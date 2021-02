OPI e Kerry Washington se reúnem para comemorar o 40º aniversário da OPI

Ao longo de todo o ano de 2021, a OPI destacará 40 dos tons mais icônicos da marca. Não é nenhuma surpresa que entre os principais tons esteja o tom anteriormente cocriado por Washington "We the Female", um esmalte vermelho imponente que fazia parte da colaboração anterior.

"Estamos muito satisfeitos que a Kerry esteja reprisando sua função como embaixadora da marca durante nosso aniversário de casamento", disse Weiss-Fischmann. "Ela é uma mulher de estilo e substância, que é feroz em tudo o que ela assume, desde a atuação ao ativismo." Washington é vencedora do prêmio Primetime Emmy® e foi indicada para o Emmy® e o Golden Globe®, tendo sido homenageada cinco vezes com o NAACP Image Award. Em 2014, ela foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes da revista Time e é uma das cofundadoras da TIME UP.

"É sempre inspirador trabalhar com a Suzi, uma das primeiras fundadoras de uma grande empresa de beleza", disse Washington. "Ela pode ser conhecida como a "Primeira Dama das unhas", mas também é uma verdadeira campeã das causas femininas – alguém cujo impacto transcende muito seu próprio setor."

Fundada em 1981, a OPI foi originada como uma empresa de suprimentos odontológicos durante o movimento das unhas acrílicas dos anos 80. Percebendo que as dentaduras e as extensões de unhas artificiais compartilhavam uma química semelhante, os cofundadores e sogros George Schaeffer e Weiss-Fischmann viram uma abertura no mercado e a agarraram. A OPI começou a deixar as "tiras de borracha especiais" em cada salão da Ventura Blvd. em Los Angeles. Um frasco de pó, líquido e primer – de borracha fundida juntos – tornou-se o sistema de acrílico tradicional da OPI e foi um grande sucesso, estabelecendo as raízes da marca no setor de unhas profissionais. A OPI, então, apresentou seus produtos para os consumidores com o lançamento de 30 tons de esmalte de unha inovadores. Com seu famoso recipiente, cores incríveis, fórmula de alta qualidade e nomes únicos, a OPI revolucionou o setor de cuidados com as unhas. Alguns desses tons originais - Alpine Snow, OPI Red, Malaga Wine - tornaram-se tão icônicos que ainda são vendidos hoje. Eles também estão entre 40 lendários tons da OPI que serão destacados durante a comemoração do 40º aniversário.

Hoje, os tons icônicos e definidores de tendências da OPI e as coleções sazonais apresentam cores recém-criadas, inspiradas em destinos atraentes nos EUA e no mundo. A OPI é conhecida por parcerias criativas com celebridades, fenômenos da cultura pop, lançamentos de novos filmes e marcas clássicas de ideias semelhantes.

A linha Nail Lacquers é vendida por US$ 10,50 e a Infinite Shine por US$ 13,00 em Salões Profissionais e varejistas selecionados.

A linha nail lacquer da OPI está disponível em mais de 200 tons. A linha Infinite Shine da OPI é um sistema de esmalte de longa duração de três etapas sem necessidade de luz que oferece longa durabilidade, alto brilho e facilidade de aplicação e remoção, disponível em mais de 150 tonalidades. A OPI é vendida em mais de 100 países e oferece uma linha completa de itens profissionais, incluindo OPI GelColor, Powder Perfection (correspondente à laca OPI icônica) com duração de até três semanas de uso, tratamentos de unhas, produtos de acabamento, loções, produtos de manicure/pedicure, lixas, utensílios, géis e acrílicos.

A Wella Company é uma das principais empresas de beleza do mundo, composta por uma família de marcas icônicas como Wella Professional, Clairol, OPI, Nioxin e ghd. Com 6.000 funcionários em todo o mundo e presença em mais de 100 países, a Wella Company e suas marcas permitem que os consumidores pareçam, sintam e sejam eles mesmos.

