Operadora de data centers DEAC está construindo um novo e grande data center que será um dos data centers mais sustentáveis da região báltica

RIGA, Letônia, 6 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Uma das maiores operadoras independentes de data centers do norte da Europa, a DEAC, está construindo um grande e novo data center, que será um dos data centers mais sustentáveis da região.

O data center da DEAC em Riga é um local interessante para empresas internacionais como um centro de terceirização, back office de dados e consolidação de funções de TI graças à experiência e excelente qualificação de sua equipe de TI.

O novo data center permitirá que a DEAC consolide sua posição como líder de mercado na região do Mar Báltico e uma das principais provedoras de serviços para empresas na Europa.

O novo data center tem capacidade para até mil racks de servidores, garantindo um nível mínimo de disponibilidade de serviço de 99,98%. O novo data center será uma instalação de 10 MW que obterá certificação internacional de Nível III. A DEAC utilizará painéis solares no local, será alimentada inteiramente por energias renováveis e utilizará energia de reserva fornecida pela MY Neste Diesel.

"Juntamente com a operadora de data centers DLC, a DEAC oferece dois locais principais em Riga e Vilnius e está crescendo rapidamente para se tornar a rede de data centers mais importante e abrangente da região do Mar Báltico", comentou Sebastien Bourget, sócio-gerente da Quaero Capital.

"Essa é uma oportunidade incrível de construir um novo data center que atenda às necessidades das empresas, ao mesmo tempo que se preocupa com nosso meio ambiente", concordou Andris Gailitis, CEO da DEAC.

A DEAC é uma das maiores operadoras independentes de data centers do norte da Europa e pertence ao Quaero European Infrastructure Fund II, um fundo de investimento em infraestrutura administrado pela empresa de gestão de ativos Quaero Capital. A DEAC atende milhares de clientes em mais de 40 países, oferecendo serviços inovadores de TI e aplicando uma abordagem individual de negócios e tecnologias de ponta. Junto com a DLC, que também pertence ao Quaero European Infrastructure Fund II, a DEAC oferece dois locais principais em Riga e Vilnius. A DEAC está presente nas principais cidades da Europa Central e do Leste Europeu.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810662/deac_Logo.jpg

FONTE DEAC

SOURCE DEAC