OPESS présentera ses dernières solutions de stockage d'énergie industrielles, commerciales et résidentielles à l'ESS Europe 2023

MUNICH, Allemagne, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- OPESS, un fournisseur leader de solutions et un innovateur de pointe en matière d'énergie appartenant au groupe de premier rang Unisun Group, se prépare à présenter ses dernières technologies renouvelables lors de l'ess Europe 2023 qui aura lieu du 14 au 16 juin. Alimentés par l'engagement d'OPESS à donner aux fabricants et petites et moyennes entreprises du monde entier les moyens de mettre en place des solutions énergétiques intelligentes, rentables et fiables, les produits de stockage de nouvelle génération de la société promettent une polyvalence, une sécurité et une performance de pointe. Ils sont conçus pour aider les entreprises de tous les secteurs à accélérer la transition énergétique, tout en stimulant leur productivité et en réduisant les coûts.

Au cours de l'événement de trois jours, le stand d'OPESS (C2.470) lèvera le voile sur divers produits de la société, notamment ses produits de stockage modulaires Ocube, la famille Obox conçue pour répondre aux besoins énergétiques des ménages, les solutions intégrées de stockage et de recharge d'énergie de la gamme Ostation, ainsi que les systèmes tout-en-un de gestion intelligente de l'énergie, dont les caractéristiques de pointe simplifient le contrôle et maximisent l'efficacité énergétique. OPESS vise aussi à tirer parti de la plateforme offerte par le plus grand salon solaire au monde pour mobiliser ses pairs de l'industrie et ses partenaires potentiels, dans le but de trouver des possibilités d'élargir ses réseaux d'affaires, de favoriser la collaboration et d'échanger des idées.

Conçues pour les clients commerciaux et industriels et offrant une protection globale contre les intempéries certifiée IP54+, les solutions de stockage d'énergie Ocube disposent d'une redondance robuste de plusieurs niveaux qui les rendent plus sûres, en plus d'une conception modulaire intégrée hautement adaptable qui assure leur compatibilité avec un large éventail d'applications. En outre, la série Ocube est équipée du système de gestion de l'énergie propriétaire d'OPESS qui peut gérer et distribuer l'énergie avec une efficacité et une précision améliorées.

Forts d'une conception répondant au besoin mondial de solutions intégrées de stockage et de recharge, les produits de la série Ostation offrent une adaptabilité et une polyvalence exceptionnelles. La gamme apporte un soutien complet à un large éventail de clients ayant des besoins de stockage et de recharge, y compris des services à base de menus qui incluent des logiciels et du matériel préinstallés, ce qui renforce leurs capacités de gestion et simplifie leurs processus de paiement commercial.

Dotée d'une fermeture minimaliste et élégante, la série Obox allie une densité énergétique supérieure à des étapes d'installation simplifiées pour offrir un maximum de commodité et de performance. Utilisables à distance à l'aide d'une application conçue pour les appareils mobiles, les produits de stockage d'énergie domestiques sont livrés avec des batteries LFP alimentées par la technologie PACK, qui garantit une alimentation stable, efficace et ininterrompue à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cette année, à ess Europe 2023, OPESS souhaite présenter sa nouvelle génération de solutions de stockage d'énergie, qui s'appuient sur des années de R&D, une capacité d'innovation de pointe, ainsi qu'un portefeuille de plus de 300 brevets nationaux. En concevant ses derniers produits, la société a mis l'accent sur la stabilité et la sécurité, tout en s'efforçant de maximiser leur adaptabilité dans les scénarios commerciaux, industriels et résidentiels pour offrir plus de valeur à ses utilisateurs.

De 2015 à 2020, OPESS a mis en œuvre avec succès de nouveaux projets d'énergie photovoltaïque totalisant plus de 37 MWH dans plusieurs pays, y compris le Japon, les Pays-Bas, la Hongrie et l'Inde.

Par ailleurs, du 11 au 14 septembre 2023, OPESS sera présent à Re+ 2023 pour présenter des produits spécialement conçus pour les utilisateurs des États-Unis.

À propos d'OPESS (Shanghai) Energy Co., Ltd.

Détenu et soutenu par Unisun Group, OPESS est un fournisseur leader de solutions de stockage d'énergie destinées à de multiples scénarios, offrant aux clients commerciaux, industriels et résidentiels des produits et services énergétiques fiables et efficaces qui s'appuient sur un système de stockage d'énergie hautement adaptatif et sécuritaire, ainsi que sur une technologie de gestion de l'énergie de pointe. De plus, OPESS offre aux utilisateurs un service à cycle complet incluant l'analyse de l'énergie numérique, la conception de solutions normalisées, l'intégration de systèmes intelligents, l'installation de produits normalisés ainsi que l'exploitation et l'entretien. Pour plus d'informations, consultez le site suivant : https://www.opess.de/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2098344/OPESS_Products_ESS_Europe_2023.jpg

