Operadora de hotéis pan-europeia inaugura 12 unidades em toda a Islândia

REYKJAVIK, Islândia, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma nova operadora de hotéis, a Legendary Hotels and Resorts, entrará no mercado de hospitalidade da Islândia nos próximos dois anos, com planos ambiciosos de construir, comprar ou reformular um portfólio de 12 hotéis. O primeiro hotel já foi comprado no sul da Islândia, e uma reformulação completa está programada para o início de 2023.

Cada unidade atenderá aos rigorosos padrões corporativos de luxo e conveniência, incluindo horários flexíveis de check-in e check-out, internet sem fio de alta velocidade gratuita como padrão, uma variedade de amenidades e confortos domésticos, juntamente com serviços contínuos de transferência de aeroporto para uma experiência de ponta a ponta livre de problemas. Os hóspedes do hotel também apreciarão alguns dos melhores cafés e vinhos da Islândia, opções internacionais de café da manhã de dar água na boca e o melhor serviço profissional de uma equipe amigável e experiente.

O CEO e fundador do lendário Hotel and Resorts, Dmitrijs Stals, tem 14 anos de experiência no setor de hospitalidade, juntamente com um extenso portfólio de investimentos bem-sucedidos em hospitalidade. Segundo Dmitrijs:

"Agora que o pior da pandemia da COVID já passou, estamos otimistas com o crescimento do setor de viagens nos próximos cinco a dez anos e identificamos uma ampla gama de oportunidades interessantes de crescimento na Europa. Estamos otimistas com o sucesso de nosso novo projeto pan-europeu e esperamos surpreender e encantar nossos clientes com espaços bonitos, conforto total e serviço superior."

A Legendary Hotels and Resorts ehf. é uma empresa constituída em Reykjavik, a capital da Islândia, e continuará a buscar mais oportunidades em todo o norte da Europa e além. A equipe coesa se preocupa profundamente com a satisfação e a felicidade de cada hóspede, com o conceito de cada hotel sendo criado usando décadas de experiência no setor de hospitalidade, juntamente com estudos de viabilidade realizados por empresas das redes de contabilidade Big Four - um investimento seguro e confiável, com infindáveis potenciais de crescimento. Confira este espaço!

