gianluca Zoppa, drammaturgo, produttore, regista e attore italiano residente da tempo nel Guangdong, ha affermato dopo aver visto l'opera, che riflette l'integrazione degli elementi culturali cinesi e occidentali sotto molti aspetti. "Quest'opera racconta la storia dei viaggi di Marco Polo in Cina, che è un tema molto affascinante per il pubblico occidentale. Non solo risponde alle preferenze estetiche degli spettatori occidentali, ma stimola anche la loro immaginazione riguardo all'Oriente attraverso la narrativa, la musica, i costumi e la scenografia."

Invito a Marco Polo a esplorare la GBA

La serie del GDToday Salon "Un incontro con Marco Polo" è stata valorizzata da un incontro globale tenutosi a Guangzhou, con l'obiettivo di promuovere gli scambi culturali globali, a cui hanno preso parte oltre 200 partecipanti provenienti dai consolati generali e dalle camere di commercio di 29 paesi, nonché ospiti locali e dall'estero.

"Penso che sia una bellissima iniziativa riunire persone con background diversi, raccontando una figura leggendaria e rendendo omaggio al cordiale messaggero Marco Polo", ha detto a GDToday Valerio De Parolis, Console Generale d'Italia a Guangzhou, rimasto colpito dal fatto che Marco Polo tocchi ancora la vita di così tante persone. De Parolis prevede di concentrarsi su alcuni progetti culturali che possano rafforzare la collaborazione tra le università e promuovere gli scambi di studenti in futuro.

Alessandro Lamantia, membro del consiglio della Camera di Commercio Italiana in Cina, ha condiviso con GDToday il suo entusiasmo per l'atmosfera dinamica del Guangdong e il potenziale per promuovere lo scambio culturale e la collaborazione commerciale tra le due nazioni. Riflettendo sul suo viaggio in Cina dal 1999, ha espresso entusiasmo per l'energia della città e ha sottolineato l'importanza di sviluppare legami forti tra le comunità locali e italiane.

"Se avessi l'onore di incontrare Marco Polo oggi, gli consiglierei umilmente di esplorare con me la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao per ammirarne i continui cambiamenti, la crescita e l'innovazione, e forse potrebbe essere testimone anche di una nuova edizione de IL MILIONE scritta dall'intelligenza artificiale made in China!", ha aggiunto Alessandro Lamantia.

Durante l'evento è stata esposta anche la serie di dipinti ad olio di Sandro Trotti, "Le Reverie di Marco Polo", curata dal Professor Lei. Sandro Trotti è un pittore italiano contemporaneo, che ha rappresentato con il suo pennello i viaggi di Marco Polo in una nuova era, raffigurando il viaggio dall'Italia alla Cina.

L'evento ha previsto anche una mostra del patrimonio culturale immateriale del Guangdong, parte degli scambi lungo l'antica Via della Seta percorsa da Marco Polo. La mostra ha ospitato oltre 30 capolavori di porcellana dipinta di Guangzhou (Guangcai) e ricami di Guangzhou (Guangxiu), due prodotti importanti che venivano esportati da questa provincia fino in Europa attraverso l'antica Via della Seta.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2405240/video.mp4