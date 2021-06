Operador de data center DEAC está implementando o conceito de "empresa verde" e adotou fontes de energia 100% renovável

RIGA, Letônia, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Em maio de 2021, a DEAC se tornou um operador de data center ecológico que utiliza 100% de energia renovável proveniente de fazendas de vento do norte da Europa e participou de um plano global de descarbonização da economia.

O aumento da demanda por soluções de data center, especialmente na nuvem, resulta em um alto consumo de energia em data centers, o que exerce um impacto negativo sobre o clima. Como a eletricidade proveniente de combustíveis fósseis está diretamente relacionada com as emissões de carbono, a DEAC adotou a energia renovável para minimizar o impacto negativo sobre o meio ambiente.

O problema das mudanças climáticas globais devido às emissões de gases de efeito estufa une muitos países em torno de um objetivo comum. Empresas de TIC do mundo todo estão desenvolvendo novas soluções ecológicas de tecnologia a fim de se tornarem neutras em clima e carbono até 2030, de acordo com o Acordo de Paris.

"Já melhoramos a eficiência energética atualizando os sistemas de resfriamento, adicionando resfriadores e criando uma nova solução de corredor quente-frio nas salas de servidores. Utilizando 100% de recursos de energia renovável, a DEAC, como operador socialmente responsável de data centers, contribui para o desenvolvimento ecológico e sustentável da empresa", comenta Andris Gailitis, presidente da diretoria da DEAC.

O conceito de "empresa verde" e os princípios de ESG implicam a redução do consumo de recursos e do impacto negativo sobre o meio ambiente. Com a crescente demanda por energia renovável, seus custos diminuirão no futuro próximo, e sua estabilidade e acesso contribuem para a continuidade e o desenvolvimento dos negócios.

Há mais de 20 anos, a DEAC vem oferecendo a seus clientes as melhores soluções de TI do mercado. A energia verde é um componente integral de tecnologias avançadas e um aspecto fundamental para o desenvolvimento de um negócio sustentável. As empresas podem implementar seu conceito de "empresa verde" juntamente com o operador de data center DEAC, escolhendo-a como seu provedor de serviços de TIC.

SOBRE A DEAC

A DEAC é um dos maiores operadores independentes de data center do norte da Europa e pertence a um fundo suíço de infraestrutura de investimentos administrado pela Quaero Capital. Junto com a DLC, que também pertence à Quaero Capital, a DEAC oferece dois locais principais em Riga e Vilnius. Além disso, a DEAC está presente nas principais cidades da Europa central e oriental. A DEAC atende milhares de clientes em mais de 40 países, oferecendo serviços inovadores de TI, aplicando uma abordagem individual de negócios e tecnologias de ponta.

FONTE DEAC

